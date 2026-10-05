WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en el planeta y no solo por adultos. Muchísimos niños y adolescentes también la usan, así que no contar con un sistema de control parental era una deuda gigante que tenía Meta con sus usuarios.

Sí, es cierto que plataformas como iOS y Android tienen sistemas de control parental propios y de terceros que pueden ayudar, pero una opción nativa y más robusta dentro de WhatsApp era necesaria.

Pasaron muchos años para que llegara, pero finalmente el control parental en WhatsApp está acá y con esta guía aprenderás a usarlo para mejorar la privacidad y seguridad de tus hijos dentro de la aplicación.

¿Cómo funcionan los controles parentales en WhatsApp?

Tras años de espera, Meta finalmente implementó un sistema de control parental para jóvenes dentro de WhatsApp. Esta nueva herramienta permite que padres y representantes puedan controlar el acceso de sus hijos a funciones como Meta AI, los canales que siguen, su actividad en los grupos y más.

Eso sí, no esperes conocer todas las conversaciones que mantienen tus hijos dentro de la plataforma, pues los mensajes y llamadas personales mantienen el cifrado de extremo a extremo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el monitoreo de menores esté habilitado, no podrás saber de qué hablan tus hijos en estos espacios privados.

El control parental de WhatsApp está disponible a partir de la versión 26.30.77 para Android e iOS y puedes ubicarlo dentro del menú de ajustes de la aplicación. Pero a todas estas, ¿cómo se configura? ¿Qué información reciben los padres? ¿Es posible que tu hijo modifique los permisos del control parental sin que el adulto lo sepa? Vamos a responderte por partes.

¿Cómo habilitar el control parental en el WhatsApp de tu hijo y vincularlo con tu cuenta de WhatsApp?

Como ya mencionamos, el control parental de WhatsApp puedes encontrarlo como una sección dentro del menú de ajustes de la aplicación. Para configurarlo, debes tener a mano tanto el móvil de tu hijo como el tuyo y hacer lo siguiente:

Abre WhatsApp en el móvil de tu hijo y entra a Ajustes > Controles parentales. WhatsApp te dará la bienvenida al asistente de configuración de Control parental, presiona ‘Continuar’. Indica la fecha de nacimiento de tu hijo y luego presiona ‘Siguiente’. Tendrás dos opciones para vincular la cuenta de tu hijo con tu cuenta de WhatsApp: Podrás escanear el código QR desde tu móvil para vincular tu WhatsApp.

Podrás enviar un enlace por mensaje a tu número para vincular tu WhatsApp. Valida que eres un adulto desde el asistente en tu móvil. Introduce un PIN de seguridad que te dará acceso a las opciones de control parental en el WhatsApp de tu hijo. Confirma el PIN de seguridad en tu móvil.

Listo, con esto habrás vinculado ambas cuentas y podrás comenzar a configurar el control parental que tendrá WhatsApp en el móvil de tu hijo.

¿Qué puedes monitorear con el control parental de WhatsApp?

Ahora que ambas cuentas están vinculadas, cada que accedas al menú de control parental de WhatsApp se te pedirá el PIN de acceso que configuraste. Al introducir el código correcto, te encontrarás con lo siguiente:

Una sección donde se lista toda la actividad controlada que haya ejecutado tu hijo en su cuenta de WhatsApp, de manera que puedas revisar y tomar acción al respecto.

que haya ejecutado tu hijo en su cuenta de WhatsApp, de manera que puedas revisar y tomar acción al respecto. Los menús de configuración individuales para cada elemento que puede monitorearse con el control parental.

Sobre esto, tienes cuatro menús a elegir con funciones restringibles/monitoreables:

Ajustes de privacidad : acá podrás decidir quiénes pueden ver la foto de perfil de tu hijo, su información, estado de conexión, enlaces en el perfil, quiénes le pueden agregar a grupos y demás.

: acá podrás decidir quiénes pueden ver la foto de perfil de tu hijo, su información, estado de conexión, enlaces en el perfil, quiénes le pueden agregar a grupos y demás. Meta AI : podrás elegir si dejar la configuración predeterminada de contenido +13 años o si deseas establecer una restricción más estricta limitando los temas a tratar con este chatbot.

: podrás elegir si dejar la configuración predeterminada de contenido +13 años o si deseas establecer una restricción más estricta limitando los temas a tratar con este chatbot. Estados : acá podrás decidir quiénes pueden los estados que publique tu hijo en su perfil de WhatsApp.

: acá podrás decidir quiénes pueden los estados que publique tu hijo en su perfil de WhatsApp. Canales: acá podrás decidir si deseas saber qué canales sigue tu hijo en WhatsApp y qué contenido están viendo a través de ellos.

Adicionalmente, aunque no puedes ver los mensajes que tu hijo reciba a través de los grupos de WhatsApp, sí hay dos cosas que puedes saber: primero, recibir una notificación cuando tu hijo se une o abandona un grupo; y segundo, recibir una notificación cuando un grupo crezca significativamente en poco tiempo, lo que podría indicar algún cambio de interés que podrías conversar con tu hijo.

¿WhatsApp alguna vez permitirá el monitoreo de conversaciones a través del control parental?

El control parental en WhatsApp es nuevo y seguramente reciba características adicionales más adelante. No obstante, la propia Meta ha informado que los chats y llamadas seguirán teniendo cifrado de extremo a extremo aunque el control parental esté habilitado.

Esto significa que no podrás acceder a las conversaciones que mantenga tu hijo dentro de la aplicación, así como WhatsApp tampoco podrá hacerlo, y es algo que no cambiarán. Por tanto, no esperes poder espiar las conversaciones de tus hijos desde el control parental de WhatsApp ni ahora, ni más adelante.

¿Puede tu hijo evadir el control parental de WhatsApp sin que te des cuenta?

Si tu hijo intentase cambiar algún permiso del control parental de WhatsApp desde su móvil, tendría que hacer dos cosas: primero, tendría que conocer el PIN de seguridad y luego esperar a que tú confirmes su acceso desde tu móvil. Si tú no le das permiso, tu hijo no podrá cambiar absolutamente nada del control parental.

Desde tu móvil es diferente, pues tu WhatsApp es el tutor. Entonces, solamente basta con que tú introduzcas el PIN de seguridad en la sección de control parental para poder hacer cambios.

Ahora, si tu hijo conoce el PIN del control parental de WhatsApp y tiene libre acceso a tu móvil, en ese caso sí podría hacer cambios en los permisos sin que te des cuenta. Sin embargo, ahí el problema no es de WhatsApp, sino tuyo por no ser cuidadoso.

¿Ya configuraste el control parental de WhatsApp en el móvil de tus hijos? ¿A qué esperas para hacerlo y contarnos qué tal te pareció el proceso?