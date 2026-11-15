Si has visto aparecer repetidamente una notificación que dice «Mensajes está trabajando en segundo plano» en tu móvil Android, probablemente te hayas preguntado qué está haciendo la aplicación y por qué necesita funcionar cuando no la estás utilizando. Aunque el aviso puede resultar molesto, no significa necesariamente que haya algún problema con tu teléfono.

Se trata de un comportamiento que algunos usuarios de Google Mensajes llevan años reportando, incluso en dispositivos Pixel. Pero ¿qué significa realmente esta notificación? ¿La app está recopilando información o realizando alguna tarea que consume batería? Vamos a explicarlo.

¿Por qué Google Mensajes trabaja en segundo plano?

La explicación está relacionada con la forma en que Android gestiona las aplicaciones. Aunque cierres Google Mensajes o estés utilizando otra aplicación, el sistema puede permitir que siga ejecutando tareas para mantener determinadas funciones operativas.

Por ejemplo, puede realizar operaciones relacionadas con la recepción de SMS, la sincronización de conversaciones o la gestión de la mensajería RCS. Estas actividades no siempre necesitan que abras la aplicación, por lo que Android permite que se ejecuten en segundo plano.

La notificación simplemente informa de que Google Mensajes está realizando alguna tarea mientras no la estás utilizando. Por tanto, no significa que alguien esté espiando tus conversaciones, que tu teléfono esté infectado con malware o que la aplicación esté compartiendo tus mensajes con terceros.

¿Por qué la notificación aparece tantas veces?

Lo curioso es que el aviso no siempre aparece cuando recibes un mensaje. Algunos usuarios han observado que Google Mensajes muestra la notificación incluso cuando están escribiendo o utilizando otras aplicaciones.

En una publicación de Reddit de 2020, un propietario de un Google Pixel 3a explicó que recibía este aviso cada vez que le llegaba un SMS. Otros usuarios confirmaron que les sucedía lo mismo.

El problema volvió a comentarse en agosto de 2025, cuando otro usuario explicó que, después de instalar una actualización de seguridad, comenzó a encontrar numerosas notificaciones de Google Mensajes en el historial de Android. Según sus registros, muchas de estas actividades duraban menos de un minuto.

Esto no significa necesariamente que la aplicación esté consumiendo demasiados recursos. Simplemente, Android puede estar mostrando avisos sobre pequeñas operaciones que se ejecutan en segundo plano.

¿Cómo quitar la notificación de Google Mensajes?

Si te resulta molesto ver constantemente el aviso, puedes ocultarlo sin desinstalar Google Mensajes ni desactivar las notificaciones de tus SMS. El procedimiento puede variar según el fabricante y la versión de Android, pero generalmente debes seguir estos pasos:

Mantén pulsada la notificación « Mensajes está trabajando en segundo plano «.

«. Pulsa el icono de ajustes o administración de notificaciones.

o administración de notificaciones. Busca la categoría « Tareas en segundo plano » u « Otras notificaciones «.

» u « «. Desactiva únicamente esa categoría.

También puedes buscar esta opción desde Ajustes > Aplicaciones > Mensajes > Notificaciones. De esta manera, dejarás de recibir ese aviso, pero podrás seguir utilizando Google Mensajes con normalidad y recibir notificaciones de SMS y mensajes RCS.

Eso sí, ocultar la notificación no detiene los procesos en segundo plano: simplemente evita que Android te informe de ellos. En definitiva, si tu móvil muestra el mensaje «Google Mensajes está trabajando en segundo plano», no tienes motivos para alarmarte. Es un comportamiento que otros usuarios llevan años reportando y que está relacionado con las tareas que Android permite ejecutar a las aplicaciones.

Puedes ignorar el aviso o desactivar su categoría de notificaciones si te resulta molesto. Solo deberías investigar más a fondo si también experimentas problemas como mensajes que no llegan, errores al enviar SMS o un consumo de batería inusual.