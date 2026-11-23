HONOR quiere que los sucesores de los HONOR 600, HONOR 600S y HONOR 600 Pro destaquen por algo más que sus cámaras y potencia. Y vaya que lo ha logrado.

La marca acaba de presentar la nueva serie HONOR 700, una familia de tres móviles que estrena una curiosa pantalla secundaria y un sensor fotopletismografía que mide distintos indicadores de salud directamente desde el móvil.

Todo esto se complementa con baterías masivas, pantallas AMOLED de alta resolución y procesadores Snapdragon que varían según el modelo. A continuación, te contamos todas sus características y precios.

Especificaciones de los HONOR 700, 700S y 700 Pro

Los tres teléfonos comparten una pantalla principal OLED de 6,57 pulgadas, resolución 1.5K y tasa de refresco de 120 Hz. Sin embargo, su característica más peculiar está en la parte trasera.

Y es que este trío de móviles lleva una pantalla AMOLED secundaria de 1,59 pulgadas que muestra notificaciones, información de viajes, música y diferentes widgets personalizables. También funciona como espejo para hacerse selfies usando las cámaras traseras, aprovechando así el sensor principal de 200 MP.

Otro elemento común es el sensor PPG integrado junto a esta pantalla. Este puede hacer mediciones rápidas de frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno en sangre en menos de 10 segundos.

Además, cuenta con una función para hacer una evaluación más completa de la salud en 60 segundos que también contempla la variabilidad de la frecuencia cardíaca y estimaciones de estrés. Eso sí, sus resultados son orientativos y no sustituyen una evaluación médica.

Las diferencias más importantes aparecen en el apartado fotográfico y el rendimiento. Los HONOR 700 y 700 Pro incorporan una cámara principal de 200 MP, un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico de 3,5 aumentos. El HONOR 700S prescinde de este último sensor, aunque mantiene la cámara principal de 200 MP y el gran angular.

En cuanto a potencia, el HONOR 700S usa un Snapdragon 7 Gen 4, el HONOR 700 sube la apuesta con un Snapdragon 8s Gen 4 y el HONOR 700 Pro se coloca a la cabeza con el Snapdragon 8 Gen 5, siendo este último el más potente de la serie.

Los tres montan una enorme batería de 9000 mAh y carga rápida por cable de 80 W, pero el modelo Pro añade carga inalámbrica de 50 W. De esta manera, HONOR ofrece tres alternativas con una misma apuesta por la doble pantalla y las funciones de bienestar, pero con diferencias claras en potencia y fotografía.

Ficha técnica de los HONOR 700, HONOR 700S y HONOR 700 Pro

Especificaciones HONOR 700 HONOR 700S HONOR 700 Pro Dimensiones y peso 156 x 74,7 x 7,96 mm. 211 gramos. 156 x 74,7 x 7,96 mm. 208 gramos. 156 x 74,7 x 7,96 mm. 213 gramos. Pantalla principal 6,57″ 1,5 K (2728 x 1264 píxeles) con panel AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, HDR Vivid, brillo pico de 8000 nits, HBM de 1800 nits, 1.070 millones de colores, amplia gama de colores DCI-P3, atenuación de 3840 Hz y protección ocular HONOR AI Oasis Dry Eye Assessment. Pantalla trasera AMOLED de 1,59 pulgadas. Procesador Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 con gráfica Adreno 825. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 con gráfica Adreno 722. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 con gráfica Adreno 829. RAM 12 GB / 16 GB. 12 GB. 12 GB / 16 GB. Almacenamiento 256 GB / 512 GB. Cámara trasera Principal de 200 MP (tamaño de 1/1,56″) con f/1.9 y OIS CIPA 6.5.

Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2, campo de visión de 112°, AF y enfoque a 2.5 cm.

Teleobjetivo de 50 MP con f/2.85 y zoom óptico de 3,5x y OIS CIPA 6.5.

Flash LED, zoom digital (Super Zoom IA) de hasta 120x y grabación en 4K. Principal de 200 MP (tamaño de 1/1,56″) con f/1.9 y OIS CIPA 6.5.

Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2, campo de visión de 112°, AF y enfoque a 2.5 cm.

Flash LED, zoom digital (Super Zoom IA) de hasta 30x y grabación en 4K. Principal de 200 MP (tamaño de 1/1,56″) con f/1.9 y OIS CIPA 6.5.

Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2, campo de visión de 112°, AF y enfoque a 2.5 cm.

Teleobjetivo de 50 MP con f/2.85 y zoom óptico de 3,5x y OIS CIPA 6.5.

Flash LED, zoom digital (Super Zoom IA) de hasta 120x y grabación en 4K. Cámara frontal 50 MP con f/2.0. Conectividad USB-C 2.0, WiFi 7, Dual SIM 5G, Bluetooth 6.0, NFC, GPS (L1 + L5), GLONASS (G1), BeiDou (B1I + B1C + B2a + B2b), Galileo (E1 + E5a + E5b), QZSS (L1 + L5), NavIC (L1 + L5), A-GNSS, OTG, sensor PPG de biometría de salud, altavoces estéreo, infrarrojos, lector de huellas bajo la pantalla y protección IP68, IP69 e IP69K. USB-C 2.0, WiFi 6, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.4, NFC, GPS (L1 + L5), GLONASS (G1), BeiDou (B1I + B1C + B2a + B2b), Galileo (E1 + E5a + E5b), QZSS (L1 + L5), NavIC (L1 + L5), A-GNSS, OTG, sensor PPG de biometría de salud, altavoces estéreo, infrarrojos, lector de huellas bajo la pantalla y protección IP68, IP69 e IP69K. USB-C 2.0, WiFi 7, Dual SIM 5G, Bluetooth 6.0, NFC, GPS (L1 + L5), GLONASS (G1), BeiDou (B1I + B1C + B2a + B2b), Galileo (E1 + E5a + E5b), QZSS (L1 + L5), NavIC (L1 + L5), A-GNSS, OTG, sensor PPG de biometría de salud, altavoces estéreo, infrarrojos, lector de huellas bajo la pantalla y protección IP68, IP69 e IP69K. Batería 9000 mAh con carga rápida de 80 W. 9000 mAh con carga rápida de 80 W e inalámbrica de 50 W. Sistema operativo MagicOS 11 basado en Android 17. Precio Desde 545 €. Desde 490 €. Desde 630 €. Recomendado: El Realme 16 Pro 5G se muda a Hogwarts con esta edición especial de Harry Potter

Disponibilidad y precios de los HONOR 700, 700S y 700 Pro

Los nuevos HONOR 700, 700S y 700 Pro saldrán a la venta en China el próximo 27 de noviembre y los tres modelos se podrán comprar en los mismos cuatro colores y en diferentes configuraciones de memoria. De momento, no se ha revelado cuándo llegarán a este lado del mundo. Aquí abajo te dejamos sus precios de referencia en el país asiático:

HONOR 700S (12 GB + 256 GB) : 3599 yuanes, unos 490 € al cambio.

: 3599 yuanes, unos 490 € al cambio. HONOR 700S (12 GB + 512 GB) : 3899 yuanes, unos 535 € al cambio.

: 3899 yuanes, unos 535 € al cambio. HONOR 700 (12 GB + 256 GB) : 3999 yuanes, unos 545 € al cambio.

: 3999 yuanes, unos 545 € al cambio. HONOR 700 (16 GB + 256 GB) : 4199 yuanes, unos 575 € al cambio.

: 4199 yuanes, unos 575 € al cambio. HONOR 700 (12 GB + 512 GB) : 4299 yuanes, unos 590 € al cambio.

: 4299 yuanes, unos 590 € al cambio. HONOR 700 (16 GB + 512 GB) : 4899 yuanes, unos 670 € al cambio.

: 4899 yuanes, unos 670 € al cambio. HONOR 700 Pro (12 GB + 256 GB) : 4599 yuanes, unos 630 € al cambio.

: 4599 yuanes, unos 630 € al cambio. HONOR 700 Pro (12 GB + 512 GB) : 4999 yuanes, unos 685 € al cambio.

: 4999 yuanes, unos 685 € al cambio. HONOR 700 Pro (16 GB + 512 GB): 5099 yuanes, unos 700 € al cambio.

Y a ti… ¿La pantalla secundaria y el sensor de salud te parecen unas buenas incorporaciones?