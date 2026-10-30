Aunque Nokia perdió la batalla en el mundo de los móviles de vanguardia, la mítica marca sigue liderando con puño de hierro el mercado de los teléfonos básicos. Ahora, nos sorprende con el lanzamiento del nuevo Nokia 2360 Flip, un móvil básico de tipo concha pensado para simplificar la comunicación. A continuación, te contamos todos sus detalles y su precio.

Especificaciones del Nokia 2360 Flip

El Nokia 2360 Flip se presenta como una versión 2G del Nokia 2660 Flip 4G, pero con un enfoque marcado hacia la asistencia familiar y los controles parentales. Su diseño integra una cómoda pantalla principal de 2,8 pulgadas junto con una práctica pantalla externa de 1,77 pulgadas para ver llamadas o notificaciones sin necesidad de abrir el teléfono.

Sin embargo, su característica estrella es la comunicación remota con la app Family Assist (disponible de forma gratuita en Google Play y App Store).

Esta herramienta permite que un familiar configure y controle de manera totalmente remota el móvil básico desde su propio smartphone, facilitando enormemente las cosas para adultos mayores o niños: puedes agregar o eliminar contactos, poner alarmas, ajustar el volumen, bloquear la cámara, los juegos, etc.

A esto se suma un botón físico de SOS dedicado en el cuerpo del teléfono para casos de emergencia. Al pulsarlo, llama a un número y envía mensajes preestablecidos a 5 contactos simultáneamente y también se configura con la app Family Assist. Además, cuenta con una batería extraíble de 1450 mAh, cámara QVGA, radio FM y conector de 3.5 mm.

Ficha técnica del

Características Nokia 2360 Flip 2G Dimensiones y peso 111,85 x 55,56 x 18,95 mm. 121 gramos. Pantalla Principal de 2,8″ con resolución QVGA y panel TFT.

Externa de 1,77″ con resolución QQVGA. RAM 4 MB. Almacenamiento 4 MB ampliable con microSD hasta 32 GB. Cámara Trasera con resolución QVGA y flash LED. Conectividad y extras USB-C, Dual SIM 2G, radio FM, jack de audio de 3,5 mm y botón de SOS. Batería Extraíble de 1450 mAh. Sistema operativo S30+​.

Disponibilidad y precio del Nokia 2360 Flip

El nuevo Nokia 2360 Flip ya está disponible en Filipinas y se puede comprar en tres colores (rojo, carbón y verde azulado) por 2790 pesos filipinos a través de Shopee (unos 40 € al cambio). De momento, no se ha revelado su precio oficial y fecha de lanzamiento para este lado del mundo.

Y a ti… ¿Te gustaría que el Nokia 2360 Flip llegue oficialmente a tu país?