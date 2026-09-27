El equipo de desarrollo de Meta no deja de añadir nuevas funciones a Instagram. En esta ocasión, han incorporado una opción que te permitirá añadir las fotos en las que te etiquetan a tu perfil de Instagram.

Las fotos donde te etiquetan en Instagram aparecen en una pestaña identificada con el ícono de una persona en un recuadro (ubicada a la derecha de tu feed). No obstante, ahora puedes mostrarlas en tu perfil como si fueran un post tuyo.

Así de fácil es añadir las fotos en las que te etiquetan a tu perfil de Instagram

Sin embargo, ten en cuenta que la pestaña exclusiva de publicaciones etiquetadas no desaparecerá. Para utilizar esta función, asegúrate de tener instalada la última versión de Instagram en tu teléfono. Si la tienes, sigue estos pasos:

Abre Instagram y ve a tu perfil.

Ve a la pestaña de publicaciones en las que te han etiquetado . Es la última opción a la derecha.

Abre la publicación que deseas añadir y toca el menú de los tres puntos en la esquina superior derecha.

Por último, en el menú desplegable, selecciona «Agregar a la cuadrícula principal».

Cuando completes el último paso, aparecerá un aviso de confirmación que dirá «Se agregó a la cuadrícula principal», indicando que la publicación se ha añadido con éxito a tu perfil. Solo tienes que dirigirte a tu perfil y la publicación te aparecerá según la fecha en que fue posteada.

Si en algún momento quieres retirarla, solo debes repetir el proceso y seleccionar «Quitar de la cuadrícula principal». A partir de ese momento, la publicación dejará de mostrarse en tu feed principal, pero seguirá disponible en la pestaña de fotos en la que fuiste etiquetado.

Instagram también te permite realizar este ajuste directamente desde la notificación de etiqueta que recibes por mensaje directo. Como ves, mostrar en tu perfil las fotos donde te etiquetan es un proceso sumamente sencillo. Antes de finalizar, te invitamos a explorar otras funciones útiles de la plataforma, como ocultar las vistas de tus Reels o poner música en los chats.

Y tú… ¿vas a añadir las fotos en las que te etiquetan a tu perfil de Instagram?