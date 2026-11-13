WhatsApp lleva meses dándole una nueva vida a sus estados. Durante este año, la plataforma ha incorporado mejoras pensadas para hacerlos más expresivos y útiles: ahora permite añadir hasta 30 segundos de música, ha comenzado a desplegar un archivo para conservar los estados y también ha apostado por las listas personalizadas para controlar quién los ve.
Y parece que la próxima novedad seguirá esa línea, aunque con un uso algo diferente. WhatsApp trabaja en una opción para compartir directamente la ubicación como estado, sin tener que elegir una foto o un vídeo como fondo. Una función curiosa que podría dar bastante juego a los usuarios.
WhatsApp permitirá subir tu ubicación como estado sin fotos
Según ha descubierto WABetaInfo, WhatsApp está desarrollando una nueva opción para publicar la ubicación directamente desde el apartado de estados. La característica ha sido encontrada en la versión beta 2.26.45.8 de WhatsApp para Android y permitirá hacerlo sin recurrir a los stickers de ubicación que se usan actualmente.
Actualmente, si quieres mostrar dónde estás a través de un estado, primero tienes que seleccionar una fotografía o un vídeo de tu galería y después colocar encima un sticker con la ubicación. Con esta nueva herramienta, ese proceso será mucho más sencillo: bastará con entrar en el apartado de crear un estado y seleccionar una nueva opción llamada «Ubicación».
Una vez concedidos los permisos necesarios, WhatsApp podrá detectar tu posición actual y mostrarla directamente en una tarjeta con un mapa. Esta incluirá un marcador verde, el nombre del lugar y su dirección completa. Antes de publicarla, tendrás que confirmar que deseas compartir esa información.
Además, la función contempla algunas opciones interesantes relacionadas con la privacidad. Por ejemplo, podrás permitir el acceso únicamente a tu ubicación aproximada o introducir manualmente otro lugar diferente al que te encuentras. Así, no necesariamente tendrás que revelar tu posición exacta.
Por ahora, esta característica continúa en desarrollo y todavía no está disponible ni siquiera para los usuarios de WhatsApp beta. No sabemos cuándo llegará oficialmente a Android ni cuándo podría aterrizar en iOS, pero estaremos atentos a cualquier novedad sobre su lanzamiento.
Y tú… ¿Usarás esta nueva función de los estados de WhatsApp cuando esté disponible?