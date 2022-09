En la actualidad es muy fácil dejar la productividad de lado, pues vivimos rodeados de contenido basura y métodos de distracción, la mayoría suministrados por nuestros móviles. Pero en esta oportunidad te traemos 6 aplicaciones que te permitirán hacer de ti una persona productiva.

Cada una de las aplicaciones que traemos para ti, son solo sugerencias que puedes sustituir por alguna otra que realice la misma tarea si así lo deseas. Sin embargo, las 6 aplicaciones para aumentar tu productividad que juntamos para ti, fueron seleccionadas por su eficiencia, y por el hecho de que son gratis, así que sin más que agregar, vamos allá.

Lo primero que necesitas es una lista de quehaceres

Un gran problema para muchas personas en el mundo es llevar un registro exitoso de todas las cosas que se han hecho durante el día y las que se deben hacer. Es normal siempre olvidar un par de ítems de nuestra lista de tareas y a veces el precio a pagar por ese error puede ser muy grande. Por suerte, contamos con un organizador muy eficaz.

Estamos hablando de tu móvil, por supuesto, y de cómo este puede darle más orden a tus días con la ayuda de una app que te permita crear una lista de las cosas que tienes pendiente por hacer. La aplicación que traemos para ti, en este caso, se llama Todoist, una app gratis con muchas funciones que puedes encontrar en Play Store.

Todoist es un organizador de tareas que te permite juntar todos tus objetivos del día, de la semana, o incluso del año en un solo lugar. Por ejemplo, si debes iniciar un gran proyecto en el trabajo, puedes crear una sección nueva específicamente para eso, donde plasmes todos los pequeños objetivos y tareas que planees lograr con ese proyecto.

Además de eso, puedes agregar a otros usuarios a esa sección para delegar tareas y permitirles agregar, quitar, o marcar ítems. Usa esta opción para cuestiones del hogar, también, por ejemplo, puedes crear una lista de compras y agregar a tu pareja o compañero de cuarto a ella, para hacer más dinámica y eficaz la convivencia.

Por supuesto, el trabajo no lo es todo en la vida, así que, para recordarte descansar, pasar tiempo en familia, cuidar a tus mascotas, recrearte y más, puedes crear ítems con esta finalidad en otra lista. Agrega también notas, enlaces, imágenes, audios y todo lo que necesites para mantenerte al día con tus objetivos dentro de tus recordatorios.

Siempre es bueno contar con un bloc de notas en tu móvil

Nuestro cerebro es maravilloso para asociar ideas y crear cosas nuevas. Y sabiendo que no controlamos los momentos en los cuales nos llega la inspiración, es buena idea tener siempre a la mano una herramienta que nos permita guardar esas ideas para después. Para eso no necesitamos lápiz y papel, ya que nuestros móviles hacen un mejor trabajo.

Ahora, la gran mayoría de los móviles cuentan con una aplicación de notas, por ejemplo, la app de notas de Xiaomi, te permite guardar, texto, imágenes y audio sin problemas. También te permite modificar el formato del texto, el color, te permite generar listas, y establecer notas ocultas y favoritas.

En lo personal eso nos parece suficiente para poder cumplir con el objetivo de un bloc de notas, sin embargo, si te gustaría tener algo un poco más estilizado y con opciones para compartir tus notas y tenerlas en múltiples plataformas, te recomendamos Evernote. Esta aplicación de notas cumple con el trabajo que ya explicamos de forma más profesional.

Con Evernote puedes guardar texto, imágenes, audio, archivos, páginas web, tablas, listas de tareas e incluso bocetos hechos a mano por ti y todo esto con distintas plantillas que puedes descargar o crear para mayor comodidad. Al instalar esta app en varios de tus dispositivos puedes igualmente estar al día con tus notas, sin importar donde estés.

Evernote también te permite establecer etiquetas y generar cuadernos para dividir tus notas por categorías dentro de la app, así todo permanece incluso más organizado. Si hay algo que viste en línea, te compartieron, o algo por el estilo, puedes capturarlo con Evernote y compartirlo con otras personas en forma de Email o a través de la misma app.

Organiza tu tiempo con las herramientas adecuadas

Muy bien, ya tienes una lista de tareas y una herramienta para no dejar pasar por alto alguna idea interesante que tuviste, ahora vamos con algo que te ayude mientras estás trabajando. Por ejemplo, una herramienta para no distraerte y dividir tu trabajo en periodos de tiempo que sean productivos y fáciles de realizar.

Lo más probable es que si estás leyendo esto, ya hayas buscado información antes sobre cómo ser más productivo y es posible que por allí hayas leído algo sobre la técnica Pomodoro. Si no es así, permítenos hablarte más de ella, esta técnica distribuye tu tiempo en periodos de labor y descanso para hacer que tus jornadas de trabajo sean productivas y fáciles de realizar.

Engross es la mejor app que tenemos para ti en este aspecto, no solo porque cuenta con un cronómetro programado con la técnica de Pomodoro para ti, sino también porque incluye opciones como bloquear el Internet o las notificaciones mientras trabajas, por ejemplo. Además de esto, cuenta con una sección de lista de tareas y recordatorios.

Si no te terminaron de convencer las aplicaciones anteriores, siempre puedes intentar con una aplicación como Engross, que tiene todo en un solo lugar. La persona que determina que herramientas utilizar eres tú, y como todas las aplicaciones tienen sus pros y contras, es cuestión del usuario determinar cuál se ajusta más a sus gustos y preferencias.

Crea, modifica, y comparte documentos en línea con más facilidad

Una forma bastante efectiva de agilizar el trabajo en línea es con la ayuda de plataformas como Google Docs. Esta no solo te permite crear documentos y proyectos de todo tipo y subirlos a la nube, sino que también te permite interactuar con ellos de muchas maneras, al mismo tiempo que tus compañeros de trabajo.

Esto nos evita múltiples problemas como tener que enviar y recibir cientos de veces el mismo documento después de un par de correcciones. Nos permite brindarle la opción a nuestros supervisores y colegas de revisar el trabajo que llevamos en tiempo real e incluso agregar comentarios para mejorar la calidad de tu trabajo.

Aparte de esto, el creador de los documentos y las personas autorizadas para interactuar con el mismo siempre estarán al tanto de todos los cambios realizados al mismo. No te pierdas de nada y mantente siempre activo con tu trabajo con la ayuda de Google Docs.

Hazte con tu propio secretario virtual

Ya has organizado tu agenda, tienes a la mano tus notas para obtener inspiración y además tienes tu reloj Pomodoro para ser lo más productivo posible, es hora de organizar tus interacciones de negocios. Si tienes tu propio negocio online, o tienes personas que acuden a ti por un servicio o consejo, existe una app para organizar todas tus juntas.

En este caso no encontramos muchas apps que ejecutasen el trabajo de organizar tus juntas, pero no fue necesario, ya que Calendly supero nuestras expectativas. El trabajo de esta aplicación es muy sencillo, tú creas los eventos que realizas como llamadas de 30 minutos o foros informativos de 15 minutos y luego estableces tus parámetros.

Es decir, estableces el tiempo de duración de estos eventos, las fechas en las que estás disponible, información relevante sobre el evento, y preguntas para aquellos que quieran solicitar tus servicios. Por último, agregas el método de contacto de tu preferencia, como llamada telefónica, encuentro en persona, llamada por Zoom o Google Meet y listo, la página te dará tu propio link de Calendly.

Las personas que reciban tu link podrán ver un calendario con tus días y horarios libres para realizar los eventos que tienes disponibles y podrán apartar su cita por su propia cuenta. Mucho de la creación de estos eventos solo puede hacerse por el sitio web de Calendly y la versión móvil te permite llevar un registro de todas las reuniones que te han solicitado.

Automatiza tus tareas repetitivas

Es probable que tengas una tarea que tengas que hacer a diario o varias veces a la semana y se sabe que ejecutar el mismo trabajo una y otra vez es mentalmente agotador, así que una forma de automatizar estas tareas puede llegar a ser muy útil. Esto es trabajo para otra app excepcional que destaca en su campo y que tiene poca competencia.

La app que tenemos para ti esta vez lleva por nombre If This Then That o IFTTT que en español quiere decir algo como «si pasa esto, hacer esto». Muy parecido a un script de programación, pero aplicado a las funciones de tu móvil en cómodos comandos llamados Applets.

En términos de productividad podemos utilizar esta aplicación para automatizar acciones como, por ejemplo, que cada vez que subas un archivo nuevo a la página de Google Docs de tu trabajo, se envíe la dirección de enlace del documento al Telegram de tu supervisor. De esta forma jamás volverás a entregar un trabajo tarde porque se te olvido informarle a tu grupo de trabajo.

Los límites están en tu imaginación, crea toda clase de Applets para aumentar tu productividad al día y agilizar todos tus trabajos. La aplicación cuenta con compatibilidad con apps como Trello, WordPress, Telegram, Google Docs, Android Photos, Gmail, Facebook, etc.

Esto ha sido todo. La verdad es que existen aún muchas otras opciones, herramientas y aplicaciones que funcionan para aumentar tu productividad. Pero tampoco es bueno que llevas al extremo esto, sigue tu propio ritmo, intenta con las 6 aplicaciones que te hemos compartido aquí o con aquella que más te haya gustado, y una vez que encuentres tu ritmo atrévete a ir más allá.