La familia X8 de POCO no para de expandirse. Hasta ahora ya teníamos cuatro miembros: POCO X8, POCO X8 Pro, POCO X8 Pro Max y POCO X8 Power. Ahora llega el POCO X8s, un quinto integrante que rompe la tradición de hacer móviles con pantallas gigantescas.

Y es que todo parece indicar que el fabricante por fin ha respondido a una de las peticiones que más le hacían sus usuarios: un POCO compacto con tamaño de bolsillo que no renuncie a la máxima potencia y las especificaciones de vértigo.

Así es como llega el nuevo POCO X8s, un móvil de 6,35 pulgadas que, curiosamente, supera prácticamente en todo a su hermano mayor, el POCO X8. A continuación, te contamos todas sus características y precios.

Especificaciones del POCO X8s

El POCO X8s viene con una pantalla AMOLED de 6,35 pulgadas con resolución 1.5K, tasa de refresco de 120 Hz y unos marcos ultrafinos de tan solo 1,18 mm, alcanzando unos impresionantes 3500 nits de brillo pico. Esto rompe con la tradición de la marca de fabricar paneles gigantes, ofreciendo una ergonomía envidiable (187 gramos y 8,06 mm de grosor).

En su interior, el salto prestacional es sobresaliente gracias al potente procesador Snapdragon 7 Gen 4 bajo un proceso de 4 nm, junto a 12 GB de RAM en formato LPDDR5X y hasta 512 GB de tipo UFS 4.0, superando con claridad en rendimiento al POCO X8 estándar.

Pero la verdadera sorpresa viene en el apartado fotográfico: incluye un sensor principal Light Fusion 800 de 50 MP con OIS, un increíble teleobjetivo de 50 MP con zoom 2.5x (equivalente a 57 mm) y una cámara gran angular de 8 MP. Esta configuración es notablemente mejor que la del modelo básico.

A pesar de su chasis compacto, monta una bestial batería de 6330 mAh con carga rápida de 100 W. Este es el único apartado en el que han recortado, ya que el POCO X8 estándar viene con una batería de 8340 mAh, aunque con una carga rápida más lenta (67 W).

Ficha técnica del POCO X8s

Características POCO X8s Dimensiones y peso 162 x 71,8 x 8,06 mm. 187 gramos. Pantalla 6,35″ 1,5K (2656 x 1220 píxeles), AMOLED LTPO con profundidad de color de 12 bits, tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz, brillo pico de 3500 nits, DCI-P3 y biseles simétricos de 1,18 mm. Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) con gráfica Adreno 722. RAM 8 GB / 12 GB de tipo LPDDR5X. Almacenamiento 256 GB / 512 GB de tipo UFS 4.0. Cámara trasera Principal de 50 MP (Sony Light Fusion 800 de 1/1.55″) con f/1.77, lente 1G + 6P y OIS.

Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2.

Teleobjetivo de 50 MP con f/2.2, longitud focal equivalente a 57 mm y zoom óptico 2.5x.

Flash LED. Cámara frontal 32 MP con f/2.4. Conectividad y extras Dual SIM 5G, WiFi de doble banda, Bluetooth, NFC, USB-C, GPS, lector de huellas en pantalla, desbloqueo facial, altavoces estéreo con Dolby Atmos y audio Hi-Res y resistencia IP68. Batería 6330 mAh de silicio-carbono con carga rápida de 100 W e inversa por cable de hasta 22,5 W. Sistema operativo Android 16 con Xiaomi HyperOS 3. Recomendado: POCO F9 Ultra: un vistazo a sus características y precio oficial

Disponibilidad y precios del POCO X8s

El nuevo POCO X8s ya está disponible en Vietnam y, de momento, solo se puede comprar a través de la plataforma Shopee. En el país del Sudeste Asiático ha llegado en tres colores y dos configuraciones de memoria. Por ahora, no se sabe si se lanzará a nivel global. Aquí abajo te dejamos sus precios en Vietnam:

POCO X8s (8 GB + 256 GB) : 10990000 dongs vietnamitas, unos 380 € al cambio.

: 10990000 dongs vietnamitas, unos 380 € al cambio. POCO X8s (12 GB + 512 GB): 13490000 dongs vietnamitas, unos 465 € al cambio.

Y a ti… ¿Te gustaría que el POCO X8s llegue oficialmente a tu país?