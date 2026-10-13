Hoy en día, parece una auténtica misión imposible encontrar una tablet verdaderamente portátil. Si echas un vistazo al mercado actual, te darás cuenta de que la gran mayoría son dispositivos gigantescos, de 11 a 12 pulgadas, que parecen más un ordenador portátil sin teclado que un equipo que puedas sostener y usar cómodamente con una sola mano.

Y si logras encontrar una de las pocas tablets pequeñas disponibles, el panorama tampoco es muy alentador: la inmensa mayoría son dispositivos débiles, delicados y sumamente frágiles. Son tablets pensadas para jugar o ver contenido en la comodidad del sofá, pero que definitivamente no están preparadas para el desgaste del día a día.

Por suerte, ha llegado al mercado una auténtica rareza que he tenido la oportunidad de probar en mis propias manos. Estoy hablando de la nueva AGM P3 Compact, una tablet pequeña en dimensiones, pero ultraresistente y repleta de conectividad que te puedes llevar a la aventura, al trabajo rudo o a cualquier lugar sin miedo a que se te rompa.

La he estado probando a fondo durante las últimas semanas y, a continuación, te cuento mi experiencia con ella.

AGM P3 Compact: una minitablet indestructible de 8″ con eSIM enfocada en la supervivencia y productividad

La AGM P3 Compact (también conocida como AGM Pad P3) es una herramienta de supervivencia tecnológica disfrazada de tablet compacta. Está enfocada principalmente en aquellos usuarios que llevan un estilo de vida muy activo o que trabajan en entornos exigentes donde la tecnología convencional simplemente no tiene oportunidad de sobrevivir.

Hablo de ingenieros, trabajadores de la construcción, transportistas, mecánicos, ciclistas, motociclistas o entusiastas de la naturaleza y los deportes extremos que necesitan un dispositivo que no les sume peso innecesario en la mochila, pero que resista de todo.

A diferencia de lo que abunda en el mercado, esta no es una tablet que te exige que andes con cuidado ni que le compres una funda protectora gruesa y aparatosa. Su propio chasis es su armadura de batalla. Antes de entrar en materia y detallarte todo lo que viví usándola en mi rutina diaria, te invito a echarle un vistazo a su ficha técnica:

Ficha técnica completa de la AGM P3 Compact

Características AGM P3 Compact (AGM Pad P3) Dimensiones y peso 220 x 135,5 x 13,2 mm. Peso de 530 gramos. Pantalla 8,68″ Full HD+ (1340 x 800 píxeles), panel LCD, con relación de aspecto 16:10, tasa de refresco de 120 Hz y brillo de 600 nits. Procesador MediaTek Helio G99 con gráfica ARM Mali-G57 MC2. RAM 6 GB, ampliable hasta 12 GB con RAM virtual. Almacenamiento 128 GB en formato UFS 2.2, ampliable con tarjeta microSD hasta 1 TB. Cámara trasera Principal de 50 MP.

Auxiliar de 0,3 MP.

Flash LED. Cámara frontal 8 MP con f/2.0 y campo de visión de 78°. Conectividad y extras USB-C 2.0, Dual SIM 4G, compatible con eSIM, WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, altavoces estéreo, NFC, OTG, linterna de camping trasera, certificación militar MIL-STD-810, resistencia IP68 e IP69K contra el agua y polvo. Batería 7200 mAh con carga rápida de 18 W. Sistema operativo Android 16 con servicios de Google y certificación Widevine L1.

Cabe en la palma de tu mano, pero ostenta la armadura de un dispositivo militar

Así es la tablet AGM P3 Compact (AGM Pad P3) 1 de 5

El primer contacto que tuve con la AGM P3 Compact al sacarla de su caja fue verdaderamente revelador. Poder sostener una tablet con una sola mano es un alivio tremendo.

El cuerpo se mantiene en unas dimensiones muy controladas. Al ser un dispositivo rugerizado, no es la tablet más delgada del mundo (tiene 13,2 mm de grosor) ni la más ligera (pesa unos 530 gramos), pero en la mano se siente increíblemente sólida, equilibrada y manejable. Aquí no se ha buscado conseguir el dispositivo más fino posible, sino uno que pueda acompañarte a lugares donde una tablet convencional generaría cierta preocupación.

Lo que más llama la atención de su estética industrial es cómo está construida. Los bordes y esquinas están preparados para soportar mejor los golpes y el cuerpo transmite esa sensación de dispositivo de trabajo. Además, en la tapa trasera tiene tornillos metálicos que no solo le dan un aspecto industrial y genial, sino que sirven para acoplar accesorios como asas de transporte.

En sus esquinas, cuenta con ranuras reforzadas para pasar una correa de transporte. Me la he colgado del hombro durante un par de excursiones por la montaña y la comodidad de llevarla así es total.

Pero claro, lo más interesante de su diseño es que tiene la santísima trinidad de la resistencia moderna: certificaciones IP68, IP69K y el exigente estándar militar MIL-STD-810H del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

¿Qué implica esto? Pues que es altamente resistente al agua, polvo y entornos hostiles. La pude meter bajo el grifo para lavarla después de mancharla de barro en una ruta sin problemas.

De hecho, el IP69K significa que soporta chorros de agua a alta presión y alta temperatura, por lo que incluso podría haberla enjuagado con mi hidrolimpiadora. También resiste la inmersión a 1,5 metros de agua.

Incluso simulé una caída desde la mesa al suelo y no sufrió ni un solo rasguño. Y según la marca, es capaz de seguir funcionando en temperaturas extremas de hasta -20 °C a 60 °C. Es, literalmente, la tranquilidad hecha tablet.

Pantalla que se ve bien bajo el sol y certificación Widevine L1 para disfrutar de tus series en alta calidad

Cuando encendí la pantalla de 8,68 pulgadas por primera vez, he de admitir que tenía mis ligeras dudas. Al leer en la ficha técnica que tenía resolución HD+, mi mente pensó de inmediato que los píxeles iban a ser muy evidentes y molestos.

Sin embargo, me equivoqué. En un tamaño tan compacto como este, la densidad de píxeles resultante es más que suficiente para ofrecer textos nítidos, menús bien definidos e imágenes claras. Obviamente, si la pones frente a frente con una pantalla 1.5K o 2K de otras tablets, vas a notar la diferencia de nitidez, pero en el uso diario, no es algo que moleste en absoluto.

Donde la pantalla realmente me dejó con la boca abierta es en su fluidez y en su comportamiento en exteriores. Este panel tiene una tasa de refresco de 120 Hz. Esto es un lujo total. Hace que desplazarse por los menús, hacer scroll en páginas web o moverse por los feeds de redes sociales se sienta increíblemente suave. No hay tirones, no hay lag. Es una experiencia visual prémium que es rarísima de encontrar en tablets rugerizadas y es más propia de tablets para consumir contenido.

Además, al probarla en plena calle bajo el sol de mediodía, ofrece un brillo de unos nada despreciables 600 nits. Esto me permitió leer mapas de navegación y responder correos electrónicos sin tener que hacer sombra con la mano o entrecerrar los ojos.

Y hay un detalle fantástico que AGM no ha pasado por alto para los que también queremos usar la tablet para el ocio en nuestros ratos libres: cuenta con certificación Widevine L1. Esto es crucial, ya que garantiza que servicios de streaming como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video o Max te permitan reproducir el contenido en alta resolución. Muchas tablets descuidan este aspecto por completo y te obligan a ver tus series en calidad SD (480p), pero con la AGM P3 Compact pude ver mis episodios pendientes en muy buena calidad.

Rendimiento solvente en el día a día para trabajar sin interrupciones

Los secretos revelados de la AGM P3 Compact en su paso por Device Info 1 de 4

Bajo el robusto capó de este pequeño tanque tecnológico, encontramos el procesador MediaTek Helio G99 de 6 nanómetros acompañado de 6 GB de RAM física. A estos se pueden sumar otros 6 GB mediante RAM virtual, aunque aquí también conviene aclarar que esos 6 GB adicionales proceden del almacenamiento y no ofrecen exactamente el mismo rendimiento que tener 12 GB de RAM física.

En mi día a día, la experiencia de rendimiento ha sido buena. La he usado para navegar, consultar aplicaciones, reproducir contenido, moverme entre diferentes apps y hacer multitarea, y el comportamiento ha sido el esperado para un dispositivo equipado con este procesador.

El Helio G99 no es un procesador de gama alta, pero tampoco pretende serlo. Es una plataforma bastante conocida y equilibrada para dispositivos de gama media económica, y aquí encaja bien con la filosofía de la P3 Compact.

Durante mis pruebas también he jugado a algunos títulos relativamente sencillos y la experiencia ha sido correcta. Ahora bien, no compraría esta tablet pensando en el gaming. Los juegos 3D exigentes son precisamente el tipo de escenario en el que el Helio G99 empieza a mostrar sus limitaciones.

Lo mismo ocurre si pensamos en edición de vídeo pesada u otras tareas que requieran mucha potencia. Esta tablet está pensada para trabajar, consultar información, comunicarse, navegar, usar mapas, reproducir contenido y ejecutar aplicaciones cotidianas sin demasiadas complicaciones.

Sobre su almacenamiento de 128 GB, me parece una capacidad razonable para empezar y, sobre todo, agradezco que pueda ampliarse mediante una tarjeta microSD de hasta 1 TB. En una tablet pensada para viajes, trabajo de campo o uso multimedia, poder llevar muchos archivos sin depender constantemente de la nube es una gran ventaja.

Cámaras decentes y linterna de camping que es un salvavidas en medio de la oscuridad

Hablemos ahora del apartado fotográfico y de uno de los mayores atractivos que esconde esta tablet. Empezando por la fotografía, cuenta con un sensor principal de 50 MP junto a un modesto auxiliar en la parte trasera y una cámara frontal de 8 MP. En el mundo de las tablets, y más aún en las todoterreno, las cámaras suelen ser un elemento secundario, casi testimonial, y aquí se cumple esa regla.

Las fotografías que tomé de día, en exteriores y con buena iluminación salen correctas. Tienen un nivel de detalle aceptable y una representación de colores decente. Son ideales y cumplen perfectamente su propósito: documentar un desperfecto en una obra, escanear un documento importante de forma rápida, leer un código QR de inventario o enviar una foto rápida por WhatsApp.

Sin embargo, en condiciones de baja luz o interiores oscuros, el ruido fotográfico (ese grano molesto) aparece rápidamente. Por su parte, la cámara frontal de 8 MP cumple con su función principal para videollamadas: te verán nítido y claro en las reuniones de trabajo por Zoom o Teams, que es para lo que realmente se va a usar.

Pero lo que realmente me ha encantado y me ha parecido un acierto absoluto es la inmensa linterna de camping situada en la parte trasera. No se trata del típico, pequeño y débil flash LED de cámara que a duras penas alumbra a medio metro. Es un panel de luz LED real, grande y sumamente potente.

En mi experiencia, ha sido tremendamente útil. Se fue la luz en mi casa una tarde y, al encender esta linterna, iluminé todo el salón sin esfuerzo. Es el complemento ideal para salidas de acampada, para revisar el cuadro eléctrico en la oscuridad, para buscar herramientas en un maletero o simplemente como luz de emergencia si te quedas tirado con el coche de noche. Es un extra que suma muchísimos puntos si eres una persona aventurera o si trabajas en lugares con poca iluminación.

4G, eSIM para viajeros y un Android 16 inmaculado con una caja de herramientas que tiene más sentido del que esperaba

Un vistazo al software de la AGM P3 Compact 1 de 3

Si en algo destaca la AGM P3 Compact frente a cualquier otra tablet de su rango de precio, es en sus brutales capacidades de conectividad. No le falta absolutamente de nada. Para empezar, cuenta con una bandeja SIM donde puedes colocar hasta dos tarjetas para conectarte a 4G LTE. Esto te permite usar la tablet de forma totalmente autónoma, como si fuera un teléfono móvil gigante.

Pero la verdadera joya de la corona, y algo que es rarísimo e innovador ver en tablets de este rango de precios, es su soporte para eSIM. Si viajas a otro país por trabajo o vacaciones, esto es un salvavidas absoluto. Se acabó eso de bajarte del avión y tener que buscar en el aeropuerto para comprar una tarjeta SIM local, o lidiar con los precios abusivos del roaming de tu operadora.

Con la AGM P3 Compact, simplemente te conectas al WiFi del aeropuerto, escaneas un código QR de un proveedor de eSIM internacional, eliges tu plan de datos y ya tienes Internet a máxima velocidad al instante. En mi prueba, configuré una línea secundaria mediante eSIM en cuestión de un par de minutos y funcionó a las mil maravillas.

Además de esto, viene múltiples sistemas de posicionamiento de alta precisión, NFC, OTG y las conexiones inalámbricas habituales (WiFi y Bluetooth). El GPS es especialmente útil en una tablet de este tipo, porque refuerza su función como dispositivo para exteriores: mapas, navegación, rutas o consultas de ubicación. El NFC también abre la puerta a determinados usos profesionales y de identificación, mientras que el USB OTG permite conectar accesorios y periféricos compatibles.

En cuanto al apartado del software, la AGM P3 Compact me ha dado una grata y mayúscula sorpresa al venir con Android 16 de fábrica. Y el valor no reside solo en tener una de las versiones más reciente y segura del sistema operativo de Google, sino en cómo AGM ha decidido implementarla: es un sistema limpísimo, casi puro, fluido y sin añadidos tóxicos.

No trae una capa llena de bloatware (juegos basura preinstalados, tiendas de apps de terceros de dudosa procedencia, o apps de limpieza que solo consumen recursos) como todavía sufren muchos dispositivos de marcas de renombre. Aquí tienes las apps esenciales de Google y poco más.

De hecho, las únicas aplicaciones propietarias que añade el fabricante me parecieron sumamente útiles y bien pensadas para su público objetivo. La que me sorprendió fue la app llamada Caja de herramientas. Se trata de un hub virtual que aprovecha todos los sensores internos de la tablet para ofrecerte utilidades prácticas reales: brújula de precisión, medidor de sonido, medidor de altura, nivel de burbuja, plomada, transportador de ángulos e incluso un podómetro.

Dos días de uso y todavía queda batería para seguir

Para mantener encendido todo este ecosistema de trabajo y aventura, la tablet esconde en sus entrañas una enorme batería de 7200 mAh. Si tenemos en cuenta que estamos hablando de un dispositivo con una pantalla de poco más de 8 pulgadas y resolución contenida, esta capacidad de batería es directamente sobresaliente.

Durante mis pruebas pude usarla durante dos días de forma bastante intensa sin tener que estar buscando constantemente un enchufe. Evidentemente, la autonomía real cambia muchísimo dependiendo del brillo, la conectividad 4G, el GPS y el tipo de aplicaciones que ejecutes, pero la capacidad de la batería me parece muy adecuada.

También es una autonomía que encaja especialmente bien con quienes trabajan fuera de casa. Si estoy consultando mapas, documentos, fotografías o aplicaciones durante horas, tener una batería grande me da bastante tranquilidad.

La carga llega hasta 18 W. No es una velocidad espectacular comparada con algunos móviles y tablets actuales, pero es suficiente para mantener una batería de este tamaño en unos tiempos razonables.

¿Vale la pena comprar la tablet AGM P3 Compact?

Después de convivir intensamente con ella, de meterla en mi mochila sin cuidado, de mojarla, de usar su linterna en la oscuridad y de ponerla a prueba en diversas situaciones, mi respuesta es un rotundo sí. Por un precio que ronda los 299 €, la AGM P3 Compact es un producto que, a día de hoy, prácticamente no tiene competencia directa.

Es una tarea titánica encontrar actualmente una tablet así en el mercado: de 8,68 pulgadas que sea tan cómoda de sostener y manejar con una sola mano, que no sacrifique la experiencia visual (esos 120 Hz de refresco son una auténtica delicia) y que, al mismo tiempo, esté fuertemente acorazada contra el agua, el polvo y las caídas mediante estrictas certificaciones militares.

Si a toda esta resistencia le sumamos la inmensa utilidad de la linterna trasera, la comodísima opción de 4G eSIM para viajar con Internet al extranjero sin preocupaciones, un chip GPS tremendamente preciso y una versión de Android 16 totalmente limpia de basura publicitaria, el resultado es un producto excepcionalmente redondo.

Obviamente, hay que tener claro que no es una tablet para todo el mundo. Si lo que buscas es una tablet con un diseño más estético y delgado, con un procesador más potente para renderizar vídeo o jugar a los últimos títulos 3D al máximo de gráficos, hay otras opciones en el mercado que te servirán mejor.

Pero si, por el contrario, eres un profesional que trabaja en entornos rudos, un aventurero empedernido, un viajero frecuente, o si simplemente estás profundamente cansado de tener que comprar una tablet nueva cada año porque a tus hijos se les caen y rompen las frágiles pantallas convencionales, la AGM P3 Compact justifica hasta el último céntimo de su precio. Es una herramienta de trabajo, un centro de ocio y una compañera incansable que, literalmente, me llevaría en la mochila hasta el fin del mundo.