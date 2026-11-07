Cómo ajustar las zonas horarias en Android paso a paso

Viajar a otro país, cambiar de región o descubrir que el móvil marca una hora incorrecta puede causar más problemas de los que parece. Una alarma que suena cuando no toca o una reunión que aparece desplazada en el calendario son dos ejemplos bastante comunes.

Por suerte, Android permite ajustar la zona horaria automáticamente o elegirla a mano. No necesitas instalar nada y el proceso apenas lleva un minuto, aunque los nombres de los menús cambian según el fabricante.

¿Cómo activar la zona horaria automática en Android?

Esta es, sin lugar a dudas, la opción más cómoda para la mayoría de las personas, especialmente cuando viajan. El móvil utiliza la información de la red y, en los dispositivos compatibles, la ubicación para detectar dónde estás y adaptar el reloj.

Para que puedas comprobarlo, te recomendamos seguir estos pasos:

Abre los Ajustes de tu teléfono.

de tu teléfono. Entra en “Sistema”.

Accede a “Fecha y hora”.

Activa “Fecha y hora automáticas” y “Zona horaria automática”.

Si encuentras “Usar la ubicación para la zona horaria”, actívala también si quieres que el teléfono se ajuste según tu posición.

Con esto, el dispositivo debería actualizar la hora cuando cambies de zona. También facilita los cambios de horarios de verano e invierno. Es importante no confundir ambos interruptores: uno controla la fecha y la hora, mientras que el otro determina la zona horaria.

¿Cómo elegir otra zona horaria manualmente?

¿Estás de viaje y el teléfono sigue mostrando la hora de España? También puedes seleccionar tú mismo la región, sin cambiar necesariamente la fecha y la hora de forma manual.

Entra en Ajustes .

. Accede a “Sistema”.

Pulsa en “Fecha y hora”.

Desactiva “Zona horaria automática”.

Pulsa “Zona horaria” o “Seleccionar zona horaria”.

Elige la región.

Selecciona la ciudad y comprueba el cambio en el reloj.

Cuando vuelvas a viajar, conviene reactivar la detección automática. De esta manera evitarás quedarte con una zona equivocada después de un desplazamiento. Si también quieres corregir el reloj, puedes hacerlo fácilmente siguiendo la guía en la que explicamos cómo cambiar la fecha y la hora en Android.

Por último, pero no por eso menos importante, si únicamente quieres consultar la hora de otro país, no hace falta que cambies la configuración del teléfono. La app Reloj de Google permite añadir ciudades al reloj mundial. Básicamente, puedes mostrar la hora de varios países en Android sin alterar tus alarmas ni la hora local.