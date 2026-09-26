Cómo desactivar los mensajes de Notas de la comunidad en X

La red social X, anteriormente conocida como Twitter, ha cambiado la forma en la que avisa sobre las valiosas Notas de la comunidad. Ahora, si das “Me gusta”, respondes o interactúas con una publicación que posteriormente recibe una de estas notas, puedes recibir un mensaje privado avisándote de la corrección.

Si bien es muy útil, el problema es que X no incluye en la actualidad un botón para desactivar únicamente estos avisos. Por suerte, puedes evitar que te sigan molestando silenciando la conversación o directamente impidiendo que la cuenta encargada de enviarlos vuelva a escribirte.

Así puedes dejar de recibir los mensajes de Notas de la comunidad

El procedimiento se lleva a cabo directamente desde la conversación que crea X para estos avisos. Si ya has recibido alguno, puedes hallarla entre tus mensajes privados. Para configurarlo, tienes que llevar a cabo este procedimiento:

Abre la app de X en tu móvil.

en tu móvil. Entra en “Mensajes”, desde la pestaña situada en la parte inferior derecha.

Abre el chat de “Community Notes”.

Pulsa los tres puntos horizontales de la esquina superior derecha.

Ingresa en “Información de la conversación”.

Pulsa sobre “Más”.

Elige “Silenciar conversación” si quieres continuar recibiendo estos mensajes, pero sin que aparezcan notificaciones.

Si quieres dejar de recibirlos por completo, selecciona “Bloquear mensajes”.

Esta última opción es sin lugar a dudas la más útil si no quieres que las Notas de la comunidad vuelvan a aparecer en tu bandeja de entrada.

Silenciar y bloquear mensajes no hacen lo mismo

Si eliges la opción “Silenciar conversación”, los mensajes podrán seguir llegando, pero X dejará de avisarte cada vez que aparezca uno nuevo. En cambio, “Bloquear mensajes” evita que esa cuenta siga enviándotelos.

Por ahora, estas son las únicas alternativas disponibles si no quieres recibir este nuevo tipo de aviso. X podría añadir posteriormente un ajuste específico, como ocurre con otras funciones que pueden modificarse desde la propia aplicación, como por ejemplo la función que permite activar el contenido para adultos en Grok.

Sin mucho más que añadir al respecto, si estás aprovechando tu tiempo libre para dejar X (Twitter) a tu gusto, te recordamos que también puedes desactivar la traducción automática de las publicaciones.