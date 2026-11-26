HMD, la empresa finlandesa detrás de los teléfonos Nokia actuales, no se conformó con lanzar uno de los teléfonos más baratos de este 2026 con el HMD Arc 2, sino que vuelve a la carga para dominar la gama de entrada con una nueva alternativa ultraeconómica.

Se trata del nuevo HMD Rise, un móvil con pantalla de 6,51 pulgadas y 5000 mAh de batería que cuesta menos de 100 euros. A continuación, te contamos todas sus características y precio.

Especificaciones del HMD Rise

El HMD Rise viene con una pantalla LCD de resolución HD+ y tamaño de 6,51 pulgadas. Bajo su capó tiene el UNISOC SC9863A, un procesador de 8 núcleos acompañado de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento que se puede ampliar a 128 GB.

En cuanto a cámaras, tiene un sensor principal de 13 MP y uno para selfies de 5 MP ubicado en la parte frontal. Asimismo, viene con una batería de 5000 mAh, puerto USB-C para la carga y transferencia de archivos y jack de 3.5 mm para auriculares.

Como puedes ver, son especificaciones bastante básicas para un móvil de 2026, ya que el principal atractivo de este modelo está en su precio ultrarreducido.

Ficha técnica del HMD Rise

Características HMD Rise Pantalla LCD de 6,51″ con resolución HD+. Procesador UNISOC SC9863A de 28 nm con gráfica PowerVR GE8322. RAM 4 GB. Almacenamiento 64 GB ampliables a 128 GB con microSD. Cámara trasera 13 MP con AF y flash LED. Cámara frontal 5 MP. Conectividad y extras USB-C, WiFi, Dual SIM 4G LTE, GPS, Bluetooth, jack de audio de 3,5 mm y más. Batería 5000 mAh con carga vía USB-C. Sistema operativo Android 16 Go. Recomendado: Realme Narzo 100x: el móvil para jugar más barato del año cuesta menos de 200 €

Disponibilidad y precio del HMD Rise

El nuevo HMD Rise saldrá a la venta el próximo 2 de diciembre en la India y de momento no se sabe si llegará al resto del mundo. En el país asiático se vende en tres colores y una única configuración de memoria por 9999 rupias, unos 99 € al cambio.

Y a ti… ¿Te gustaría que esta opción ultraconómica llegue a España?