Si estás teniendo problemas para descargar el emulador GameLoop porque no te aparece la opción de descarga en la web oficial, no te preocupes. Es un fallo común de la página que, en lugar de mostrar su pantalla principal, te redirige a la sección de «About GameLoop» o «Acerca de GameLoop» en la que no se puede descargar el emulador.

Esto al parecer solo ocurre en algunos países. Por tanto, la manera más sencilla de sortear este inconveniente es activar una VPN que cambie tu ubicación por la de otro país. Enseguida te explicamos paso a paso cómo hacerlo.

Esta es la solución si no puedes descargar GameLoop desde la web oficial

Si te pasa como a mí que al entrar en la web oficial de GameLoop para descargar este emulador de Android para PC, te lleva a una sección donde no está la opción de descarga, prueba esta solución:

Instala una extensión de VPN en tu navegador.

Toca el botón de las extensiones en tu navegador y activa la VPN que acabas de instalar.

Entra en la web oficial de GameLoop o recárgala si ya estabas ahí.

si ya estabas ahí. Pulsa el botón azul de Descargar que aparecerá en la esquina superior derecha.

Apaga la VPN para que la descarga no se ponga lenta.

¡Eso es todo! De esa manera, habrás descargado el instalador de GameLoop en tu ordenador. Ahora, solo tienes que hacer doble clic en el archivo descargado y seguir los pasos indicados para instalar el emulador.

Si estás utilizando Windows 10 y el SmartScreen bloquea la descarga, puedes hacer clic en «Más información» y luego seleccionar «Ejecutar de todas formas» para continuar con la instalación.

Recuerda que GameLoop es un emulador seguro, ya que está respaldado por Tencent, la empresa detrás de muchísimos juegos exitosos para móviles como COD Mobile, PUBG, LoL Wild Rift, etc. Así que puedes otorgarle los permisos que hagan falta sin miedo. Si el problema persiste, verifica tu conexión a Internet y asegúrate de que no haya conflictos con tu antivirus, ya que esto podría estar impidiendo la descarga.