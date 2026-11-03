Una de las conclusiones a las que llegué al probar el REDMAGIC 11 Pro el año pasado fue que la marca había alcanzado el techo de lo que puede ofrecer un móvil gaming. Su combinación del potentísimo Snapdragon 8 Elite Gen 5 con el debut de la refrigeración líquida en smartphones, sumado a sus características pensadas para los e-sports, lo convertían en una auténtica bestia de bolsillo.

Sinceramente, me costaba imaginar cómo podrían superarlo en la siguiente generación y pensaba que a lo único a lo que podía aspirar era lanzar una versión overlockeada, tal y como hicieron con el REDMAGIC 11S Pro y su Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, que también me dejó sin palabras.

Realmente creí que para este año la marca se limitaría a montar el procesador insignia más reciente de Qualcomm y poco más. Pero estaba equivocado. El nuevo REDMAGIC 12 Pro demuestra que todavía hay margen para evolucionar, y no precisamente haciendo pequeños cambios.

REDMAGIC ha refinado el diseño para conseguir un teléfono más delgado y ligero, ha llevado su revolucionaria refrigeración líquida un paso más allá con un nuevo sistema de doble circuito y ha estrenado una pantalla gaming de 185 Hz que parece sacada de un monitor profesional de e-sports.

He tenido la suerte de probar REDMAGIC 12 Pro antes que nadie durante las últimas semanas. A continuación, te cuento todo sobre esta nueva bestia del gaming móvil y, sobre todo, si realmente merece la pena como sucesor del REDMAGIC 11 Pro.

REDMAGIC 12 Pro: la pantalla más rápida del mercado, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 y refrigeración líquida

El REDMAGIC 12 Pro es un móvil gaming de gama alta, diseñado para quienes buscan el máximo rendimiento y una experiencia de juego sin las limitaciones habituales de un móvil convencional.

No es el típico teléfono prémium para quien solamente quiere hacer fotos, navegar por Instagram y contestar mensajes. Aquí la prioridad es otra: jugar con los gráficos al máximo, mantener tasas de fotogramas elevadas durante sesiones prolongadas, disfrutar de controles dedicados y evitar el sobrecalentamiento que termina arruinando una partida.

Y precisamente ahí es donde la marca ha logrado perfeccionar lo que ya ofrecía el REDMAGIC 11 Pro. El nuevo modelo estrena el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (acompañado de los coprocesadores RedCore R5 y G1), eleva la tasa de refresco de 144 Hz a 185 Hz y amplía la capacidad de su batería de 7500 a 8400 mAh.

Hasta aquí, son mejoras predecibles para una nueva generación. Pero el cambio que más me ha llamado la atención es la evolución de su refrigeración líquida. El anterior sistema AquaCore ya era una auténtica barbaridad para tratarse de un smartphone.

Ahora, con AquaCore Cooling System 3.0, REDMAGIC incorpora dos circuitos de refrigeración líquida que amplían la cobertura desde la batería hasta la zona donde se encuentran los chips, además de mejorar el resto de elementos de disipación. A continuación, te dejo su ficha técnica completa y después te cuento al detalle qué me ha parecido cada apartado.

Ficha técnica del REDMAGIC 12 Pro

Características REDMAGIC 12 Pro Dimensiones y peso 163,03 x 75,96 x 8,55 mm. 223 gramos. Pantalla 6,85″ 1,5 K (2688 x 1216 píxeles) con panel BOE X11 OLED, relación cuerpo-pantalla del 96,3 % (biseles de 0,96 mm), relación de aspecto 20:09, tasa de refresco de 185 Hz, brillo pico local de 5000 nits, pico global de 1900 nits, gama de colores DCI-P3 al 100 %, tasa de muestreo táctil de 500 Hz, muestreo instantáneo hasta 5000 Hz, certificación SGS Rheinland Low Blue Light y protección Corning Gorilla Glass 7i. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 con gráfica Adreno 850 + REDMAGIC RedCore R5 + REDMAGIC G1 + Synaptics Byrd + Energy Cube 4.0. RAM 12 GB / 16 GB. Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB. Cámara trasera Principal de 50 MP con f/1.88 y OIS.

Ultra gran angular de 50 MP con f/2.0.

Grabación de vídeos en 8K @ 30 FPS / 4K @ 60 FPS. Cámara frontal 16 MP con f/2.0 (debajo de la pantalla). Conectividad y extras USB-C 3.2 Gen 2 con velocidad de hasta 10 Gbps, WiFi 7, Dual-SIM 5G, Bluetooth 6.0, GPS dual (L1 + L5), NFC, emisor infrarrojo, altavoces estéreo simétricos (dos 1115E) con sonido Dolby Atmos, gatillos de 520 Hz para juegos, certificación contra agua y polvo IP68 e IP69 (IPX8 el ventilador), lector de huellas ultrasónico 3D, AquaCore Cooling System 3.0 (refrigeración líquida de doble circuito), Liquid Metal 4.0, cámara de vapor VC, ventilador Turbo Fan a 25500 RPM, luces RGB pulsátiles, luces RGB personalizables, motor lineal 0815X de respuesta háptica, integración con Google Gemini, botón Magic Key personalizable y más. Batería 8400 mAh con carga rápida de 80 W, inalámbrica de 80 W, inversa de 22,5 W y carga bypass. Sistema operativo REDMAGIC OS 12 basado en Android 17.

Un diseño transparente más delgado y ligero que sigue exhibiendo su impresionante sistema de refrigeración

Así es el REDMAGIC 12 Pro 1 de 8

Lo primero que me ha llamado la atención al sacar el REDMAGIC 12 Pro de la caja es que la marca ha conseguido algo que parecía complicado: conservar esa estética futurista tan característica de sus teléfonos gaming y, al mismo tiempo, refinar el diseño para hacerlo más cómodo de sujetar.

En mi caso, estoy probando la versión Subzero, que tiene un espectacular acabado plateado transparente. También está disponible en Nightfreeze, con una estética negra transparente, mientras que la edición Skyfrost, de color azul, llegará más adelante.

REDMAGIC sigue apostando por una trasera completamente plana, sin protuberancias en el módulo de cámaras. Esto es algo que personalmente agradezco mucho, porque cuando sostienes el teléfono en horizontal para jugar durante horas, no tienes que lidiar con un módulo que sobresalga y moleste a los dedos.

El marco está fabricado en aleación de aluminio y tanto la parte trasera como la pantalla están protegidas por un cristal ultraresistente: el Corning Gorilla Glass 7i. También se han suavizado las esquinas para conseguir un agarre más agradable.

Pero, como siempre, el protagonista de su trasera es el espectacular sistema de refrigeración. Su diseño transparente deja ver buena parte de los elementos que dan vida a esta bestia, incluido el circuito de líquido refrigerante circulando, que cuenta con iluminación RGB alrededor del característico anillo circular. Es uno de esos detalles que le dan una personalidad gaming inconfundible y que lucen especialmente bien en ambientes con poca luz.

En los laterales encontramos el botón Magic Key, que por defecto permite entrar directamente en Game Space, aunque podemos personalizarlo para ejecutar otras funciones. También siguen presentes los gatillos táctiles dedicados a los juegos.

Ahora bien, la mejora ergonómica no es solamente una impresión visual. El REDMAGIC 12 Pro tiene 8,55 mm de grosor y pesa 223 gramos. Para ponerlo en perspectiva, el REDMAGIC 11 Pro tenía un espesor de 8,9 mm y un peso de 230 gramos. Es decir, esta generación es más delgada, ligeramente más compacta y 7 gramos más ligera, a pesar de incorporar una batería de mayor capacidad y un sistema de refrigeración más avanzado.

En definitiva, me parece un refinamiento muy acertado. REDMAGIC no ha renunciado a su identidad estética para conseguirlo y sigue siendo uno de los móviles más llamativos del mercado.

Una pantalla OLED de 185 Hz que lleva la fluidez del gaming móvil a otro nivel

Si hay un apartado en el que el REDMAGIC 12 Pro marca una diferencia importante respecto a su antecesor, es en la pantalla. Y es que pasamos de los 144 Hz del REDMAGIC 11 Pro a unos impresionantes 185 Hz, una cifra que lo coloca en un terreno muy particular dentro del mercado de los smartphones.

Estamos ante un panel OLED BOE X11 de 6,85 pulgadas con resolución 1.5K. No es solamente una pantalla rápida: también ofrece una excelente definición, colores intensos y una reproducción cromática que cubre el 100 % del espacio DCI-P3, con una precisión de color Delta E inferior a 1 según los datos del fabricante.

Además, alcanza un brillo pico global de 1900 nits y un brillo local de hasta 5000 nits. Se ve igual de bien bajo luz solar directa. No tienes que hacerle sombra con la mano. Y otro detalle único es que la superficie frontal está aprovechada en un 96,3 %, gracias a los biseles más finos que he visto en un móvil de apenas 0,96 mm.

Y sí, sigue siendo un auténtico todo pantalla. No tenemos notch ni agujeros que interrumpan la imagen, puesto que la cámara frontal de 16 MP permanece oculta bajo el panel. REDMAGIC ya va por la novena generación de su tecnología de cámara bajo la pantalla y definitivamente son los más avanzados en ella: la cámara oculta es invisible en cualquier ángulo cuando no se está usando.

Pero volvamos a los 185 Hz, porque aquí hay bastante más que una cifra llamativa. El fabricante ha incorporado su nuevo chip REDMAGIC G1 de control de pantalla, responsable de habilitar esta frecuencia de refresco en el panel completo. Esta solución permite reducir el consumo energético en un 30 % respecto a la generación anterior.

La respuesta táctil tampoco se queda atrás. El panel ofrece una tasa de muestreo de 500 Hz de media y puede alcanzar los 5000 Hz de forma instantánea, apoyándose en un nuevo controlador Synaptics que busca reducir la latencia y mejorar la precisión incluso cuando tenemos las manos húmedas. Prácticamente no hay latencia al pulsar y no se pierde ningún toque que hagas al jugar.

En mis pruebas, la experiencia de juego con la pantalla es única. Con PUBG Mobile puedes disfrutar de esa altísima tasa de refresco que parece no tener límites y, en juegos como Genshin Impact con los gráficos al máximo, el panel luce toda su definición y colores. Da la sensación de estar jugando en un monitor gaming de alta gama.

El Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 no llega solo, viene acompañado de coprocesadores de gaming para un rendimiento de auténtica bestia

Llegamos al corazón de esta máquina. El REDMAGIC 12 Pro estrena el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, el procesador insignia y más potente de Qualcomm hasta la fecha. Este chipset está fabricado en un proceso de 2 nm y cuenta con una arquitectura Oryon de 2+4 núcleos, con dos núcleos principales que alcanzan frecuencias de hasta 5 GHz.

A esto se suma la clásica gráfica Adreno (la favorita de la comunidad de desarrolladores de ports y emuladores) y, por supuesto, los coprocesadores de gaming propios de REDMAGIC. Tenemos el nuevo RedCore R5, encargado de gestionar y optimizar diferentes tareas relacionadas con el gaming, y el chip G1, que trabaja específicamente con la pantalla para conseguir los 185 Hz.

La combinación es especialmente interesante porque REDMAGIC no depende únicamente de la potencia bruta del procesador. Su sistema de optimización Energy Cube 4.0 trabaja junto a Snapdragon Elite Gaming para distribuir inteligentemente los recursos de CPU, GPU, memoria, refrigeración y respuesta táctil dependiendo de lo que necesite cada juego.

Con todo esto la marca promete una mejora importante del rendimiento al jugar, con un 40 % más de eficiencia energética de GPU y un 37 % más de eficiencia energética de CPU respecto a la generación anterior, además de un 35 % más de rendimiento NPU.

Pero vayamos a lo que realmente nos interesa: las pruebas de rendimiento. Al pasarlo por AnTuTu v12, el REDMAGIC 12 Pro obtuvo 4.771.331 puntos, una puntuación que demuestra que actualmente no tiene rival en el mercado.

Este resultado lo logré al primer intento con la versión de 16 GB de RAM (también hay disponible una variante de 12 GB) y sin usar la opción de RAM extendida que suma hasta 12 GB extras del almacenamiento, que puede ir desde los 256 GB hasta 512 GB y 1 TB según la configuración elegida.

En las últimas semanas lo probé con juegos muy exigentes como Call of Duty Mobile, Genshin Impact, PUBG Mobile y Fortnite, todos ellos con sus respectivos ajustes gráficos al máximo. En ninguno tuve caídas de FPS, lag o problemas de rendimiento. Todos se ejecutaban con una estabilidad inigualable y con la resolución y tasa de cuadros más alta.

También hay que destacar las funciones de superresolución y generación de fotogramas del RedCore R5. REDMAGIC permite mejorar la imagen de determinados títulos hasta resolución 2K y alcanzar hasta 185 FPS mediante interpolación de fotogramas, dependiendo de la compatibilidad de cada juego.

Es importante aclarar que esta última función no significa que todos los títulos funcionen de forma nativa a 185 FPS. Depende de los juegos compatibles y de sus opciones de rendimiento. Con todo este conjunto, el REDMAGIC 12 Pro tiene argumentos de sobra para ser el smartphones gaming más potentes de su generación. Y lo mejor es que la potencia no llega sola: está respaldada por un sistema de refrigeración diseñado precisamente para aprovecharla durante mucho más tiempo.

AquaCore Cooling System 3.0: refrigeración líquida ampliada, metal líquido en su cuarta versión y el ventilador sube a los 25500 RPM

Si el REDMAGIC 11 Pro ya me parecía una auténtica locura por ser uno de los primeros teléfonos en incorporar un sistema de refrigeración líquida circulante, lo que ha conseguido la marca con esta generación es todavía más interesante.

El nuevo REDMAGIC 12 Pro estrena AquaCore Cooling System 3.0, un sistema de refrigeración de nueva generación que combina cuatro elementos principales: refrigeración líquida de doble circuito, Liquid Metal 4.0, una cámara de vapor de gran superficie y un ventilador físico TurboFan que alcanza las 25500 RPM.

Pero vamos por partes, porque la refrigeración líquida es la gran protagonista.

En el REDMAGIC 11 Pro, el circuito de líquido estaba concentrado principalmente alrededor de la batería. Ahora, REDMAGIC ha rediseñado completamente su arquitectura para incorporar dos recorridos, uno superior y otro inferior, que amplían la cobertura tanto a la batería como a la zona donde se encuentran los chips.

Esto es un cambio importante. Ya no se trata únicamente de ayudar a enfriar la batería a una temperatura adecuada, sino de llevar la disipación directamente a los componentes que generan más calor durante las sesiones intensivas de gaming. Así es, ahora tiene un circuito para el área de los chips, donde está su procesador y los coprocesadores.

Para conseguirlo, la marca ha desarrollado una nueva micro bomba de doble cristal que permite mantener la circulación del líquido por ambos circuitos. Según sus datos, el nuevo sistema alcanza una presión de salida de 130 kPa, incrementa en un 85 % la potencia de salida respecto a la generación anterior y puede funcionar con un consumo de apenas 20 mW.

A esto se suma Liquid Metal 4.0, una nueva estructura compuesta integrada en una base de lámina de cobre que mejora la transferencia térmica y evita desplazamientos del material. También tenemos una cámara de vapor rediseñada, con una superficie de refrigeración efectiva un 15 % mayor y una conductividad térmica un 50 % superior.

Y, por supuesto, no podía faltar el ventilador TurboFan que se ha convertido en una de las señas de identidad de REDMAGIC. En esta generación alcanza las 25500 RPM (en el 11 Pro era de 24 mil) y cuenta con un eje reforzado, un diseño resistente al polvo y un 30 % más de durabilidad respecto al anterior. Además, el área del ventilador dispone de certificación IPX8, por lo que no te tienes que preocupar por que le entre agua.

¿Cómo se traduce todo esto en la experiencia real? Pues la sesión de juego más larga que tuve fue de unas 2 horas continuas y no experimente un bajón de rendimiento por estrangulamiento térmico. De hecho, no sentí que la temperatura subiera ni esa molesta sensación que algunos móviles con cuerpo de metal que se ponen insoportables al tacto por el calor.

Game Space, gatillos de 520 Hz y Dolby Atmos para una experiencia gaming más inmersiva

Un vistazo al software del REDMAGIC 12 Pro 1 de 3

Toda esta potencia estaría incompleta sin un software a la altura, y REDMAGIC sigue apostando por una experiencia diseñada específicamente para jugadores. Este móvil llega con REDMAGIC OS 12 basado en Android 17, una versión que incorpora mejoras en la experiencia de uso y en la ya conocida plataforma Game Space.

Al accionar el Magic Key (ese botón rojo personalizable típico de los REDMAGIC) entras directamente al Game Space y allí encontrarás todos tus juegos y todas las herramientas para personalizar la experiencia. Desde aquí podemos modificar los parámetros de rendimiento, controlar la refrigeración, ajustar la GPU, configurar la red y acceder a diferentes plugins.

Hay funciones especialmente útiles para los shooters, como Sound Equalizer, que ayuda a distinguir mejor los pasos de los enemigos, Hunter Mode, que aplica filtros visuales para destacar elementos del escenario, y Scout Mode, que incorpora una mira personalizable con una pequeña lupa.

Pero lo más interesante es que la marca quiere ir más allá de los juegos diseñados para smartphones. El REDMAGIC 12 Pro permite jugar a títulos de PC mediante la plataforma X-Gravity, con opciones de emulación de PC, streaming y gaming en la nube. Su emulador también incorpora novedades como soporte para Steam Workshop y visualización de logros.

Incluso puedes conectarlo a monitores o televisores (gracias a su puerto USB 3.2 Gen 2 compatible con salida de vídeo 4K), o enchufarle teclados y ratones para disfrutar de una experiencia más cercana a la de un ordenador. Es una propuesta que amplía bastante las posibilidades del dispositivo y que resulta atractiva para quienes quieren llevar su biblioteca de juegos más allá del móvil.

Por último, también encontramos funciones de asistencia gaming mediante inteligencia artificial, con herramientas para planificar tareas, seguir progresos y obtener recomendaciones en juegos compatibles como Mobile Legends, Genshin Impact y Honkai: Star Rail.

Otro de los cambios interesantes de esta generación está en el apartado multimedia. El REDMAGIC 12 Pro incorpora dos altavoces estéreo simétricos de gran tamaño 1115E, que ahora cuentan con certificación Dolby Atmos. Gracias a esto ofrece un sonido espacial más inmersivo que disfrute bastante al jugar sin auriculares.

También se ha optimizado el sistema de vibración háptica mediante un motor lineal 0815 X-axis, que busca ofrecer una respuesta más precisa y convincente durante las partidas. Y hablando de partidas, los gatillos táctiles de 520 Hz siguen siendo uno de los extras que más diferencian a este teléfono de un smartphone convencional. Están situados en los laterales para que podamos utilizarlos cómodamente al sostener el dispositivo en horizontal, especialmente en shooters y juegos MOBA.

Cámaras, conectividad y resistencia: también está preparado para el uso diario, aunque perdió algo valioso

Como he comentado desde el principio, este no es un teléfono que compita por tener la mejor cámara del mercado. Su prioridad es el rendimiento, pero eso no significa que REDMAGIC haya descuidado completamente el apartado fotográfico.

En la parte trasera encontramos una configuración doble cámara trasera de 50 MP + 50 MP, con estabilización óptica de imagen (OIS), sensores OV50J y OV50D40, ópticas de siete elementos y un tratamiento APL antirreflejos.

La cámara frontal es de 16 MP y, como ya hemos visto, permanece oculta bajo la pantalla. Esto permite conservar ese frontal completamente despejado que tanto se agradece al jugar.

En cuanto a conectividad, viene bastante bien equipado. Incorpora WiFi 7, Bluetooth 6.0, conectividad 5G con doble SIM, NFC y GPS dual. Se suma un emisor infrarrojo para controlar electrodomésticos y otros dispositivos, así como un lector de huellas ultrasónico 3D bajo la pantalla que permite desbloquearlo incluso con los dedos húmedos.

Otro detalle que me parece especialmente interesante es su resistencia. El cuerpo del teléfono cuenta con certificación IP68 e IP69, mientras que la zona del ventilador dispone de certificación IPX8. Eso sí, son protecciones diferentes para áreas distintas del dispositivo y no significan que podamos utilizarlo sin precauciones en cualquier situación.

Y llegado a este punto, no puedo dejar de mencionar lo único que no me gustó de esta nueva generación. Y es que el REDMAGIC 12 Pro no trae el jack para auriculares de 3,5 mm como ya era costumbre. Este es quizás el único punto a favor del REDMAGIC 11 Pro si los comparamos. Pero seamos honesto, todos sabíamos que tarde o temprano iba a perder esta característica que ya han resignado prácticamente todos los móviles de gama alta.

Una batería de 8400 mAh para jugar más horas, con carga rápida de 80 W por cable e inalámbrica

Si la batería del REDMAGIC 11 Pro ya era generosa con sus 7500 mAh, esta generación ha conseguido mejorar todavía más esa cifra. El REDMAGIC 12 Pro incorpora una batería de 8400 mAh, lo que supone un incremento de 900 mAh, aproximadamente un 12 % más de capacidad.

Y lo mejor es que lo consigue en un cuerpo más delgado y ligero que el de su antecesor. Es decir, no tenemos que cargar con un teléfono más voluminoso para disfrutar de una batería mayor.

En cuanto a la carga, mantiene una potencia de hasta 80 W tanto por cable como de forma inalámbrica. También incorpora carga inversa de hasta 22,5 W y, por primera vez en un smartphone REDMAGIC, carga inversa bidireccional. Además, también ofrece carga bypass para darle energía directamente a los componentes del móvil sin pasar por la batería.

Sobre el papel, las cifras de autonomía que comparte la marca son bastante impresionantes. El teléfono puede alcanzar hasta 25 horas de reproducción de vídeo, 29 días en espera, 9 horas jugando y 6 horas de retransmisión de pantalla.

Evidentemente, estas cifras dependen de las condiciones de uso, los ajustes y el escenario de prueba. En mi experiencia, después de usarlo durante varias semanas, he conseguido una autonomía muy similar a lo que garantiza la marca.

Es una mejora muy bienvenida. Un móvil gaming necesita una batería capaz de soportar sesiones prolongadas y, con sus 8400 mAh, el REDMAGIC 12 Pro tiene argumentos suficientes para situarse entre los modelos más interesantes en este apartado.

¿Vale la pena comprar el REDMAGIC 12 Pro?

Después de probarlo durante varias semanas, creo que REDMAGIC ha conseguido algo que no era precisamente sencillo: mejorar un teléfono que ya se encontraba entre las propuestas más ambiciosas del mercado gaming.

El REDMAGIC 12 Pro no es una simple actualización de procesador. Es una evolución mucho más completa que combina el nuevo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 con una pantalla de 185 Hz, un sistema de refrigeración líquida de doble circuito, una batería de 8400 mAh y un diseño más delgado y ligero.

¿Lo recomendaría? Sin ninguna duda, si estás buscando un smartphone gaming de gama alta, esta es una de las propuestas más completas para quienes quieren jugar con los gráficos al máximo, disfrutar de una respuesta inmediata y tener un dispositivo preparado para sesiones intensivas.

Y si ya tienes un REDMAGIC 11 Pro y estás preguntándote si merece la pena dar el salto, creo que esta generación sí ofrece argumentos importantes para planteárselo. Es una actualización enorme que abarca casi todos los apartados, siendo lo único negativo la pérdida del puerto para conectar auriculares por cable.

Eso sí, debes tener claro qué estas comprando. Si buscas un móvil de gama alta principalmente por su cámara fotográfica o prefieres un diseño más discreto y refinado, hay otros buques insignia tradicionales que encajarán mejor contigo. El REDMAGIC 12 Pro tiene una personalidad muy marcada y su prioridad sigue siendo el gaming.

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