Cómo evitar spoilers de GTA 6 en Internet y redes sociales

Un vídeo en TikTok, una miniatura en YouTube o incluso un comentario en Twitter (X) pueden spoilearte GTA 6 sin que llegues a reproducir nada. A veces, el problema no son los usuarios, sino las recomendaciones que hacen estas plataformas de forma automática.

Dejar las redes sociales hasta terminar el juego no es realista si las utilizas todos los días. Lo más útil es filtrar palabras relacionadas con la historia y reducir las recomendaciones. Aquí te vamos a explicar cómo hacerlo desde el móvil en las cinco plataformas más populares.

La realidad es que no basta con bloquear “spoiler”: muchos vídeos utilizan títulos en inglés, nombres de personajes o expresiones como “final explicado”. Básicamente, deberás combinar el nombre del juego con términos relacionados con la historia.

Para que no te vuelvas loco, aquí hemos hecho una selección de distintas expresiones en español e inglés para que las utilices al momento de silenciar frases y palabras que suelen utilizar los usuarios en publicaciones:

Finales : GTA VI ending, GTA 6 ending, GTA VI endings, final de GTA 6, finales de GTA VI, GTA VI ending explained, final explicado de GTA 6, GTA VI all endings, todos los finales de GTA 6.

: GTA VI ending, GTA 6 ending, GTA VI endings, final de GTA 6, finales de GTA VI, GTA VI ending explained, final explicado de GTA 6, GTA VI all endings, todos los finales de GTA 6. Historia y misiones : GTA VI story spoilers, spoilers de la historia de GTA 6, GTA VI plot twist, giro de trama de GTA 6, GTA VI final mission, última misión de GTA 6, GTA VI story leak, filtración de la historia de GTA 6.

: GTA VI story spoilers, spoilers de la historia de GTA 6, GTA VI plot twist, giro de trama de GTA 6, GTA VI final mission, última misión de GTA 6, GTA VI story leak, filtración de la historia de GTA 6. Escenas y sorpresas : GTA VI secret ending, final secreto de GTA 6, GTA VI alternate ending, final alternativo de GTA 6, GTA VI final cutscene, escena final de GTA 6, GTA VI betrayal, traición en GTA 6, GTA VI death scene, escena de muerte de GTA 6.

: GTA VI secret ending, final secreto de GTA 6, GTA VI alternate ending, final alternativo de GTA 6, GTA VI final cutscene, escena final de GTA 6, GTA VI betrayal, traición en GTA 6, GTA VI death scene, escena de muerte de GTA 6. Personajes: Jason dies, Jason muere, Lucia dies, Lucia muere, Jason death, muerte de Jason, Lucia death, muerte de Lucia, Jason ending, final de Jason, Lucia ending, final de Lucia, Jason betrayal, traición de Jason, Lucia betrayal, traición de Lucia.

Son términos preventivos, no afirmaciones sobre el argumento. También deberías añadir #GTA6Spoilers, #GTAVISpoilers, GTA 6 leaked y GTA 6 filtraciones o true ending (“final verdadero”), who dies (“quién muere”) y ending leaked (“final filtrado”).

Vale mencionar que estas palabras no bloquearán contenido útil, pues seguirás pudiendo encontrar fondos de pantalla de GTA VI para móviles, o bien novedades sobre una posible versión de GTA 6 para Android (la cual probablemente puedas jugar en la nube desde tu móvil en algún momento de 2027).

¿Cómo silenciar spoilers de GTA 6 en X (Twitter)?

La red social en cuestión permite ocultar palabras de la cronología y las notificaciones de forma muy simple y en cuestión de minutos:

Abre la app de X .

. Pulsa sobre tu cuenta (arriba a la izquierda).

(arriba a la izquierda). Pincha en “Configuración y privacidad”.

Accede a “Privacidad y seguridad”.

Dale a la opción “Silenciar y bloquear”.

Ingresa en “Palabras silenciadas”.

Presiona sobre “Agregar palabra silenciada”.

Escribe la palabra que quieres silenciar y luego pulsa en “Siguiente”.

y luego pulsa en “Siguiente”. Vuelve a pinchar en “Siguiente”.

Selecciona la duración y guarda los cambios.

Vale mencionar que X no distingue mayúsculas y, al silenciar una palabra, también filtra su hashtag. Los resultados de búsqueda no quedan protegidos. Puedes mantener el bloqueo por hasta 30 días o indefinidamente.

¿Cómo evitar spoilers de GTA VI en Instagram?

Aunque no lo creas, Instagram también filtra palabras en publicaciones recomendadas de la pestaña “Explorar” y Reels, pero no de las cuentas que sigues.

Abre tu perfil y pulsa sobre las tres rayas .

. Entra en “Preferencia de contenido”.

Busca “Palabras y frases específicas”.

Añade los términos relacionados con GTA 6 .

. Guarda los cambios. Si aparece un Reel sospechoso, pulsa las dos rayas horizontales y selecciona “No me interesa”.

El filtro se fija principalmente en las descripciones y hashtags: no detecta necesariamente spoilers en imágenes o audio. En ese caso, lo mejor que puedes hacer es silenciar temporalmente las cuentas que publican filtraciones.

TikTok permite bloquear términos de sus recomendaciones; es muy útil cuando los vídeos se reproducen sin avisar.

Entra en tu perfil .

. Presiona en las tres rayas .

. Accede a “Ajustes y privacidad”.

Ingresa en “Preferencias de contenido”.

Pincha sobre “Filtrar palabras clave”.

Pulsa sobre “Añadir palabra clave” y escribe uno de los términos.

Selecciona los feeds donde quieras aplicarlo , como “Para ti” y “Siguiendo”, y guarda los cambios.

, como “Para ti” y “Siguiendo”, y guarda los cambios. Si aparece la opción, activa el filtro de “variaciones y palabras similares”.

Si observas contenido sospechoso, mantén pulsado sobre el vídeo y elige la opción “No me interesa”. Si bien no garantiza eliminarlo todo, puede ser muy útil en directos y vídeos que se hacen virales en la red social.

¿Qué hacer con los spoilers de GTA 6 en Facebook?

A diferencia del resto de las plataformas, Facebook no permite silenciar palabras en todo el feed: retiró esa antigua función experimental hace poco. La alternativa es ocultar páginas, grupos y publicaciones.

Cuando aparezca contenido sospechoso, toca los tres puntos de la publicación .

sospechoso, . Pulsa “No me interesa” para ver menos contenido parecido.

Si procede de una página o perfil de videojuegos, elige “Pausar durante 30 días” o “Dejar de seguir” si aparecen esas opciones.

Evita temporalmente grupos donde se compartan teorías, vídeos o filtraciones.

Podrás seguir usando Facebook, pero no bloquearás todas las menciones al juego. Si tienes amigos que publican contenido constantemente, también puedes dejar de seguir sus publicaciones sin eliminarlos de tus contactos.

¿Cómo reducir spoilers de GTA VI en YouTube?

YouTube tampoco permite bloquear palabras en títulos o miniaturas. En este caso, lo mejor es ajustar las recomendaciones:

Desde Inicio, pulsa los tres puntos junto a un vídeo de GTA 6.

junto a un vídeo de GTA 6. Selecciona “No me interesa”.

Si un canal publica spoilers de forma habitual, escoge “No recomendarme este canal”.

Repite el proceso con los Shorts y evita buscar finales o ver vídeos de teorías, porque esas interacciones influyen muchísimo en lo que YouTube te muestra.

Tampoco bloquea las búsquedas ni los comentarios. También puedes entrar directamente en “Suscripciones” en lugar de recorrer la portada.

Un último consejo para no arruinarte la historia

Desactiva las notificaciones de cuentas con filtraciones, evita entrar en tendencias y no abras publicaciones sospechosas para comprobar si contienen spoilers.

Ningún filtro es infalible, pero combinar palabras silenciadas y cuentas ocultas reduce y mucho los spoilers. Además, si evitas mirar vídeos relacionados con el juego (aunque no tengan spoilers), mayores chances tendrás de no arruinarte la experiencia.