El Black Friday y el Cyber Monday son dos de las mejores oportunidades del año para renovar nuestros dispositivos tecnológicos sin gastar tanto dinero. Y si te dedicas al dibujo digital, la ilustración o el diseño gráfico, XPPen tiene varias ofertas que debes tener en cuenta.

La marca líder en arte digital ha puesto en oferta 5 de sus tabletas de dibujo y pantallas gráficas profesionales desde este 6 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 2026, con descuentos de hasta 22% que permiten ahorrar más de 300 euros en uno de sus mejores dispositivos. A continuación, te contamos todos los detalles de esta promo.

XPPen Magic Pro 13: una tablet de dibujo 3K a 120 Hz con modo pantalla gráfica

Empezamos con una de las propuestas más interesantes de esta selección. La XPPen Magic Pro 13 es una tablet de dibujo con Android 16, por lo que puedes usarla sin necesidad de tener un ordenador conectado. Esto la convierte en una opción especialmente atractiva para trabajar desde cualquier lugar.

Su pantalla de 12,95 pulgadas ofrece resolución 3K, una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y una superficie con acabado que busca reproducir la sensación del papel. También incorpora un procesador MediaTek Dimensity 8300 y un lápiz con chip inteligente X4, capaz de reconocer hasta 16.384 niveles de presión.

Pero hay un detalle que la hace todavía más interesante: también puede funcionar como pantalla gráfica profesional cuando la conectas a un ordenador mediante un solo cable. Así, puedes alternar entre una tableta independiente y un espacio de trabajo para tus aplicaciones de escritorio.

Durante esta promoción, la Magic Pro 13 tiene un 10% de descuento, pasando de 999 € a solo 899,10 €. ¿Quieres llevártela en oferta? Pues usa el botón que dejamos aquí abajo para que no te quedes sin la tuya:

XPPen Artist Ultra 14: pantalla OLED 2.8K para los artistas más exigentes

Si buscas una pantalla gráfica portátil que destaque por su calidad de imagen, la XPPen Artist Ultra 14 es otra de las ofertas que debes considerar. Estamos ante un modelo de 14 pulgadas que apuesta por un panel OLED con resolución 2.8K, una combinación que permite disfrutar de imágenes muy definidas y colores especialmente vivos.

Uno de sus puntos fuertes es la reproducción cromática. Su pantalla ofrece profundidad de color de 10 bits y una cobertura del 99 % del espacio Adobe RGB, características que resultan especialmente interesantes para quienes trabajan con ilustración profesional, edición fotográfica y diseño gráfico.

Además, viene acompañada de dos lápices digitales X3 Pro, ambos con hasta 16384 niveles de presión. Uno de ellos es el lápiz tradicional y el otro apuesta por un diseño más fino, ofreciendo distintas alternativas para adaptarse a las preferencias de cada usuario.

La pantalla también ofrece una frecuencia de actualización de 90 Hz y un tiempo de respuesta de < 1ms. Es una alternativa especialmente interesante para quienes necesitan precisión cromática en un formato compacto.

Su precio habitual es de 699,99 €, pero durante este Black Friday y Cyber Monday puedes conseguirla por 615,99 €, gracias al 12% de descuento que está dando la marca en su tienda oficial, a la que puedes ir con el siguiente botón:

XPPen Artist Pro 24 (Gen 2) 4K: ahorra más de 300 € en una pantalla gráfica profesional

Y llegamos a la protagonista de estas ofertas de XPPen: la Artist Pro 24 (Gen 2) 4K, una pantalla gráfica pensada para quienes necesitan un espacio de trabajo amplio y una reproducción del color de primer nivel.

Su panel de 23,8 pulgadas ofrece resolución 4K UHD, por lo que puedes trabajar con un excelente nivel de detalle incluso en proyectos complejos. Además, cuenta con certificación Calman Verified, una precisión de color Delta E inferior a 1 y cobertura del 99 % de los espacios sRGB y Adobe RGB, además del 98 % de Display P3.

También incluye dos lápices X3 Pro, con 16384 niveles de presión, y un soporte ajustable para encontrar una posición de trabajo cómoda. A esto se suma un teclado inalámbrico ACK05 con accesos directos, pensado para agilizar las tareas creativas.

En cuanto al precio, aquí encontramos el descuento más importante de esta promo. La Artist Pro 24 (Gen 2) 4K pasa de 1399 € a 1091,22 €, lo que representa un ahorro del 22% o de 307,78 € menos. Si estabas esperando la oportunidad para dar el salto a una pantalla gráfica 4K de nivel profesional, presiona el botón que dejamos a continuación:

XPPen Artist 16 3rd: una pantalla gráfica portátil con lápiz X4 y accesos directos

No todos necesitan una pantalla gráfica de grandes dimensiones para trabajar cómodamente. Para quienes buscan una solución más compacta y fácil de llevar, la XPPen Artist 16 3rd puede ser una alternativa muy interesante.

Este modelo incorpora una pantalla de 15,4 pulgadas con resolución Full HD, cobertura del 99 % del sRGB y un acabado nano-grabado que ayuda a reducir los reflejos y las huellas. Su diseño también incluye un soporte plegable, por lo que resulta más cómodo utilizarla en diferentes espacios de trabajo.

Uno de sus elementos más interesantes es el lápiz con chip inteligente X4, que ofrece 16384 niveles de presión y una fuerza de activación inicial de apenas 2 gramos. Esto permite conseguir trazos precisos y controlar mejor el grosor de cada línea.

También incorpora el sistema X-Dial, acompañado de ocho botones de acceso rápido personalizables. Con ellos puedes realizar acciones como acercar o alejar el lienzo, modificar el grosor del pincel o ejecutar comandos habituales.

Durante el Black Friday y Cyber Monday, la Artist 16 3rd tendrá un 15% de descuento y se queda en 254,99 €, frente a los 299,99 € de su precio habitual. Si quieres aprovechar esta oferta, no dudes en usar el botón que te dejamos abajo:

XPPen Magic Note Pad: una tablet para tomar apuntes, leer y dar rienda suelta a tu creatividad

Cerramos esta selección con un producto algo diferente. La XPPen Magic Note Pad es una tableta pensada para quienes necesitan un cuaderno digital que combine productividad, lectura, escritura y creatividad.

Su principal característica es la pantalla X-Paper, que ofrece mayor comodidad al leer y escribir. Además, este panel cuenta con tres modos de color (natural, claro y papel con tinta) y es capaz de reproducir 16,7 millones de colores con una frecuencia de 90 Hz y certificación TÜV SÜD de baja emisión de luz azul.

Para tomar apuntes, realizar anotaciones o dibujar, cuenta con el lápiz X3 Pro 2, que ofrece 16384 niveles de presión y se puede guardar mediante una ranura magnética. También incluye la aplicación XPPen Notes, pensada para organizar nuestras notas y capturar ideas rápidamente.

Otro punto a su favor es que funciona con Android 14, por lo que puedes descargar aplicaciones desde Google Play y utilizarla para tareas de oficina, educación o entretenimiento.

Su precio habitual es de 439,99 €, pero con las ofertas de Black Friday puedes conseguirla por 373,99 €, lo que supone un descuento del 15%. No dejes pasar esta oportunidad y usa el siguiente botón para hacerte con ella:

Y tú… ¿Cuál de estos 5 dispositivos de XPPen te llevarás para aprovechar este Black Friday y Cyber Monday?