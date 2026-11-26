¿Has abierto YouTube en tu móvil y ya no encuentras tus suscripciones donde estaban siempre? No desesperes, no eres el único. La plataforma ha cambiado el diseño de su aplicación y ha quitado ese botón de la barra inferior.
Por suerte, no has perdido los canales que sigues. Simplemente, ahora están en otro lugar. En esta ocasión te vamos a mostrar cómo encontrarlos y qué debes hacer para acceder a ellos sin perder tiempo buscando entre las recomendaciones que te ofrece YouTube.
¿Dónde están ahora las suscripciones de YouTube?
Con el nuevo diseño, YouTube ha trasladado las suscripciones a la parte superior de “Inicio”, donde aparecen bajo el nombre de “Suscripciones”. Esta pestaña muestra los vídeos recientes de tus canales, mientras que la portada mezcla contenido recomendado y publicaciones de otros creadores.
El cambio afecta tanto a Android como a iPhone y, además, la barra superior desaparece mientras te desplazas por la página, por lo que es fácil pensar que la opción se ha eliminado completamente.
Y si antes has optado por borrar todos tus “Me gusta” de YouTube, tranquilo: eso tampoco elimina tus suscripciones, pues son acciones completamente independientes.
¿Cómo volver a ver tus suscripciones desde Inicio?
No necesitas configurar nada ni tampoco suscribirte otra vez a tus canales favoritos. Si ya tienes la nueva interfaz, solo debes seguir estos pasos:
- Abre YouTube en tu móvil.
- Pulsa sobre “Inicio” (icono con forma de casa), en la barra inferior.
- Vuelve a la parte superior de la página para mostrar las pestañas.
- Toca sobre “Subscripciones”, justo al lado de “Principal”.
- Consulta los vídeos recientes o pulsa “Todos” para ver la lista de canales.
Si estabas bajando por la portada, desplázate hacia arriba hasta que reaparezca la barra. Una vez dentro, podrás ver los vídeos y comentar como siempre; incluso podrás publicar un GIF en los comentarios de YouTube si tienes esa función disponible.
¿Cómo entrar directamente a tus suscripciones en Android?
Existe un truco para saltarte la nueva navegación. En muchos móviles Android puedes abrir las suscripciones desde el propio icono de la aplicación:
- Mantén pulsado el icono de YouTube en la pantalla de inicio.
- Busca el acceso directo “Suscripciones”.
- Tócalo para abrir tus canales directamente.
En algunos dispositivos puedes arrastrar ese acceso a la pantalla principal. Si no aparece, podría tener que ver el tipo de launcher o de la versión de YouTube que estés usando.
¿Qué hacer si no encuentras la pestaña “Subscripciones”?
Comprueba que usas la cuenta de Google correcta y actualiza YouTube a la última versión. Si todavía tienes el diseño antiguo, busca “Suscripciones» abajo. Y si la portada aparece vacía, revisa el historial de reproducciones, porque puede afectar a las recomendaciones.
Por último, pero no por eso menos importante, desde el ordenador basta con abrir YouTube y clicar en “Suscripciones” en el menú lateral izquierdo. Tus canales siguen ahí; lo único que ha cambiado es la forma de acceder a ellos.