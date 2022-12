Durante las épocas de fiestas como Navidad, cumpleaños, Reyes Magos y muchas más, padres y demás familiares toman la decisión de confiarle a los más jóvenes de la casa dispositivos tecnológicos como móviles y tablets. Si bien esto no es precisamente una mala acción, si significa algunos riesgos, por lo cual te recomendamos proteger a tus niños con estas 5 apps de control parental para móviles y tablets Android.

¿Para qué necesito una app de control de Parental?

El vasto mundo del Internet posee una gran cantidad de maravillas, sin embargo, también es hogar de mucho contenido al cual no deberían ser expuestas las mentes más jóvenes e inocentes. De igual forma, la adicción a los dispositivos tecnológicos también es algo de lo que hay que preocuparse, por eso una app que limite el tiempo de pantalla de los niños también se hace sumamente necesaria.

Vale la pena mencionar que la adicción a las pantallas, es un problema de adultos también así que te dejamos por si acaso una lista de apps para ser más productivo y una forma de cómo controlar tu tiempo en TikTok, una de las apps más adictivas.

También es importante que los padres conozcan si sus hijos, sobrinos o nietos han estado usando sus dispositivos para sacar provecho de ellos de la forma más productiva. Es por esto que muchas apps te permiten conocer la actividad de los pequeños con el dispositivo, así te aseguras de que diversifiquen su tiempo con el móvil o tablet y puedan emplearla como una herramienta para ayudarle con la escuela o sus actividades extracurriculares.

Es decir, existen una gran cantidad de razones por las cuales podrías estar interesado en una app de control parental si planeas darle de regalo a tus niños una tablet o un móvil. Así que sin mucho más que agregar, veamos cuáles son las mejores apps de control parental que puedes encontrar.

Control parental de Kids Place, una app con su propio launcher, muy segura y eficiente

Muchas veces las apps se limitan a simplemente controlar la interfaz con la que viene naturalmente el móvil o la tablet de tu niño. Sin embargo, existen algunas apps que te proveen su propio launcher para que el control y la protección sean aún más eficientes y ese es el caso de Kids Place.

Esta app cuenta con muchas excelentes funciones, algunas de estas no son gratuitas y están reservadas para clientes premium. Estas características son:

Su propio launcher donde el niño puede tener acceso únicamente a las aplicaciones que hayas escogido para que se muestren y que además es bastante sencillo de controlar.

donde el niño puede tener acceso únicamente a las aplicaciones que hayas escogido para que se muestren y que además es bastante sencillo de controlar. Control remoto para los padres que te permite determinar el tiempo exacto que tu niño o niña puede dedicarle al dispositivo o incluso a ciertas apps en específico.

o incluso a ciertas apps en específico. Servicio de geolocalización para que siempre puedas saber donde está tu hijo con su dispositivo y servicio de geovallas que te deja saber si en algún momento la tablet o el móvil salen de los espacios permitidos.

para que siempre puedas saber donde está tu hijo con su dispositivo y servicio de geovallas que te deja saber si en algún momento la tablet o el móvil salen de los espacios permitidos. Servicio de estadísticas para que sepas exactamente que está haciendo tu niño o niña en su dispositivo en todo momento.

en su dispositivo en todo momento. Establecer horarios para que puedas programar el uso que quieres que tus pequeños le den al dispositivo.

para que puedas programar el uso que quieres que tus pequeños le den al dispositivo. Además de todo eso te permite bloquear funciones de la tablet que no quieres que los niños modifiquen , como el brillo de la pantalla, el volumen, el acceso al menú principal fuera del launcher de Kids Place y mucho más.

, como el brillo de la pantalla, el volumen, el acceso al menú principal fuera del launcher de Kids Place y mucho más. Opción para bloquear y desbloquear la pantalla en el instante que lo desees.

Esta app sin duda cumple con lo que promete y el plan premium es mucho más versátil que el gratuito, por supuesto. Sin embargo, si quieres quedarte con el plan más básico, podrás igualmente sacarle mucho provecho, la única cosa que podría mejorar esta app sería la opción de poder contar con una interfaz más amigable para los padres, ya que todos los procesos de control parental deben hacerse por una incómoda página web.

FamiSafe, El control parental todo en uno que todos deberían probar

Definitivamente, la gran mayoría de aplicaciones de control parental siempre presentan un problema en alguna de sus funciones o características. Sin embargo, FamiSafe parece ser la excepción a esta regla, ya que la aplicación cuenta con todo lo que un padre o representante necesita para poder brindarle una experiencia segura a sus hijos o protegidos sin ningún gran obstáculo o impedimento.

FamiSafe no solo te permite controlar como tus niños o niñas controlan sus dispositivos, sino que también te permite controlar el contenido que observan y te alerta si hay algo que se salga de los parámetros que tú consideres aceptables. Para que comprendas mejor esto, permítenos ahondar más en las características de esta app:

Dos apps separadas , una interfaz cómoda y amigable para los padres que te permite acceder de forma sencilla y rápida a todas las funciones de control parental que desees y una app en el dispositivo de los pequeños que solo se puede eliminar utilizando una contraseña especial.

, una interfaz cómoda y amigable para los padres que te permite acceder de forma sencilla y rápida a todas las funciones de control parental que desees y una app en el dispositivo de los pequeños que solo se puede eliminar utilizando una contraseña especial. Control de contenido visto en las principales redes sociales como TikTok y YouTube con la opción de bloquear vídeos o canales que no consideres aptos para los menores.

con la opción de bloquear vídeos o canales que no consideres aptos para los menores. Estadísticas del uso específico que le han dado a los dispositivos que tienes asignados , es decir, tiempo con la pantalla, historial de YouTube, TikTok y control de contenido sensible usando palabras claves .

. Geolocalización que no solo te permite saber donde están tus niños con sus dispositivos, sino que también te deja conocer su historial de movimiento y te alerta cuando se alejan de las geovallas que les hayas asignado.

que les hayas asignado. Control de imágenes sospechosas que no quieres que lleguen a tus niños, acceso al historial de navegación de forma remota con la posibilidad de añadir un filtro web y términos para búsquedas seguras.

que no quieres que lleguen a tus niños, acceso al historial de navegación de forma remota con la posibilidad de añadir un filtro web y términos para búsquedas seguras. Administración de aplicaciones para que le permitas a tus niños utilizar e instalar únicamente las aplicaciones que consideres aceptables.

Esta app posee básicamente todo lo que busques para tener completo control sobre como tus niños y niñas se desenvuelven en el mundo digital. El único lado negativo de esta app es que muy pocas de estas funciones están disponibles de forma gratuita y las mejores solo se encuentran disponibles para los clientes pagos.

Family Link, la opción de Google que fomenta el uso responsable del Internet

El gigante de la tecnología Google no se iba a quedar por fuera de esta lista, ya que los mismos fomentan el uso de Internet por parte de los más jóvenes, por supuesto con limitaciones y métodos para que sus representantes puedan siempre supervisarlos. De eso se trata Family Link, una red familiar donde los padres o tutores tienen el control sobre lo que sus hijos o protegidos hacen en línea.

El Internet sin duda es un lugar muy grande y que puede tener muchos riesgos para los niños, tanto por el contenido que pueden observar como por las cosas que pueden hacer. Es decir, compras irresponsables, compartir información privada y muchas otras cosas más que sinceramente, podrían hacer por accidente de forma muy fácil, en especial con tantas apps mal intencionadas que existen en la actualidad.

Por esa razón, Google Family Link te permite administrar una gran cantidad de funciones para que tus niños no corran peligro o cometan alguna acción dañina para ellos, para ti o para otros. Las principales funciones de esta app son:

Te pide tu aprobación para que se puedan hacer compras de Google Play y Stadia desde el dispositivo de los más pequeños , mientras que al mismo tiempo limita el contenido que estos pueden ver basándose en parámetros de edad.

, mientras que al mismo tiempo limita el contenido que estos pueden ver basándose en parámetros de edad. Administración de los permisos que tienen las apps que poseen tus hijos en su dispositivo, permisos como acceso al micrófono, la cámara, los contactos, etc.

en su dispositivo, permisos como acceso al micrófono, la cámara, los contactos, etc. Herramientas propias de Google para garantizar una navegación segura en Internet, como por ejemplo el SafeSearch de Google .

. Utiliza Google Maps para decirte exactamente en donde se encuentran tus niños con sus dispositivos en tiempo real y cualquier otro dispositivo con el cual haya intentado ingresar a su cuenta.

con sus dispositivos en tiempo real y cualquier otro dispositivo con el cual haya intentado ingresar a su cuenta. Te permite configurar el tiempo de pantalla en los dispositivos Android o ChromeOS de tu niño o niña.

en los dispositivos Android o ChromeOS de tu niño o niña. Administración del contenido mostrado en apps de vídeos como YouTube y YouTube Kids.

Sin duda, esta es una de las apps más recomendables para los niños que ya empiezan a tener más curiosidad por el mundo en línea y la navegación por diferentes sitios web. Sin embargo, recuerda que esta app no es completamente infalible, ya que a pesar de que da más libertades, es por esa misma razón que puede dejar pasar algo de contenido no deseado, por equivocación.

Kaspersky SafeKids, la opción con el plan gratuito más versátil

Kaspersky SafeKids es uno de los tantos softwares creado por la empresa Kaspersky Lab, un proveedor multinacional con sede en Rusia que se ha encargado de crear múltiples programas para proteger a los usuarios de Internet. La empresa cuenta con su propia app de control parental, pero también cuenta con una VPN, un antivirus, un software en línea de almacenamiento, etc.

Esta aplicación cuenta con un plan premium que ofrece más cosas, sin embargo, el plan en el que no tienes que pagar, es bastante completo y no tiene nada que envidiarle a las versiones pagas de otras apps de control parental. Sus principales características son:

Supervisión y control del tiempo en pantalla de tus hijos en sus dispositivos.

en sus dispositivos. Alertas instantáneas y bloqueo del contenido que no desea que llegue hasta sus hijos, sobrinos o nietos.

y bloqueo del contenido que no desea que llegue hasta sus hijos, sobrinos o nietos. Informes detallados , completos y regulares sobre la actividad que se ha tenido con el dispositivo al que se está conectado.

, completos y regulares sobre la actividad que se ha tenido con el dispositivo al que se está conectado. Filtros de búsqueda en línea para evitar que contenido no apto para sus niños pueda aparecer en la pantalla de sus dispositivos.

para evitar que contenido no apto para sus niños pueda aparecer en la pantalla de sus dispositivos. Administración de las aplicaciones y juegos a las cuales tienen acceso tus niños, con control de tiempo para cada una individualmente.

a las cuales tienen acceso tus niños, con control de tiempo para cada una individualmente. Localización en tiempo real de donde está tu hijo con su dispositivo y sistema de geovallas con alarma para que sepas si el dispositivo se ha alejado de los perímetros permitidos.

para que sepas si el dispositivo se ha alejado de los perímetros permitidos. Consejos de profesionales y especialistas de cómo deberías sacar provecho de cada una de estas funciones.

Sin duda esta app cuenta con los aspectos más básicos necesarios para que tus niños puedan usar sus dispositivos sin que debas preocuparte. Sin embargo, no es perfecta, ya que muchas veces se han leído comentarios de usuarios que no logran hacer que la app funcione de la forma ideal, fallando en los horarios programados y algunas sanciones, estos problemas no son comunes, pero aun así existen lo suficiente como para llamar la atención.

iWawa, la aplicación de control parental especial para los niños más pequeños

Cuando se habla de iWawa no hay punto medio, muchos usuarios la aman, de la misma forma que muchos usuarios la odian. En lo personal nosotros nos vamos por el lado de los que apoyamos iWawa y la razón es sencilla, iWawa cumple su propósito, entretener a los más jóvenes y brindarle a los padres el control.

Así de sencillo, esta app cuenta con su propio launcher, el cual ya viene con muchos juegos infantiles de aprendizaje, memoria, desarrollo de habilidades cognitivas y más. Muchas compañías de mediano y bajo calibre han optado por incluir esta app como una función de fábrica en sus dispositivos, permítenos explicarte sus funciones para que tú seas el juez de iWawa:

En primer lugar, cuenta con su propio launcher , el cual no le deja al niño ingresar al control completo de su dispositivo, le brinda lo que él necesita y absolutamente nada más.

, el cual no le deja al niño ingresar al control completo de su dispositivo, le brinda lo que él necesita y absolutamente nada más. Viene con un set de juegos y aplicaciones para que el niño pueda aprender las letras, los números, ropa, colores y más de una forma muy dinámica.

para que el niño pueda aprender las letras, los números, ropa, colores y más de una forma muy dinámica. Le da control a los padres sobre la administración de las aplicaciones que ellos desean que se puedan ver en la interfaz de los niños.

que ellos desean que se puedan ver en la interfaz de los niños. Posibilidad para administrar más de una cuenta en el mismo dispositivo o en dispositivos diferentes .

. Bloqueo instantáneo de todo el dispositivo de forma remota por el tiempo que el padre decida.

por el tiempo que el padre decida. Servicio para programar el tiempo en pantalla de los niños de forma remota.

de los niños de forma remota. Estadísticas con informes detallados sobre el uso del dispositivo.

Por lo que puedes ver esta app es bastante completa en términos de control parental y ofrece además otros extras que sin duda los niños sabrán apreciar. Aun así, trae consigo desventajas como que la interfaz y los juegos son para niños muy pequeños, sus funciones se restringen únicamente a su interfaz, fuera de la app, iWawa no tiene ningún control.

Y con esa última aplicación finalizamos nuestra lista de las 5 mejores apps de control parental para móviles y tablets. Esperamos que la hayas disfrutado y si hay algo que no entendiste o consideras que hay alguna app mejor que las que mencionamos aquí, no olvides decírnoslo en la sección de comentarios.