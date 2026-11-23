Puede haber fotos o vídeos que solo quieras compartir por WhatsApp, pero no necesariamente con todos tus contactos. Hasta ahora podías elegir quién veía cada estado, aunque configurar los contactos una y otra vez resultaba bastante pesado.

Con la nueva función de Mejores amigos, WhatsApp permite guardar una lista de personas y publicar estados únicamente para ellas, como sucede en Instagram. Aquí te vamos a explicar paso a paso cómo utilizarla, aunque estamos obligados a remarcar que no está disponible para todos.

¿Cómo elegir a tus mejores amigos en WhatsApp?

Como sucede en Instagram, debes elegir quién verá tus estados privados. Esta lista se guarda para que no tengas que seleccionar los mismos contactos cada vez que compartas una publicación.

Hacer esto es más fácil de lo que parece, ¿no nos crees? Échale un vistazo a esta guía paso a paso:

Abre WhatsApp y entra en la pestaña “Novedades”.

y entra en la pestaña “Novedades”. Pulsa los tres puntos verticales que se ubican en la esquina superior derecha.

que se ubican en la esquina superior derecha. Accede a “Privacidad de estados”.

Busca el apartado “Mejores amigos” y toca en “Incluir personas”.

Marca los contactos que quieras añadir y guarda los cambios.

Puedes modificar esta selección más adelante, pues WhatsApp no le avisará a nadie. Y, además, si te interesa compartir algo diferente, WhatsApp también ofrece la posibilidad de publicar tu ubicación como estado.

¿Cómo publicar un estado solo para tus mejores amigos?

Con la lista creada, publicar un estado exclusivo es prácticamente igual que compartir uno normal. La principal diferencia está en elegir el público antes de enviarlo, así que debes comprobar esa opción para evitar que lo vea alguien que no quieres.

En “Novedades”, crea un estado con una foto, un vídeo o texto .

. Edita el contenido a tu gusto.

a tu gusto. Pulsa “Estados”, en la esquina inferior izquierda.

Selecciona “Mejores amigos”.

Toca “Compartir” para publicarlo.

De esta manera, solo las personas incluidas en tu lista podrán verlo. Si te equivocas con el contenido, también puedes editar el estado ya publicado sin tener que borrarlo (función que también está llegando de forma progresiva).

¿Qué debes saber sobre la privacidad de estos estados?

Los destinatarios verán un círculo de color morado alrededor del estado y podrán identificar que está dirigido a una lista. Sin embargo, no podrán consultar quién más forma parte de ella.

Ten en cuenta otro detalle: eliminar a alguien de tus mejores amigos no oculta los estados que ya has publicado. El cambio se aplica a las próximas publicaciones.

Esta función está siendo desplegada gradualmente, sobre todo en versiones beta. Si no aparece, actualiza WhatsApp y espera que llegue a tu cuenta. Mientras tanto, puedes usar “Solo compartir con…” en la privacidad de estados, o bien publicar un estado en un grupo de WhatsApp, según lo que necesites, claro está.