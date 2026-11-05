Con el Motorola Signature del año pasado, la legendaria marca demostró que un buque insignia podía destacar tanto por su potencia como por su elegancia. Gracias a su cuidado diseño, sus acabados prémium y la colaboración con PANTONE, se convirtió en el flagship más distinguido de su generación.

Pero parece que Motorola no se conforma con ese logro. Y es que con el nuevo Motorola Signature 27 no solo eleva aún más el listón estético, sino que también da un golpe sobre la mesa en la fotografía móvil.

Su sistema de cámaras acaba de recibir el reconocimiento más alto de DXOMARK (expertos en analizar cámaras de móviles) para los lanzamientos de 2026. A continuación, te contamos todos los detalles y precios del nuevo Motorola Signature 27.

Especificaciones del Motorola Signature 27

El Motorola Signature 27 viene con un cuerpo de aluminio con bordes contorneados y una isla de cámaras con acabado cerámico y aluminio cepillado. La protección también está a la altura, con Corning Gorilla Glass Ceramic 3 y certificaciones IP68 e IP69 frente al polvo y el agua.

En el frontal incorpora una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, con un brillo máximo de hasta 12000 nits, tasa de refresco de 120 Hz y compatibilidad con Dolby Vision.

El rendimiento corre a cargo del procesador más potente de la actualidad, el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, acompañado de 12 GB de RAM y el sistema de refrigeración ArcticMesh. Este combina gel térmico con partículas de diamante, metal líquido, una malla de cobre y una cámara de vapor 3D rediseñada, un conjunto que Motorola asegura que es un 40 % mayor que el de la generación anterior.

Pero su principal argumento es la fotografía. DXOMARK le ha otorgado a la cámara 173 puntos y su Gold Label, situándola como el sistema de cámaras mejor valorado entre los smartphones lanzados en 2026 (no es el top 1 del ranking, ese puesto sigue siendo del HUAWI Pura 80 Ultra de 2025).

El conjunto está formado por una cámara principal Sony LYTIA L910 de 50 MP con tecnología LOFIC para mejorar el rango dinámico, un teleobjetivo de 200 MP con zoom óptico 3x, un ultra gran angular de 50 megapíxeles y una cámara frontal también de 50 MP. A esto se suma el primer sensor EVS en móviles que detecta el movimiento y cambios de luz a nivel de píxel y en tiempo real.

La grabación tampoco se queda atrás: permite vídeo 4K Dolby Vision a 60 FPS con todas las cámaras traseras y 8K a 60 FPS con la principal y el teleobjetivo, además de estabilización electrónica y óptica. Completa la experiencia una batería de 7000 mAh, carga TurboPower de 90 W y carga inalámbrica de 50 W, junto con sonido firmado por Bang & Olufsen.

Ficha técnica del Motorola Signature 27

Características Motorola Signature 27 Dimensiones y peso 162,01 x 77,04 x 7,99 mm y 227 gramos. Pantalla 6,78″ Super HD 1.5K (2772 x 1272 píxeles) con panel Extreme AMOLED Duo, relación de aspecto 19,5:09, tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 12000 nits (local), global de 3000 nits (HBM), gama de colores DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision, Water Touch y protección Corning Gorilla Glass Ceramic 3. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 con gráfica Adreno 850. RAM 12 GB de tipo LPDDR5X. Almacenamiento 512 GB en formato UFS 4.1. Cámara trasera Principal de 50 MP (Sony LYTIA L910 de 1/1.28″) con f/1.6, tamaño de píxeles 2,44 µm y OIS de 3,5°.

Ultra gran angular de 50 MP con f/2.0, campo de visión de 122,1° y PDAF.

Teleobjetivo de 200 MP con f/2.6, zoom óptico 3x, digital 100x y OIS.

Sensor de acción EVS (Event Vision Sensor).

Flash LED, tecnología LOFIC, graba en 8K a 60 FPS. Cámara frontal 50 MP con f/1.9. Conectividad y extras USB-C, WiFi 8, Dual SIM 5G, Bluetooth 7.0, NFC, GPS, QZSS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC, lector de huellas en pantalla ultrasónico, Google Gemini, Motorola Qira, protección IP69 + IP68 contra el agua y polvo, resistencia militar MIL-STD 810H10, desbloqueo facial, ThinkShield, altavoces estéreo con sonido Bang & Olufsen y más. Batería 7000 mAh con carga rápida de 90 W e inalámbrica de 50 W, inversa por cable de 4,5 W e inversa inalámbrica de 5 W. Sistema operativo Android 17 con 7 años de actualizaciones de Android y parches de seguridad. Recomendado: Vivo Y600 Pro: una batería de cuatro cifras ya es nada, así que toma 10200 mAh

Disponibilidad y precios del Motorola Signature 27

El nuevo Motorola Signature 27 ya está disponible para su reserva en España y el resto del mundo. Desde la web de la marca puedes registrarte para ser uno de los primeros en comprarlo. De momento, no hay fecha confirmada de su lanzamiento oficial, pero lo que si se sabe es que llega en dos colores (PANTONE Coal Smoke y PANTONE Capulet Olive) por 1899 €.