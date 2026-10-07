Si me hubieses preguntado hace un mes si quería añadir una pantalla más a mi vida, la respuesta habría sido un rotundo no. Paso una gran cantidad de horas con el móvil, trabajo frente al ordenador casi toda la jornada y, para rematar, termino el día mirando la tele.

Hoy en día parece que los fabricantes te añaden un panel luminoso en cualquier lado, desde el del coche hasta la puerta del frigorífico. Es agotador. Por esta misma razón, aunque tengo un hogar inteligente repleto de sensores, luces y enchufes, nunca había buscado activamente un dashboard o altavoz inteligente con pantalla.

Simplemente me resignaba a consultar los datos de temperatura y humedad de mis sensores desde el móvil, con toda la molestia y los toques extra que esto representa. Pero, por suerte, me acaba de llegar un dispositivo que ha cambiado las reglas del juego.

Se trata de la nueva SwitchBot E-Ink Home Dashboard. Es una pantalla inteligente, sí, pero se siente como leer un periódico de papel. Y lo mejor de todo es que, bajo esa apariencia analógica, esconde funciones muy interesantes. La he estado probando en las últimas semanas y a continuación te cuento mi experiencia con él y si de verdad vale la pena hacerle un hueco en tu hogar.

SwitchBot E-Ink Home Dashboard: una pantalla de tinta electrónica que hace de estación familiar y meteorológica

La SwitchBot E-Ink Home Dashboard es una estación meteorológica y organizador doméstico que combina las capacidades de una pantalla inteligente con la sobriedad visual de un cuadro de fotos tradicional.

Su gran atractivo es que usa un panel de tinta electrónica en lugar de un quema-retinas LCD o LED. De esta manera, logra integrarse en la decoración de tu hogar sin emitir luz molesta ni convertirse en otra fuente de distracciones digitales.

Este dispositivo no se limita únicamente a medir la temperatura local. De hecho, actúa como un auténtico centro de información para toda la casa. Permite centralizar los datos ambientales de múltiples habitaciones, sincronizar los calendarios de los miembros de la familia y ejecutar rutinas domóticas con un solo toque gracias a sus botones integrados.

¿Para quién está recomendado este dispositivo? Pues para los obsesionados con el clima y la organización que revisan la predicción del tiempo y demás datos meteorológicos para planificar su día a día. También para los entusiastas de la domótica que ya tienen o están construyendo un hogar inteligente y desean tener información clave a la vista sin el estrés visual que genera una pantalla LCD brillante.

Aquí abajo te dejo su ficha técnica completa con todas sus especificaciones y, a continuación, paso a contarte al detalle mi experiencia tras convivir con esta peculiar pantalla durante las últimas semanas.

Ficha técnica del SwitchBot E-Ink Home Dashboard

Características SwitchBot E-Ink Home Dashboard Dimensiones y peso 212 × 146 × 15 mm y 670 gramos. Material de fabricación ABS + PC. Pantalla E-Ink (tinta electrónica) monocromático de 7,5 pulgadas con resolución de 800 × 480 píxeles, 2 niveles de profundidad de color, sin funcionalidad táctil. Sensores integrados Temperatura (rango de -20°C a 80°C con resolución de 0,1 °C) y humedad (rango de 0 a 99 % de humedad relativa, muestra 99 % por encima de 99 % con resolución de 1 %). Conectividad WiFi de 2.4 GHz y Bluetooth LE con alcance de hasta 120 metros en un área abierta sin obstáculos. Funciones Datos ambientales (interior y exterior), pronóstico del tiempo, calidad del aire, calendario familiar con sincronización de Google, iCloud, Outlook y Yahoo, controlador de escenas, alarmas sonoras, cuentas regresivas, notificaciones inteligentes, luz frontal y compatibilidad con Apple Home y Home Assistant vía Matter a través de un Hub de SwitchBot (requisito obligatorio). Controles 1 botón trasero para sincronización, 4 botones táctiles capacitivos frontales, 1 botón físico superior para iluminación y actualización. Autonomía Batería recargable de 5000 mAh (3,7 V), con autonomía de 1 año, carga vía USB-C y también admite alimentación continua por cable USB-C 5 V – 1 A.

¿Cómo es la SwitchBot E-Ink Home Dashboard?

Así es la SwitchBot E-Ink Home Dashboard 1 de 4

El diseño de la SwitchBot E-Ink Home Dashboard persigue un objetivo muy claro: no parecer un gadget tecnológico más. Y la verdad es que la marca lo ha conseguido con bastante éxito. Tiene las dimensiones de un cuaderno A5, pesa poco más de medio kilo, y su estética tan elegante lo hace confundirse con un cuadro de fotos más de la pared o escritorio.

La construcción está basada en plástico ABS y policarbonato. No se siente superpremium como un gadget de acabado metálico, pero es robusto y, dado que su destino es reposar en una estantería o colgar de una pared, la calidad de los materiales cumple sobradamente su propósito.

Físicamente, destaca por un marco exterior negro muy fino y un borde interior blanco bastante ancho que simula el paspartú de las fotografías enmarcadas, lo que ayuda a engañar al ojo. En cuanto a las opciones de instalación, SwitchBot ha sido muy generoso.

En la caja se incluyen dos soportes en forma de patas desmontables por si decides colocarlo sobre un escritorio o una repisa (le dan un ángulo de visión excelente hacia atrás), y también cuenta con un soporte de pared con tiras adhesivas si prefieres colgarlo de forma permanente.

En la parte trasera encontramos un puerto USB-C pensado inteligentemente en un pequeño compartimiento hueco para que el cable no se doble si decides usarlo enchufado a la corriente mientras está en la pared. También en la parte posterior están el botón de emparejamiento y el orificio de reseteo.

Si nos vamos a la parte frontal, debajo de la pantalla de tinta electrónica, encontramos cuatro botones táctiles capacitivos integrados de forma invisible en el marco blanco, cuyas funciones se indican en una pequeña franja negra en la propia pantalla.

Los dos primeros botones (de izquierda a derecha) ya vienen programados para alternar las vistas de la pantalla e ir al calendario, mientras que los dos últimos botones son personalizables: con ellos puedes activar escenas de domótica, encender luces, etc.

Por último, en el borde superior, reside el único botón físico real del dispositivo, diseñado para activar la luz frontal o forzar la actualización de la pantalla si lo mantienes pulsado.

Pantalla de papel: tinta electrónica que se lee desde cualquier rincón y no genera distracciones

Hablemos de la verdadera protagonista: la pantalla. Estamos ante un panel de tinta electrónica (E-Ink) monocromática de 7,5 pulgadas con una resolución de 800 x 480 píxeles. Esta tecnología es la misma que encuentras en tu Kindle o lector de libros electrónicos.

Al no tener retroiluminación propia que te apunte directamente a los ojos, leer los datos en este panel se siente exactamente igual que leer texto impreso en papel. Es importante aclarar que no es una pantalla táctil. SwitchBot ha tomado esta decisión de diseño para maximizar la vida útil de la batería y mantener la pantalla libre de marcas de huellas dactilares.

Si vienes buscando la resolución de una tablet de gama alta, aquí no la encontrarás. De cerca, puedes notar una ligera pixelación en las fuentes y los iconos debido a que los niveles de escala de grises son básicos. Sin embargo, en el uso diario, esto no importa en absoluto. Este es un dispositivo diseñado para ser consultado con un simple vistazo desde el otro lado de la habitación.

El alto contraste de la tinta negra sobre el fondo gris claro lo hace infinitamente más legible desde lejos que cualquier pantalla LCD llena de reflejos. Además, tiene un ángulo de visión mucho más amplio: no tengo que ponerme de frente a la pantalla para leer qué temperatura hace en el salón, ya que desde cualquier posición es fácilmente legible.

Ahora bien, un detalle a tener en cuenta es que el cristal que cubre la pantalla tiene un acabado ligeramente brillante. Si lo colocas directamente frente a una ventana muy soleada, es probable que tengas algunos problemas de reflejos. Es un defecto menor, pero te obligará a pensar un par de minutos cuál es la pared o escritorio ideal para colocarlo.

Otro aspecto característico de la tinta electrónica es su tasa de refresco más lenta. Para empezar, no se actualiza en tiempo real como una pantalla LCD: los cambios tardan unos minutos en aparecer, aunque puedes forzar la actualización con el botón superior. Y cuando la pantalla se actualiza, verás ese clásico parpadeo en blanco y negro, y a veces un ligerísimo rastro de la imagen anterior.

Ahora bien, en la práctica, al tratarse de una pantalla de información estática y no una para ver contenido, estos detalles pasan totalmente desapercibidos. Por último, algo que me encantó es que, si es de noche y necesitas ver la temperatura, el botón superior enciende una luz frontal suave y uniforme durante unos segundos que ilumina la pantalla sin deslumbrarte en la oscuridad.

¿Qué puede hacer el SwitchBot E-Ink Home Dashboard?

Empecemos por lo primero: configurarlo es un paseo por el parque. Todo se hace desde la ya conocida aplicación de SwitchBot. Solo tienes que abrir la app, tocar el botón de añadir dispositivo, mantener pulsado el botón trasero de emparejamiento, conectarlo a tu red WiFi (ojo, solo soporta redes de 2.4 GHz, algo estándar en domótica) y listo. Desde el minuto uno, la estación empieza a recopilar datos.

El valor principal de la SwitchBot E-Ink Home Dashboard es su capacidad de monitoreo ambiental y meteorológico. La vista principal predeterminada es una maravilla de la organización visual. En un solo vistazo tienes: la hora y fecha en tamaño grande, el clima actual, la previsión meteorológica para los próximos cinco días, los horarios de amanecer y atardecer, y datos muy específicos del ambiente como la calidad del aire, nivel de polen, velocidad del viento, presión atmosférica y el índice UV.

Pero donde realmente brilla es dentro del hogar. El dispositivo tiene sus propios sensores internos de temperatura y humedad, pero su magia reside en que puede extraer y mostrar en pantalla los datos de hasta otros 3 sensores de SwitchBot repartidos por la casa. En mi caso, la tengo en el salón, pero en la pantalla también puedo ver simultáneamente la temperatura de mi dormitorio, la humedad de mi oficina y si hace demasiado frío en la terraza. Todo centralizado en una pantalla que siempre está lista para ver.

Otro de sus grandes atractivos es la función de calendario familiar. Puedes sincronizar hasta 5 calendarios de Google, iCloud, Outlook y Yahoo. Es cierto que el proceso inicial puede ser un poco tosco, ya que te obliga a pegar enlaces URL en formato iCal en la app, algo que se siente un poco anticuado en pleno 2026.

Sin embargo, una vez configurado, es fantástico. Con un toque en uno de los botones capacitivos inferiores pasas a la vista de agenda, lo que lo convierte en el centro de organización perfecto para que toda la familia sepa los eventos del día antes de salir de casa. Eso sí, la falta de funcionalidad táctil de la pantalla hace que no puedas ir a un día especifico de tu calendario, solo puedes alternar entre la vista del calendario del mes, la agenda del día o de los próximos 3 días.

Además de su función de agenda, el Dashboard esconde otras herramientas súper prácticas en el día a día. Por un lado, funciona como despertador o alarma, integrando avisos sonoros con tres niveles de volumen ajustables (llegando hasta unos respetables 80 dB). Por otro lado, cuenta con un sistema de notificaciones inteligentes: puedes configurar alertas para que la app te avise si, por ejemplo, la temperatura del salón alcanza ciertos grados o si la humedad en la habitación baja del porcentaje ideal.

En cuanto a las opciones de personalización visual, la aplicación te permite alternar entre múltiples vistas temáticas. Puedes cambiar la interfaz principal por un detallado pronóstico de 24 horas, una vista de cuenta regresiva para fechas importantes, o la opción de poner un mensaje personalizado. También hay un modo curioso que muestra una frase del día generada por IA.

Ahora bien, si hablamos de modificar la interfaz a tu gusto total, hay matices. Desde la aplicación móvil, no puedes mover los widgets libremente por la pantalla a tu antojo. Las plantillas que vienen por defecto son fijas. Sin embargo, SwitchBot ha habilitado un editor de plantillas online en el que puedes elegir bases y personalizar más de 40 widgets para luego sincronizarlos con tu pantalla.

Es una herramienta potente para los entusiastas del cacharrear, aunque el proceso requiera de un ordenador y no sea tan directo para el usuario promedio que solo quiere arrastrar y soltar desde el móvil. De todas formas, las plantillas predeterminadas están tan bien diseñadas que realmente no sientes la necesidad imperiosa de modificarlas.

Matter, pero a medias

Llegamos a la faceta domótica, y aquí es donde la SwitchBot E-Ink Home Dashboard me dejo un sabor agridulce. Como mencioné antes, dos de sus botones capacitivos del marco inferior se pueden configurar como controladores de escenas. Esto significa que, con un solo toque, puedes apagar todas las luces de la casa o activar un robot aspirador.

La integración funciona genial dentro del ecosistema de la marca, pero aquí viene la letra pequeña: este dispositivo no es un Hub y necesita de uno. A diferencia de otros equipos de la marca, el Dashboard se conecta al WiFi de tu casa de forma independiente para descargar el clima y el calendario, pero no sirve como puente Matter por sí solo.

Si tu intención es coger los datos de temperatura de este panel y enviarlos a Apple HomeKit o Home Assistant para crear automatizaciones complejas (como encender la calefacción si la temperatura baja de 18 grados), necesitarás comprar obligatoriamente un Hub de la marca, como el SwitchBot Hub 3 que use para probar la integración Matter.

La verdad es que, por el precio del dispositivo, SwitchBot debería haber integrado la funcionalidad de Hub directamente dentro de esta pantalla. Con esto habría sido una oferta mucho más redonda. No obstante, si ya estás metido en la domótica, es muy probable que ya tengas un Hub en casa, y si no, añadir uno es una inversión relativamente pequeña que soluciona el problema de raíz. Una vez tienes el Hub, los botones de la pantalla pueden incluso disparar rutinas complejas de Home Assistant sin problemas.

Autonomía versátil y de larga duración: 1 año con batería o lo puedes dejar conectado directo a la corriente

Si hay un apartado donde el SwitchBot E-Ink Home Dashboard saca pecho, es en la batería. Gracias a la extrema eficiencia de la tecnología E-Ink (que solo consume energía cuando cambia la información en pantalla y no para mantenerla visible) y a una generosa batería interna recargable de 5000 mAh, la autonomía es casi ridícula de lo buena que es.

SwitchBot promete hasta un año completo de uso con una sola carga. Por razones obvias, no pude comprobarlo del todo, pero confío en que sí dura sus 365 días (o incluso más). Los sensores con batería que tengo de la marca me han durado más de 2 años y en un par de semanas de uso el indicador de batería del SwitchBot E-Ink Home Dashboard apenas se movió.

Obviamente, esto dependerá de cómo configures las frecuencias de actualización en la aplicación. Si fuerzas a que el clima se actualice cada 10 minutos (desde la app lo puedes hacer) y usas mucho la luz frontal, el tiempo se reducirá. Pero con una configuración estándar (que actualice la información ambiental cada media hora y el clima cada par de horas), puedes olvidarte literalmente de cargar el dispositivo durante meses.

Y si eres de los que no quiere preocuparse en absoluto, siempre tienes la opción de dejar el cable USB-C conectado de forma permanente si tienes un enchufe cerca de la estantería o en la pared. Esta flexibilidad es algo que se agradece enormemente. Sobre todo, el detalle de que el puerto USB-C esté dentro de un compartimiento para que el cabezal de cable USB-C no moleste al instalarlo en una pared. Este es un detalle de diseño que puede pasar desapercibido pero que es genial.

¿Vale la pena comprar el SwitchBot E-Ink Home Dashboard?

Después de convivir con el SwitchBot E-Ink Home Dashboard durante varias semanas, la conclusión es sumamente positiva. Han logrado convertir algo tan aburrido como una estación meteorológica en un elemento de diseño funcional que aporta paz visual. Poder consultar toda la información vital de mi hogar y mi agenda sin tener que encender el móvil, y sobre todo, sin ser asaltado por notificaciones o luces brillantes, es un lujo que no sabía que necesitaba.

Repasando sus defectos, es cierto que hay margen de mejora. El cristal podría ser menos propenso a los reflejos, la configuración del calendario mediante enlaces resulta un tanto prehistórica, pero sobre todo la necesidad imperiosa de adquirir un Hub aparte si quieres conectarlo mediante Matter a otros ecosistemas es una oportunidad perdida para haber creado el producto «todo en uno» definitivo.

Sin embargo, sus ventajas aplastan a los inconvenientes. La legibilidad de la pantalla es sobresaliente, la batería parece infinita, y la capacidad de centralizar las lecturas de temperatura y humedad de varias habitaciones en un solo lugar es brutalmente útil. Es la alternativa definitiva a los dashboard y altavoces con pantallas fatigantes que debes encender con un toque o un botón cada vez que quieres consultar alguna métrica.

Con un precio base de 100 € (en oferta la consigues por mucho menos), puede parecer una inversión seria para un «termómetro gigante». Pero no nos engañemos, esto es mucho más que eso. Es un elegante centro de mando familiar. Si ya tienes dispositivos de SwitchBot en casa, o si simplemente eres una de esas personas obsesionadas con el clima y la organización que quiere escapar de las pantallas convencionales, la compra está más que justificada.