En el mercado actual hay una auténtica obsesión por conseguir más potencia de carga. Cada vez encontramos más cargadores, powerbanks y estaciones capaces de ofrecer velocidades inalámbricas y por cable altísimas. El problema es que hay algo que todos estos productos tienen en común: el estrangulamiento térmico.

Y es que de poco sirve una carga rápida alta si, después de unos minutos funcionando a máxima potencia, el calor obliga a reducir la velocidad. La carga inalámbrica es especialmente sensible a este problema. Se calcula que, en un sistema Qi2 (el estándar de carga inalámbrica más actual), hasta un 30 % de la energía puede acabar convertida en calor.

Esto no solo afecta a la velocidad de carga. El calor prolongado tampoco es precisamente el mejor amigo de una celda de litio, por lo que una powerbank que genera demasiado calor puede sufrir una degradación acelerada de la batería.

Ahí es donde entra en juego la nueva serie UGREEN MagFlow. La marca ha creado 3 productos que giran alrededor de una misma idea: Qi2 de 25 W acompañado de una gestión térmica mucho más avanzada de lo habitual.

Se trata de una powerbank, una estación de carga y un cargador plegable especialmente pensados para el ecosistema Apple, con compatibilidad con iPhone, AirPods y Apple Watch, aunque también funcionan con dispositivos Android modernos compatibles con Qi2.

Los he estado probando los últimos días y a continuación te cuento si esta serie UGREEN MagFlow vale la pena.

Análisis de la UGREEN MagFlow Pro Magnetic Power Bank: una powerbank con refrigeración líquida que parece sacada de un móvil gaming

La primera integrante de la familia es, probablemente, la que más llama la atención nada más sacarla de la caja. La UGREEN MagFlow Pro Magnetic Power Bank es una powerbank magnética de 10000 mAh que combina carga inalámbrica Qi2 de 25 W, carga por USB-C de hasta 45 W y, sobre todo, un sistema de refrigeración líquida con microbomba que UGREEN presenta como el primero de su clase.

Y aquí no estamos hablando simplemente de una carcasa de aluminio que disipa mejor el calor. En su interior hay un circuito de refrigeración con líquido, una microbomba CryoPulse y una lámina de cobre VC que trabajan conjuntamente para sacar el calor de las zonas donde se genera.

Ficha técnica de la UGREEN MagFlow Pro Magnetic Power Bank

Características UGREEN MagFlow Pro Magnetic Power Bank 10000 mAh 25 W Dimensiones y peso 108,4 x 70,5 x 16,2 mm. 230 gramos. Capacidad 10000 mAh (2 x 5000 mAh). Salida inalámbrica 25 W. Salida total 45 W. Puertos y conexiones Puerto USB-C.

Cable USB-C integrado.

Almohadilla de carga magnética inalámbrica. Entrada USB-C 30 W. Salida USB-C Puerto USB-C hasta 45 W.

Cable USB-C integrado hasta 45 W.

¿Cómo es la powerbank UGREEN MagFlow Pro Magnetic Power Bank?

Así es la UGREEN MagFlow Pro Magnetic Power Bank 1 de 5

Esta powerbank mantiene el formato rectangular típico, pero es bastante más refinada que la mayoría de modelos que he probado. Tiene las dimensiones perfectas para quedar perfecta en la tapa trasera de un iPhone y pesa unos 230 gramos. Sigue siendo fácilmente transportable, pero al sostenerla se nota que aquí hay bastante tecnología escondida dentro.

El acabado transmite esa sensación fría de producto prémium que espero encontrar en un accesorio de este precio. En la parte trasera tenemos la superficie magnética que se acopla al teléfono, mientras que en uno de los laterales está la pantalla que permite consultar información de la batería y del funcionamiento de la powerbank.

UGREEN también ha apostado por mostrar información como la potencia de carga, alertas de temperatura y el estado del sistema, algo que me parece especialmente útil en un producto donde precisamente queremos saber qué está pasando.

Pero lo más curioso está en el sistema de refrigeración. En una pequeña ventana transparente puedo ver cómo circula el líquido refrigerante por el interior. No es un simple elemento decorativo: el flujo del líquido sirve como indicador visual de que el sistema CryoPulse está trabajando.

La tecnología funciona mediante una microbomba que activa la circulación del líquido cuando aumenta la temperatura. Ese refrigerante pasa por las zonas que generan más calor, absorbe la energía térmica y ayuda a repartirla por una superficie más amplia. Además, la propia capa de refrigeración y los materiales de almacenamiento térmico ayudan a ralentizar la subida de temperatura incluso antes de que la microbomba entre en acción.

También me gusta mucho la solución que UGREEN ha encontrado para el cable. La powerbank lleva un cable USB-C integrado que queda recogido con su propio accesorio y que, cuando lo saco, puedo usarlo para cargar otros dispositivos. Además, este cable funciona como correa de transporte y está preparado para soportar más de 10000 dobleces.

En la parte magnética hay un sistema de imanes N52 que ofrece una fuerza de sujeción de al menos 8 N. El teléfono queda perfectamente alineado con la bobina y no tuve la sensación de que fuese a desprenderse con cualquier movimiento.

En conjunto, la impresión que me deja es la de una powerbank bastante diferente a las habituales. No se limita a añadir una batería y unos imanes: aquí UGREEN ha convertido la gestión térmica en una parte visible y protagonista del diseño.

¿Qué puede hacer la UGREEN MagFlow Pro Magnetic Power Bank?

Empecemos por lo básico: tenemos 10000 mAh de capacidad, repartidos en dos celdas de 5000 mAh. Las celdas son de alta densidad, fabricadas por ATL (el mismo proveedor de baterías de Apple) y que forman parte de la arquitectura Dymondcell 2.0 de UGREEN. La marca afirma además que pueden conservar el 90 % de su capacidad después de 800 ciclos. Eso para mí regularidad de uso serían casi 4 años de vida útil al máximo.

Eso sí, la gran protagonista de esta powerbank es la carga inalámbrica Qi2 de hasta 25 W que puede cargar a los iPhone 18, iPhone 17, iPhone 16 y los últimos Pixel y Galaxy a la máxima potencia inalámbrica. Los iPhone 12 a 15 y otros móviles se quedan en 15 W.

Con esta potencia, puedes cargar un iPhone 17 Pro Max hasta el 50 % en unos 40 minutos mediante carga inalámbrica, mientras que con la generación anterior de Qi (7,5 W) el mismo objetivo requiere alrededor de 82 minutos. Pero la verdadera diferencia no está únicamente en la potencia bruta, está en poder mantener una potencia elevada durante más tiempo.

Por cable, la cosa se pone todavía más interesante. El cable USB-C integrado llega hasta los 45 W de salida, mientras que el segundo puerto USB-C también admite hasta 45 W.

La powerbank acepta hasta 30 W de entrada y lo que me encantó es que se puede cargar con su propio cable, algo muy práctico, ya que no debes llevar cables extras ni para otros dispositivos ni para la propia powerbank. Además, la recarga completa se hace 2 horas aproximadamente.

Otro detalle que me parece muy útil es que puedes cargar hasta 3 dispositivos simultáneamente. El teléfono puede ir en la superficie magnética, otro dispositivo mediante el cable USB-C integrado y un tercero mediante el segundo puerto USB-C.

Ahora llegamos a la parte realmente diferencial. UGREEN afirma que su sistema CryoPulse, formado por microbomba, circuito de líquido y lámina de cobre VC, puede mantener la temperatura hasta 10 °C por debajo de las powerbanks tradicionales, disminuyendo la acumulación de calor hasta en un 44 %.

Y esto tiene bastante sentido al usarla durante una sesión larga de carga: en lugar de dejar que el calor se acumule alrededor de la bobina, el sistema se encarga de moverlo continuamente. Precisamente aquí veo más valor en esta powerbank que en cualquier otra cifra de la ficha técnica. Tener 25 W es interesante, pero poder mantener una carga rápida estable durante más tiempo sin el hándicap del calor resulta mucho más útil en el día a día.

A todo esto se suma Thermal Guard, una tecnología que usa sensores NTC para monitorizar la temperatura 240 veces por segundo y ajustar automáticamente la potencia. Es decir, la powerbank no funciona simplemente a máxima potencia sin importar lo que ocurra: está vigilando continuamente las condiciones de carga.

También hay 13 capas de protección y una serie de pruebas de seguridad exigentes, entre ellas ensayos de perforación, aplastamiento, sobrecarga prolongada y exposición a altas temperaturas. En pocas palabras, es de las powerbanks más seguras que puedes usar.

¿Vale la pena comprar la UGREEN MagFlow Pro Magnetic Power Bank?

La UGREEN MagFlow Pro Magnetic Power Bank tiene un precio de salida de 129,99 € pero en oferta la puedes conseguir por alrededor de 100 €. Y me parece el producto más interesante de esta serie.

Es cierto que existen baterías de 10000 mAh mucho más baratas, pero ninguna powerbank del mercado ofrece una combinación tan peculiar de Qi2 a 25 W, USB-C de 45 W, cable integrado que también sirve de correa, pantalla y, especialmente, refrigeración líquida activa.

Si eres usuario de iPhone (o de un móvil Android compatible con Qi2 de 25 W) y quieres una powerbank inalámbrica magnética potente que siempre te entregue su máxima potencia de carga y capacidad sin dejarte vendido por el calor, te la recomiendo con los ojos cerrados. No solo por sus cifras, sino porque UGREEN resolvió el problema más difícil de la carga inalámbrica rápida: el calor.

Análisis de la UGREEN MagFlow Pro 3-in-1 Wireless Charging Stand: la estación de carga que enfría tu móvil mientras lo carga a 25 W

La segunda propuesta cambia completamente de escenario. La UGREEN MagFlow Pro 3-in-1 Wireless Charging Stand está pensada para estar fija sobre el escritorio, junto a la cama o en cualquier otro lugar donde carguemos varios dispositivos Apple a diario.

Aquí desaparece la refrigeración líquida y aparece un sistema de refrigeración termoeléctrica, o TEC, combinado con un ventilador ultrasilencioso. El objetivo vuelve a ser el mismo: evitar que el calor acumulado obligue al teléfono a reducir la potencia durante la carga inalámbrica rápida.

Ficha técnica del UGREEN MagFlow Pro 3-in-1 Wireless Charging Stand

Características UGREEN MagFlow Pro 3-in-1 Magnetic Wireless Charging Station 25 W Dimensiones y peso 116 x 116 x 155 mm. 542 ± 10 gramos. Salida inalámbrica Almohadilla magnética para móviles de hasta 25 W.

Almohadilla para smartwatches de hasta 5 W.

Almohadilla para auriculares de hasta 5 W. Salida total 32,5 W. Puertos y conexiones Puerto USB-C de alimentación.

Almohadilla magnética para móviles.

Almohadilla para smartwatches.

Almohadilla para auriculares.

¿Cómo es la UGREEN MagFlow Pro 3-in-1 Wireless Charging Stand?

Así es la UGREEN MagFlow Pro 3-in-1 Wireless Charging Stand 1 de 9

Este modelo es considerablemente más pesado que otras estaciones de carga que he probado. Y esto no es una queja. Mientras otras se sienten muy endebles y hasta inestables en el escritorio, esta es robusta y pesa casi medio kilogramo. Lejos de ser un inconveniente, este peso contribuye a que se mantenga muy estable sobre la mesa.

En su diseño, lo que más llama la atención es el soporte magnético para iPhone. Este se puede ajustar en 90 grados de inclinación, de manera que puedo colocarlo en diferentes posiciones para consultar notificaciones, hacer videollamadas o usar el modo StandBy del iPhone. Además, tiene un potente sistema magnético con una fuerza de hasta 8 N que mantuvo mi móvil firmemente sujeto mientras lo giraba y manipulaba.

Pero ese soporte es solo una de sus tres salidas de carga inalámbrica. En su base está la almohadilla inalámbrica para auriculares con recubrimiento antideslizante y el módulo de carga basculante para Apple Watch. Es una solución bastante limpia porque prácticamente desaparece el habitual enredo de cables que termina formándose alrededor de la mesa.

Y las sorpresas no terminan allí. En su brazo de soporte tiene una pantalla. Desde ella puedo consultar en tiempo real la potencia que está recibiendo cada dispositivo, la temperatura de la superficie y el modo de refrigeración activo. Además, hay botones físicos para activar o desactivar el sistema de refrigeración y controlar la pantalla.

¿Qué puede hacer la UGREEN MagFlow Pro 3-in-1 Wireless Charging Stand?

Estamos ante una estación capaz de cargar 3 dispositivos simultáneamente: un iPhone mediante el soporte magnético, unos AirPods o auriculares compatibles en la base inferior y un Apple Watch en su módulo específico.

El reparto de energía máximo es el siguiente: de 25 W para el iPhone, 5 W para los auriculares y 5 W para el reloj, con una salida total máxima de 32,5 W.

¿Qué tan rápido carga? Pues un iPhone 17 Pro Max lo carga al 50 % en unos 26 minutos con la refrigeración activa. Es uno de los rendimientos de carga más altos de toda la serie y sirve precisamente para ilustrar lo que la marca quiere demostrar: controlar la temperatura puede ayudar a sostener una potencia elevada durante más tiempo.

La otra gran ventaja está en el Apple Watch. El módulo integrado está certificado para carga rápida y lleva un Apple Watch Series 11 del 0 al 50 % en aproximadamente 19 minutos.

Ahora bien, el verdadero protagonista vuelve a ser el sistema térmico. La estación incorpora un módulo TEC que extrae calor directamente de la superficie magnética y un ventilador que después ayuda a expulsarlo. Esta combinación baja hasta unos 11 °C la temperatura de la almohadilla de carga, reduciendo la del teléfono hasta 18 °C comparado con usar un cargador convencional.

Lo interesante es que esta refrigeración no está ahí simplemente para conseguir una temperatura más agradable al tacto. Su misión principal es evitar la acumulación térmica que provoca el famoso throttling y, con ello, mantener una carga rápida más estable.

También tenemos Thermal Guard con sensores NTC que controlan la temperatura 200 veces por segundo, mientras que el sistema SmartCharge se encarga de repartir automáticamente la potencia cuando hay varios dispositivos conectados.

Además de iPhone, AirPods y Apple Watch, la estación es compatible con otros dispositivos Qi2 y con determinados teléfonos Android, así que no es obligatorio vivir completamente dentro del ecosistema Apple para sacarle partido.

¿Vale la pena comprar la UGREEN MagFlow Pro 3-in-1 Wireless Charging Stand?

El precio de lanzamiento de la UGREEN MagFlow Pro 3-in-1 Wireless Charging Stand es de 159,99 €, aunque en oferta te la puedes llevar por casi 120 €.

Para mí, esta es la opción que más te conviene si tienes un escritorio donde pasas buena parte del día y usas varios dispositivos Apple. No solo elimina cables, sino que reúne tres puntos de carga en una estación bastante elegante y añade una característica que no suele estar presente en este tipo de productos: refrigeración activa.

También es la que más sentido tiene para quienes realmente pueden aprovechar los tres cargadores a la vez. Si solo tienes un iPhone, probablemente los otros dos productos de la serie tienen más lógica para ti. Pero si usas iPhone, AirPods y Apple Watch, esta estación es precisamente el tipo de accesorio que simplifica muchísimo la rutina diaria.

Análisis del UGREEN MagFlow 2-in-1 Foldable Wireless Charger: el pequeño cargador magnético de bolsillo de gran potencia

Y llegamos al miembro más pequeño de la serie, que para mí es también uno de los más interesantes por concepto. La UGREEN MagFlow 2-in-1 Foldable Wireless Charger está diseñada para quienes quieren la velocidad de Qi2 de 25 W, pero no quieren cargar con algo pesado como una estación de escritorio o una voluminosa powerbank.

La idea es muy sencilla: plegado ocupa prácticamente lo mismo que un pequeño accesorio de viaje, y al abrirlo se transforma en un soporte magnético para el teléfono con una segunda superficie inalámbrica para los auriculares.

Ficha técnica del UGREEN MagFlow 2-in-1 Foldable Wireless Charger

Características UGREEN MagFlow 2-in-1 Foldable Magnetic Wireless Charger 25 W Dimensiones y peso 60,2 x 72,6 x 26,6 mm. 100 ± 5 gramos. Salida inalámbrica Almohadilla magnética para móviles de hasta 25 W.

Almohadilla para auriculares de hasta 5 W. Salida total 30 W. Puertos y conexiones Puerto USB-C de alimentación.

Almohadilla magnética para móviles.

Almohadilla para auriculares.

¿Cómo es el UGREEN MagFlow 2-in-1 Foldable Wireless Charger?

Así es el UGREEN MagFlow 2-in-1 Foldable Wireless Charger 1 de 2

Aquí la portabilidad es claramente la protagonista. Plegado parece un pequeño yoyo. Es decir, puedo meterlo en un bolsillo, en una mochila o en un pequeño estuche junto al resto de mis accesorios sin apenas notarlo.

El diseño plegable es lo que más me gusta. Al abrirlo tenemos dos superficies de carga inalámbrica unidas por una banda flexible. De hecho, puedes plegarlo al revés y funciona como soporte del móvil al usar la carga magnética. De esta manera, no solo sirve para cargar: también puedo usarlo para ver vídeos en el teléfono o aprovechar el modo StandBy del iPhone.

La cara magnética está fabricada con cristal y transmite una sensación mucho más prémium de lo que esperaba teniendo en cuenta su tamaño. UGREEN también ha incluido una superficie más ancha y antideslizante para los auriculares, por lo que no hace falta acertar con una zona diminuta para que AirPods empiece a cargar.

No tenemos aquí un ventilador ni una cámara de refrigeración líquida. La gestión térmica es pasiva, apoyándose en el cristal de tacto frío, sensores NTC y el sistema Thermal Guard para controlar constantemente la temperatura y ajustar el funcionamiento cuando sea necesario.

¿Qué puede hacer el UGREEN MagFlow 2-in-1 Foldable Wireless Charger?

El cargador ofrece hasta 25 W de carga inalámbrica Qi2 para el iPhone y hasta 5 W para unos AirPods o auriculares compatibles, con una salida total máxima de 30 W. Con este modelo también puedes cargar un iPhone 17 Pro Max al 50 % en aproximadamente 30 minutos.

La clave está también en el adaptador que uses. Para aprovechar al máximo la potencia del conjunto, la marca recomienda utilizar un cargador USB-C de 45 W o superior. Con una fuente de 45 W o más, el teléfono puede recibir hasta 25 W mientras los auriculares reciben hasta 5 W. Con adaptadores de menor potencia, el reparto cambia y la carga secundaria puede reducirse.

Esto es importante porque evita una de las típicas decepciones que aparecen con algunos cargadores múltiples: comprar un accesorio compatible con 25 W y después utilizarlo con un adaptador insuficiente. Aquí conviene acompañarlo de una fuente de alimentación que realmente pueda alimentar todo el conjunto.

La parte magnética también está muy cuidada: imanes N48H resistentes al calor y una fuerza de sujeción de hasta 11 N, de manera que el teléfono permanece bien alineado incluso cuando lo usamos en posición de soporte.

Y aunque esta es la propuesta más sencilla de las tres en cuanto a refrigeración, sigue incorporando Thermal Guard y 8 capas de protección frente a sobrecarga, sobretensión, cortocircuitos y detección de objetos extraños. Además, el sistema SmartCharge ajusta automáticamente la distribución de potencia entre dispositivos.

Lo mejor es que todo esto cabe en un accesorio que puedo llevar prácticamente en cualquier bolsillo. Para viajar, trabajar en cafeterías o simplemente tener un cargador que pueda guardar en una mochila sin ocupar media bolsa, me parece una solución especialmente acertada.

¿Vale la pena comprar el UGREEN MagFlow 2-in-1 Foldable Wireless Charger?

Este producto es el más fácil de recomendar de la serie. Su precio de salida es de 54,99 €, aunque actualmente lo puedes conseguir en oferta por 39 €.

Por ese dinero me parece una compra muy interesante para cualquiera que tenga un iPhone compatible con Qi2 y quiera un cargador para casa, oficina o viajes que ocupe lo mínimo posible.

No tiene la refrigeración activa de sus hermanos mayores, pero tampoco la necesita en la misma medida. Su filosofía es diferente: máxima portabilidad, carga Qi2 de 25 W y la posibilidad de transformar el propio cargador en un soporte para el móvil.

Esperamos que esta review de los UGREEN MagFlow haya despejado todas las dudas que tenías con los cargadores de esta serie.