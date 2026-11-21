El mercado de los móviles Android está lleno de dispositivos cada vez más grandes, pesados y llamativos. Sin embargo, todavía hay fabricantes que apuestan por ofrecer una experiencia diferente, centrada en la comodidad, la durabilidad y un diseño sencillo. El nuevo Sharp AQUOS sense11 es precisamente uno de esos: un modelo que mantiene la filosofía de la familia sense, pero que introduce mejoras interesantes para hacerlo más atractivo de cara al uso diario.

La propuesta de Sharp combina un cuerpo más delgado y ligero, una batería de gran capacidad, una pantalla de calidad y nuevas funciones de inteligencia artificial. Todo ello sin olvidarse de algo cada vez más importante: ofrecer soporte de software durante varios años. Acompáñanos a conocerlo más a fondo y qué cambia con respecto al Sharp AQUOS sense10.

Especificaciones del Sharp AQUOS sense11

Uno de los principales atractivos del Sharp AQUOS sense11 es su diseño. Cuenta con un cuerpo de aluminio, unas dimensiones de 151 × 73 × 7,6 mm y un peso de apenas 157 gramos, lo que lo hace más delgado y ligero que su predecesor. Está disponible en cuatro colores (cobre, dorado, plateado y negro) y mantiene una construcción resistente, con certificaciones IPX5, IPX8, IPX9 e IP6X, además de superar 16 pruebas del estándar militar MIL-STD-810H.

Su pantalla Pro IGZO OLED de 6,2 pulgadas, resolución Full HD+ y brillo máximo de 3.000 nits también mejoran la experiencia, con una tasa de refresco variable de hasta 240 Hz mediante un sistema de inserción de fotogramas negros.

En el apartado de rendimiento, el Sharp AQUOS sense11 incorpora el Snapdragon 7s Gen 3, acompañado de 8 o 12 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento UFS 3.1, ampliables mediante tarjetas microSD de hasta 2 TB. Su sistema operativo es Android 17, con la promesa de hasta cuatro actualizaciones importantes y seis años de parches de seguridad, una política que lo convierte en una opción interesante para quienes quieren conservar su teléfono durante bastante tiempo.

La fotografía también recibe novedades, aunque mantiene una configuración de doble cámara trasera de 50,3 megapíxeles, con un sensor principal con estabilización óptica y un ultra gran angular de 122 grados. La cámara frontal es de 32 megapíxeles, mientras que las nuevas herramientas de inteligencia artificial permiten eliminar personas, sombras y reflejos de las imágenes, además de ocultar información textual para proteger la privacidad. También mejora el modo ráfaga, que ahora permite capturar hasta diez fotografías consecutivas.

Su batería de 5000 mAh promete hasta dos días de uso según las estimaciones de Sharp, y admite carga de 36 W, con un tiempo aproximado de 120 minutos para completar la carga. Además, incorpora Intelligent Charge para reducir el deterioro de la batería, conectividad 5G, NFC, lector de huellas lateral, reconocimiento facial compatible con mascarillas, altavoces Slim W-Box y notificaciones luminosas Akarium.

También estrena NIAH, un asistente de inteligencia artificial que puede resolver dudas sobre el móvil, ayudar con tareas y gestionar recordatorios.

Ficha técnica del Sharp AQUOS sense11

Características Sharp AQUOS sense11 Dimensiones y peso 151 x 73 x 7,6 mm. 157 gramos. Pantalla 6,2″ Full HD+ (2.340 x 1.080 píxeles) con panel Pro IGZO OLED, tasa de refresco variable de 1 a 240 Hz y brillo máximo de 3.000 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 de 8 núcleos con gráfica Adreno 810. RAM 8 / 12 GB en formato LPDDR5, con hasta 8 GB de RAM virtual adicional. Almacenamiento 128 / 256 GB en formato UFS 3.1. Ampliable mediante microSDXC de hasta 2 TB. Cámara trasera Principal de 50,3 MP con sensor CMOS de 1/1,55 pulgadas, apertura f/1.9, focal equivalente a 23 mm, estabilización óptica OIS y enfoque automático PDAF.

Ultra gran angular de 50,3 MP con apertura f/2.2, focal equivalente a 13 mm y ángulo de visión de 122°.

Grabación de vídeo HDR. Cámara frontal 32 MP con apertura f/2.2, focal equivalente a 25 mm y ángulo de visión de 80°. Conectividad y extras 5G, USB-C, WiFi compatible con bandas de 2.4, 5 y 6 GHz, Bluetooth 5.2, Dual SIM (Nano SIM + eSIM), NFC, GPS, lector de huellas lateral, reconocimiento facial compatible con mascarilla, Osaifu-Keitai y FeliCa. Altavoz Slim W-Box, asistente de IA NIAH, función Akarium para notificaciones luminosas, resistencia al agua IPX5/IPX8/IPX9, resistencia al polvo IP6X y certificación MIL-STD-810H con 16 pruebas de resistencia. Batería 5000 mAh con carga rápida de 36 W. Sistema operativo Android 17. Hasta 4 actualizaciones principales de Android y 6 años de actualizaciones de seguridad. Recomendado: AYANEO KONKR Pocket Advance: un viaje al pasado con tecnología del presente

Precio y disponibilidad del Sharp AQUOS sense11

El Sharp AQUOS sense11 comenzará a venderse en Japón el 26 de noviembre de 2026. El modelo de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento tiene un precio de referencia de 94.600 yenes (544 euros al cambio), mientras que la variante de 12 GB de RAM y 256 GB asciende a 119.900 yenes (689 euros al cambio).

Por el momento, Sharp no ha anunciado su lanzamiento internacional, por lo que tendremos que esperar para saber si este interesante móvil compacto llegará a otros mercados.