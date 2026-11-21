Al igual que en otras redes sociales, en TikTok puedes bloquear a quien quieras o que otros usuarios te bloqueen a ti. Sin embargo, lo que muchos no saben es que también es posible bloquear en la plataforma a alguien que ya te tiene bloqueado.

Lo mejor de todo es que el proceso es muy sencillo y existen dos métodos distintos para lograrlo. Si quieres hacerlo, solo tienes que seguir los pasos que hemos preparado para ti en este artículo.

Si tuviste un chat con un contacto que te ha bloqueado en TikTok, puedes bloquearlo siguiendo los pasos que te indicaremos a continuación. Hemos adjuntado capturas de pantalla para que sepas exactamente qué camino seguir. El primer método que te mostraremos aplica si tienes un historial de chat con dicho usuario. Para lograrlo, debes realizar lo siguiente:

Abre el chat del contacto que te tiene bloqueado . Cuando lo hagas, te aparecerá como «Cuenta no encontrada».

. Cuando lo hagas, te aparecerá como «Cuenta no encontrada». Presiona el ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha. Esto te llevará al perfil del usuario, el cual no se verá como una cuenta normal debido al bloqueo.

En este menú, debes presionar el botón de los tres puntos ubicado en la esquina superior derecha.

ubicado en la esquina superior derecha. Al completar el paso anterior, se desplegará un menú con la opción de bloquear. Al presionarla, aparecerá una ventana emergente para confirmar la acción.

Adicionalmente, si mantienes presionado el chat en cuestión durante un par de segundos, se desplegará un menú rápido que incluye la opción de bloquear al contacto, por lo que también puedes hacerlo mediante este método.

En caso de que nunca hayas tenido un chat con dicho usuario, o de que hayas borrado la conversación previa antes de que te bloqueara, no te preocupes. Es totalmente posible lograrlo, pero necesitarás otra cuenta de TikTok, ya sea una secundaria tuya o una facilitada por un amigo. Sin más que agregar, los pasos a seguir son los siguientes:

Ubica el perfil de la persona que te ha bloqueado.

que te ha bloqueado. En cuanto lo encuentres, presiona el botón de «Compartir» situado arriba a la derecha. Si alguien te ha ayudado con los dos primeros pasos desde su dispositivo, pídele que te envíe el enlace copiado por mensaje directo (DM).

Si alguien te ha ayudado con los dos primeros pasos desde su dispositivo, pídele que te envíe el enlace copiado por mensaje directo (DM). Si no utilizaste la cuenta de otra persona, sino una secundaria tuya, simplemente copia dicho enlace.

Abre Google Chrome (o cualquier otro navegador) y pega el enlace al perfil en la barra de direcciones.

A continuación, activa la vista de escritorio en tu navegador.

Junto al botón de compartir, verás un menú de tres puntos que, al presionarlo, desplegará la opción para bloquear dicha cuenta.

Si tienes abierta una sesión con tu cuenta de TikTok en el navegador, se te abrirá una ventana para confirmar el bloqueo y solo deberás presiona el botón «Bloquear».

En caso de que no tengas una sesión abierta, se te abrirá una ventana para que abras sesión. Cuando hayas abierto la sesión, vuelve a presionar el botón de tres puntos del penúltimo paso para bloquear esa cuenta.

Esperamos que esta guía te haya sido de utilidad. Antes de finalizar, te sugerimos visitar este artículo donde te enseñamos a enviar audios en los comentarios de TikTok. Además, no te pierdas este post donde aprenderás a importar a WhatsApp un sticker de TikTok.

Ahora queremos que nos digas… ¿pudiste bloquear a ese contacto que te ha bloqueado en TikTok?