Encontrar un vídeo interesante en X (antes Twitter) es bastante habitual. Puede ser un tutorial, un fragmento de una película, una noticia o simplemente un clip divertido que quieras guardar para verlo más tarde. Sin embargo, la plataforma no permite que todos puedan descargar cualquier publicación directamente, por lo que descargar vídeo de Twitter puede convertirse en una tarea algo más complicada de lo que parece.

Por suerte, existen varias alternativas para guardar estos contenidos en tu dispositivo sin demasiadas complicaciones. Algunas aprovechan las propias herramientas de X, mientras que otras recurren a páginas web o aplicaciones externas. A continuación, te explicamos tres métodos para descargar vídeo de Twitter fácil y rápidamente, especialmente si utilizas un móvil Android.

Utiliza la opción oficial de X para descargar vídeos: lo ideal, pero hay que pagar

La primera alternativa es recurrir a la propia herramienta que ofrece X. La plataforma incorporó una función que permite a los suscriptores de X Premium descargar determinados vídeos directamente desde las publicaciones. Es el método más sencillo y seguro, ya que no necesitas instalar aplicaciones adicionales ni visitar páginas de terceros. Sigue estos pasos para aplicarlo:

Abre la aplicación de X en tu móvil y localiza la publicación que contiene el vídeo.

en tu móvil y localiza la publicación que contiene el vídeo. Pulsa sobre el vídeo para reproducirlo a pantalla completa.

a pantalla completa. Toca el icono de los tres puntos situado en la esquina superior derecha.

situado en la esquina superior derecha. Selecciona la opción Descargar vídeo .

. Espera a que termine la descarga para encontrar el archivo en tu dispositivo.

Debes tener en cuenta que esta función tiene algunas limitaciones. En primer lugar, necesitas una suscripción a X Premium. Además, no todos los vídeos se pueden descargar: el autor de la publicación puede desactivar esta posibilidad y la herramienta oficial solo admite vídeos publicados a partir del 25 de julio de 2023.

Por tanto, si no encuentras el botón de descarga, no significa necesariamente que haya un problema con tu aplicación. Es posible que el creador haya restringido esta opción o que el contenido no cumpla los requisitos de X.

Descarga vídeos de X desde una web: gratis y sin instalar aplicaciones

Si no tienes una suscripción Premium o simplemente prefieres no instalar nada en tu teléfono, puedes recurrir a una página web especializada. Estas herramientas permiten descargar vídeo de Twitter directamente desde el navegador, tanto en Android como en otros dispositivos.

Una alternativa es «XtractVideo», un descargador online que permite guardar vídeos de publicaciones públicas de X sin necesidad de registrarte ni iniciar sesión. El procedimiento es bastante sencillo:

Abre X y busca la publicación que contiene el vídeo que quieres guardar.

que quieres guardar. Pulsa el botón de compartir y selecciona Copiar enlace .

y selecciona . Abre el navegador de tu móvil y entra en XtractVideo.

de tu móvil y entra en XtractVideo. Pega el enlace de la publicación en el cuadro de texto de la página.

en el cuadro de texto de la página. Pulsa el botón Get Video para procesar el enlace y espera a que aparezcan las opciones disponibles.

para procesar el enlace y espera a que aparezcan las opciones disponibles. Selecciona la calidad que prefieras y descarga el archivo tocando en «Download now».

Una de las ventajas de este método es que no necesitas conceder permisos especiales a ninguna aplicación ni ocupar espacio adicional en el almacenamiento del teléfono. Además, puedes utilizarlo desde prácticamente cualquier navegador.

Eso sí, hay algunas limitaciones. La herramienta funciona con publicaciones públicas que contienen vídeos alojados directamente en X, por lo que no sirve para descargar contenido de cuentas privadas, publicaciones eliminadas o vídeos incrustados desde otras plataformas.

También conviene tener cuidado con los descargadores online. Evita las páginas que soliciten tu contraseña de X, te obliguen a instalar extensiones desconocidas o te redirijan constantemente a anuncios sospechosos.

Usa una app externa para descargar vídeos de X: lo mejor si es algo que haces frecuentemente

La tercera opción consiste en instalar una aplicación especializada en descargar contenido de redes sociales. Es una alternativa interesante si sueles guardar vídeos y prefieres tener una herramienta dedicada en tu móvil.

Una opción disponible en Google Play es «Video Downloader for Twitter X», también conocida como Tweeload. Esta aplicación permite descargar vídeos y GIF de publicaciones de X sin necesidad de iniciar sesión en tu cuenta.

Su funcionamiento es bastante intuitivo y ofrece dos formas de guardar los contenidos:

Método 1: compartir directamente la publicación

Abre X y localiza el vídeo que quieres descargar.

que quieres descargar. Pulsa el botón de compartir de la publicación.

de la publicación. Selecciona Tweeload entre las aplicaciones disponibles.

entre las aplicaciones disponibles. La herramienta procesará el contenido y comenzará la descarga.

Método 2: copiar y pegar el enlace

Entra en X y copia el enlace de la publicación que contiene el vídeo.

de la publicación que contiene el vídeo. Abre Tweeload en tu teléfono.

en tu teléfono. Pega el enlace utilizando el botón del portapapeles.

utilizando el botón del portapapeles. Pulsa en Descargar para guardar el contenido.

La principal ventaja de este método es que puedes acceder al descargador directamente desde el menú de compartir de Android, sin tener que cambiar constantemente entre aplicaciones o copiar enlaces manualmente.

Como sucede con cualquier herramienta de terceros, es recomendable revisar sus permisos y consultar su apartado de seguridad de datos en Google Play antes de instalarla. Tampoco necesitas proporcionar tus credenciales de X para utilizar un descargador de este tipo.

¿Cuál es el mejor método para descargar vídeos de Twitter?

Como has podido comprobar, existen diferentes maneras de descargar vídeo de Twitter, y elegir una u otra dependerá de tus necesidades.

Si tienes X Premium y la publicación permite las descargas, la opción oficial es la más recomendable. En cambio, si quieres guardar un vídeo de forma puntual y no deseas instalar nada, XtractVideo es una alternativa práctica desde el navegador. Por último, Tweeload puede resultar más cómoda si descargas vídeos con frecuencia y prefieres hacerlo directamente desde el menú de compartir de Android.

En cualquier caso, recuerda que descargar un vídeo no significa que tengas permiso para publicarlo de nuevo, modificarlo o utilizarlo con fines comerciales. Respeta siempre los derechos de autor y la privacidad de sus creadores. Haz uso consciente de estas herramientas.