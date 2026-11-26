¿Has abierto YouTube en tu móvil y ya no encuentras tus suscripciones donde estaban siempre? No desesperes, no eres el único. La plataforma ha cambiado el diseño de su aplicación y ha quitado ese botón de la barra inferior.

Por suerte, no has perdido los canales que sigues. Simplemente, ahora están en otro lugar. En esta ocasión te vamos a mostrar cómo encontrarlos y qué debes hacer para acceder a ellos sin perder tiempo buscando entre las recomendaciones que te ofrece YouTube.

¿Dónde están ahora las suscripciones de YouTube?

Con el nuevo diseño, YouTube ha trasladado las suscripciones a la parte superior de “Inicio”, donde aparecen bajo el nombre de “Suscripciones”. Esta pestaña muestra los vídeos recientes de tus canales, mientras que la portada mezcla contenido recomendado y publicaciones de otros creadores.

El cambio afecta tanto a Android como a iPhone y, además, la barra superior desaparece mientras te desplazas por la página, por lo que es fácil pensar que la opción se ha eliminado completamente.

Y si antes has optado por borrar todos tus “Me gusta” de YouTube, tranquilo: eso tampoco elimina tus suscripciones, pues son acciones completamente independientes.

¿Cómo volver a ver tus suscripciones desde Inicio?

No necesitas configurar nada ni tampoco suscribirte otra vez a tus canales favoritos. Si ya tienes la nueva interfaz, solo debes seguir estos pasos:

Abre YouTube en tu móvil.

en tu móvil. Pulsa sobre “Inicio” (icono con forma de casa), en la barra inferior.

Vuelve a la parte superior de la página para mostrar las pestañas.

de la página para mostrar las pestañas. Toca sobre “Subscripciones”, justo al lado de “Principal”.

Consulta los vídeos recientes o pulsa “Todos” para ver la lista de canales.

Si estabas bajando por la portada, desplázate hacia arriba hasta que reaparezca la barra. Una vez dentro, podrás ver los vídeos y comentar como siempre; incluso podrás publicar un GIF en los comentarios de YouTube si tienes esa función disponible.

¿Cómo entrar directamente a tus suscripciones en Android?

Existe un truco para saltarte la nueva navegación. En muchos móviles Android puedes abrir las suscripciones desde el propio icono de la aplicación:

Mantén pulsado el icono de YouTube en la pantalla de inicio.

en la pantalla de inicio. Busca el acceso directo “Suscripciones”.

Tócalo para abrir tus canales directamente.

En algunos dispositivos puedes arrastrar ese acceso a la pantalla principal. Si no aparece, podría tener que ver el tipo de launcher o de la versión de YouTube que estés usando.

¿Qué hacer si no encuentras la pestaña “Subscripciones”?

Comprueba que usas la cuenta de Google correcta y actualiza YouTube a la última versión. Si todavía tienes el diseño antiguo, busca “Suscripciones» abajo. Y si la portada aparece vacía, revisa el historial de reproducciones, porque puede afectar a las recomendaciones.

Por último, pero no por eso menos importante, desde el ordenador basta con abrir YouTube y clicar en “Suscripciones” en el menú lateral izquierdo. Tus canales siguen ahí; lo único que ha cambiado es la forma de acceder a ellos.