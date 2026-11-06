El evento de ofertas 11.11 de AliExpress ya está aquí y Teclast no ha querido quedarse fuera de una de las mayores campañas de descuentos del año. La marca participa en esta promoción, que se celebra del 5 de noviembre al 18 de noviembre, con 3 de sus mejores tablets a precios especialmente atractivos.

La promo abarca desde modelos económicos para estudiar, navegar y disfrutar de contenido multimedia hasta una tablet de gran formato con pantalla de 120 Hz. Todas las ofertas se activan con un cupón de 12 € de descuento para llevártelas al precio más bajo.

Teclast P50T: una tablet de 11 pulgadas con Android 16, pantalla de 90 Hz y 128 GB

La Teclast P50T es una alternativa interesante para quienes buscan una tablet económica y versátil para el día a día.

Incorpora una pantalla IPS de 11 pulgadas con resolución de 1280 × 800 píxeles y tasa de refresco de 90 Hz, unas características que permiten disfrutar de una experiencia visual fluida al navegar, leer, estudiar o reproducir vídeos.

En su interior encontramos un procesador de 8 núcleos UNISOC T7250, acompañado de 3 GB de RAM física y otros 13 GB de expansión virtual, para alcanzar los 16 GB.

También dispone de 128 GB de almacenamiento interno, ampliables mediante tarjeta microSD. Además, cuenta con el sistema Android 16, una batería de 8000 mAh, cámara trasera de 13 MP, cámara frontal de 5 MP, conectividad GPS y WiFi de doble banda.

En cuanto a su precio, la Teclast P50T ronda los 83,32 €, pero durante la promoción del 11.11 puedes conseguirla por 71,32 € aplicando el código de descuento ESD1112, que resta 12 € al precio… ¡Pulsa el siguiente botón para aprovechar la oferta!

Teclast P30T: una tablet compacta de 10,1 pulgadas con Android 16 y pantalla a 120 Hz

Otra de las propuestas de Teclast para esta promoción es la P30T, un modelo más compacto que apuesta por una pantalla IPS de 10,1 pulgadas con resolución HD de 1280 × 800 píxeles y una tasa de refresco de hasta 120 Hz.

Una combinación interesante para quienes priorizan la portabilidad sin renunciar a una experiencia visual fluida al navegar, consultar documentos o disfrutar de contenido multimedia.

Esta tablet está equipada con un procesador UNISOC de ocho núcleos y la configuración promocionada incluye 3 GB de RAM física, ampliables virtualmente en otros 13 GB, junto con 128 GB de almacenamiento interno.

Además, permite ampliar su capacidad mediante una tarjeta microSD de hasta 1 TB, por lo que no tendrás problemas para guardar aplicaciones, fotografías, vídeos y documentos.

También destaca por incorporar Android 16, batería de 6000 mAh, conectividad WiFi de doble banda y doble cámara de 5 MP + 2 MP. Todo ello en un cuerpo de aproximadamente 440 gramos, que facilita llevarla contigo.

Su precio habitual es de 85,83 €, pero con motivo del 11.11 de AliExpress puedes comprar la Teclast P30T por 77,83 € usando el cupón ESD1108, que proporciona 8 € de descuento… ¡Aprovecha la promoción pulsando el botón de compra!

Teclast T65: una tablet con pantalla enorme de 13,4 pulgadas a 120 Hz y conectividad 4G

Para quienes prefieren una tablet de gran formato, la Teclast T65 es posiblemente la propuesta más interesante de esta selección.

Su principal atractivo está en su pantalla IPS de 13,4 pulgadas, con resolución de 1920 × 1200 píxeles y una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Un panel pensado para disfrutar de películas y series, navegar cómodamente, trabajar con documentos o realizar varias tareas con mayor espacio de visualización.

En el apartado de rendimiento encontramos el procesador UNISOC T7280 de ocho núcleos, acompañado en esta configuración promocional de 6 GB de RAM física con otros 20 GB de expansión virtual y 128 GB de almacenamiento interno ampliable hasta 1 TB por microSD.

La T65 también presume de una batería de 8000 mAh, cámara trasera de 13 MP, cámara frontal de 5 MP y altavoces estéreo duales. Otro de sus puntos fuertes es la conectividad móvil 4G con doble SIM, además de WiFi de doble banda, Bluetooth y sistemas de navegación GPS, GLONASS, BeiDou y Galileo.

El precio de esta tablet normalmente ronda los 125,15 €, pero durante el 11.11 de AliExpress puedes llevarte la Teclast T65 por 113,15 € usando el cupón ESD1112, que descuenta 12 €… ¡No dejes escapar esta oportunidad y pulsa el siguiente botón para comprarla!

Y tú… ¿Cuál de estas tablets de Teclast te llevarás en oferta?