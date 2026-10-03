El control parental es una herramienta formidable para acompañar a nuestros hijos en el uso responsable de la tecnología. Google Family Link se ha convertido en el aliado principal de muchas familias para gestionar los tiempos de pantalla, supervisar apps y garantizar la seguridad digital en casa. Sin embargo, en la rutina diaria es habitual encontrarse con situaciones en las que el dispositivo del menor se bloquea o requiere autorización inmediata para continuar usándose.

Si la tablet o el teléfono móvil de tu hijo o hija se ha bloqueado por alguna razón, no tienes que alarmarte. Google ofrece una solución directa y segura llamada código de acceso parental, una clave de un solo uso diseñada para resolver estos inconvenientes en cuestión de segundos. En esta guía te explicamos exactamente cómo obtenerlo y utilizarlo paso a paso.

¿Qué es el código de acceso parental de Family Link y cómo funciona?

El código de acceso parental es una clave numérica temporal generada por Google que te permite desbloquear el dispositivo de tu hijo de forma presencial. Su principal ventaja es que funciona incluso cuando el móvil o la tablet del menor están fuera de línea o sin acceso a una red WiFi.

Es importante tener en cuenta que este código es de un solo uso (una vez utilizado para desbloquear el equipo, caduca). Además, por razones de seguridad, el código cambia automáticamente cada pocos minutos.

Pasos para obtener el código de acceso parental de Family Link

Obtener este código desde tu propio smartphone es un proceso sumamente sencillo. Solo debes seguir estos pasos:

En tu móvil de padre, madre o tutor, abre la aplicación Family Link .

. Toca el botón de menú (las tres líneas horizontales) o la foto de perfil del niño, ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla.

(las tres líneas horizontales) o del niño, ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla. En el menú desplegable, busca y presiona la opción identificada como Código de acceso parental .

. En la pantalla aparecerá de inmediato un código numérico temporal .

. Escribe esa secuencia numérica directamente en el móvil o tablet de tu hijo antes de que expire el tiempo indicado en pantalla.

Si no tienes tu teléfono a mano con la aplicación instalada, Google pone a tu disposición una alternativa web instantánea. Puedes acceder directamente desde cualquier navegador entrando a la dirección oficial con este botón:

Al iniciar sesión con la cuenta de Google vinculada como administrador familiar, obtendrás el código de acceso de inmediato sin necesidad de abrir la app.

¿El código no funciona? Cómo solucionarlo

En ocasiones, al ingresar el código en la pantalla del dispositivo del menor, la aplicación puede marcarlo como incorrecto o caducado. Si estás seguro de haber introducido los números a tiempo, el problema suele estar relacionado con la sincronización de la hora.

Para que los códigos temporales funcionen de manera precisa, los relojes internos de ambos dispositivos deben coincidir. Para corregirlo, mira este tutorial de cómo cambiar la fecha y hora en Android. Al rectificar el reloj del dispositivo, el código generado por Family Link volverá a ser reconocido sin ningún contratiempo.