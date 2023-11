Una de las cosas que siempre ha exhibido con orgullo WhatsApp es el cifrado extremo a extremo de sus chats. Según Meta, ninguna persona fuera de los participantes de una conversación puede ver los mensajes y archivos que se envían y reciben, ni siquiera la misma empresa. En el pasado se ha hablado de que este cifrado realmente no es tan seguro, pero hasta ahora ha funcionado bastante bien para la mayoría.

Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado si es posible desactivar la encriptación de mensajes? Eso es justamente lo que nos trae hoy aquí, pues te contaremos cómo desactivar el cifrado de extremo a extremo en WhatsApp, si es que se puede.

¿Cómo funciona el cifrado de extremo a extremo en WhatsApp?

Antes de decirte cómo deshabilitar el cifrado de WhatsApp es relevante que sepas cómo funciona. Así entenderás un poco más sobre qué es lo que hace y por qué es tan importante esta funcionalidad.

Como mencionamos arriba, el cifrado extremo a extremo significa que todo lo que se mueve entre tu WhatsApp y el de la otra persona está encriptado. Incluso lo está cuando el mensaje recorre Internet para llegar a los servidores de WhatsApp y de ahí ser redirigido al destino.

Únicamente al llegar al smartphone de la persona con la que chateas es que se desencripta y vuelve a ser legible. Se supone que en el camino nadie puede leer el mensaje, ni siquiera la propia Meta, pues está cifrado.

¿Y cómo es que las personas en el chat sí logran ver el contenido? Porque cada dispositivo tiene una clave criptográfica única para hacer el descifrado, misma que se almacena en el módulo de seguridad de tu móvil. Cada mensaje lleva en su código una función que invoca a estas llaves, y si son las correctas permiten ver el contenido. Sin llave no hay mensaje, así de sencillo.

¿Por qué es tan importante? Porque todos alguna vez hemos compartido información sensible a través de nuestro WhatsApp, bien sea a través de mensajes, audios, fotos, etc. Son mensajes que no nos gustaría que otras personas vean y precisamente ese es el trabajo del cifrado.

Ahora bien, debes saber que el cifrado de extremo a extremo no está disponible únicamente entre chats de WhatsApp. Desde 2021 las copias de seguridad que hagas en iCloud o Google Drive también se cifran. En caso de hacerlo, solamente podrás ver tus mensajes respaldados si tienes la llave criptográfica de tu smartphone o si estableciste una contraseña.

¿Es posible deshabilitar el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp? Sí y no

¿Sí y no? Seguramente te parezca que eso es un sinsentido, pero es que realmente es así. ¿La razón? No se puede deshabilitar la encriptación punto a punto de los chats de WhatsApp, pero sí la de los respaldos.

Meta no permite desactivar esta funcionalidad en sus chats porque cualquiera con algo de conocimiento podría interceptar tus mensajes y leerlos, algo que sería bastante peligroso. En el caso de las copias de respaldo no es que no exista peligro alguno, pero al menos tus cuentas iCloud y Google Drive están protegidas por una contraseña.

De hecho, el cifrado de extremo a extremo está deshabilitado por defecto en las copias de seguridad. Si lo habilitaste en algún momento, entonces sabrás cómo desactivarlo, pero igual te lo recordaremos tanto en Android como iOS

Cómo deshabilitar el cifrado de extremo a extremo en las copias de seguridad de WhatsApp para Android

Desactivar la encriptación punto a punto de las copias de respaldo de WhatsApp en Android es tan sencillo como seguir estos pasos:

Abre WhatsApp. Toca el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla. Entra a los ajustes de WhatsApp. Presiona sobre ‘Chats’. Ingresa al submenú ‘Copia de seguridad’. Toca sobre ‘Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo’. Presiona el botón ‘Desactivar’. Introduce tu contraseña o llave de 64 dígitos. Pulsa el botón ‘Siguiente’. Confirma que deseas deshabilitar el cifrado de los respaldos.

Cómo desactivar el cifrado de extremo a extremo en las copias de seguridad de WhatsApp para iOS

¿Tienes un iPhone y quieres desactivar el cifrado de tus respaldos en WhatsApp? Solamente debes seguir estos sencillísimos pasos (son similares a los anteriores):

Abre WhatsApp. Entra a los ajustes de WhatsApp. Presiona sobre ‘Chats’. Ingresa al submenú ‘Copia de seguridad de chats’. Toca sobre ‘Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo’. Presiona el botón ‘Desactivar’. Introduce tu contraseña o llave de 64 dígitos. Pulsa el botón ‘Siguiente’. Confirma que deseas deshabilitar el cifrado de los respaldos.

¿Hay manera de deshabilitar el cifrado de WhatsApp si olvidaste tu contraseña?

Finalmente, si por alguna razón olvidaste tu contraseña o perdiste la llave de cifrado de tu dispositivo, no te preocupes. WhatsApp tiene una opción para recuperar la contraseña del sistema de cifrado de extremo a extremo de las copias de seguridad.

La encontrarás justo dentro del submenú ‘Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo’ (paso 6 en Android y 7 en iOS). Una vez encuentres el botón ‘Olvidé mi contraseña’ solo tendrás que validar tu identidad con algún sistema de autenticación biométrica de tu móvil (huella o rostro). Tras hacerlo, WhatsApp te permitirá introducir una nueva contraseña, así como deshabilitar el cifrado.