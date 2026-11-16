OPPO acaba de presentar los nuevos OPPO Reno17 y Reno17 Pro, dos móviles que llegan con importantes novedades en fotografía, autonomía y rendimiento. La nueva generación de la familia Reno, sucesora directa de los Reno16 y Reno16 Pro, apuesta por diferenciar claramente sus dos modelos: uno busca ofrecer una experiencia equilibrada para el día a día, mientras que el otro incorpora características más avanzadas para quienes buscan mejores resultados fotográficos.

Ambos dispositivos se han estrenado inicialmente en China y comparten algunas características, como la pantalla OLED de 120 Hz, las cámaras frontales de 50 megapíxeles y la carga rápida de 80 W. Sin embargo, también hay diferencias importantes en sus procesadores, cámaras principales y capacidades de batería. Te contamos todo lo que debes saber sobre estos nuevos smartphones.

Todas las especificaciones de los OPPO Reno17 y Reno17 Pro

OPPO Reno17 y OPPO Reno17 Pro 1 de 2

El OPPO Reno17 es el modelo más grande de esta generación. Incorpora una pantalla OLED de 6,56 pulgadas con resolución 1,5K (2624 x 1208 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz y una frecuencia de muestreo táctil de hasta 240 Hz. En su interior encontramos el procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, acompañado de 8 o 12 GB de memoria RAM LPDDR5X y hasta 1 TB de almacenamiento UFS 3.1.

Uno de sus puntos fuertes es la autonomía. El dispositivo integra una enorme batería de 8000 mAh, compatible con carga rápida de 80 W. En el apartado fotográfico, cuenta con tres sensores traseros de 50 megapíxeles: uno principal con estabilización óptica (OIS), un ultra gran angular y un teleobjetivo periscópico con zoom óptico de 3,5 aumentos. La cámara frontal también alcanza los 50 megapíxeles.

Por su parte, el OPPO Reno17 Pro apuesta por un formato más compacto, con una pantalla OLED de 6,32 pulgadas y resolución 1,5K (2640 x 1216 píxeles). También ofrece una tasa de refresco de 120 Hz y muestreo táctil de 240 Hz, pero cambia el procesador por un MediaTek Dimensity 8550 SUPER, acompañado de 8 o 12 GB de RAM LPDDR5X y hasta 512 GB de almacenamiento UFS 3.1.

La fotografía es precisamente donde encontramos una de sus mayores diferencias. El Reno17 Pro incorpora una cámara principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica, acompañada de un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3,5 aumentos. Su cámara frontal también es de 50 megapíxeles.

En cuanto a la autonomía, este modelo equipa una batería de 7250 mAh con carga rápida de 80 W. Aunque su capacidad es inferior a la del modelo estándar, sigue siendo una cifra bastante generosa para un smartphone de estas características.

Los dos teléfonos incluyen conectividad 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, infrarrojos y lector de huellas integrado en la pantalla. También ejecutan ColorOS 17 y permiten grabar vídeo en resolución 4K a 60 fotogramas por segundo.

Ficha técnica de los OPPO Reno17 y Reno17 Pro

Especificaciones OPPO Reno17 OPPO Reno17 Pro Dimensiones y peso 157,64 x 75,27 x 8,28 mm (8,47 mm en otra variante).

206 gramos (208 gramos en otra variante). 151,21 x 72,42 x 8,32 mm (8,50 mm en otra variante).

192 gramos (194 gramos en otra variante). Pantalla 6,56″ FHD+ (1208 x 2624 píxeles) con panel de 10 bits, 120 Hz y brillo máximo de 1800 nits (típico). 6,32″ FHD+ (1216 x 2640 píxeles) con panel de 10 bits, 120 Hz y brillo máximo de 1800 nits (típico). Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 de ocho núcleos, con frecuencia máxima de 2,8 GHz. MediaTek Dimensity 8550 SUPER de ocho núcleos, con frecuencia máxima de 3,40 GHz. RAM 8 GB / 12 GB LPDDR5X. 8 GB / 12 GB LPDDR5X. Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 3.1. 256 GB / 512 GB UFS 3.1. Cámara trasera Principal de 50 MP con f/1.8, AF y OIS.

Teleobjetivo de 50 MP con f/2.8, zoom óptico de 3,5x, AF y OIS.

Ultra gran angular de 50 MP con f/2.0, AF y campo visual de 116º.

Grabación de vídeo en 4K a 60 FPS. Principal de 200 MP con f/1.8, AF y OIS.

Teleobjetivo de 50 MP con f/2.8, zoom óptico de 3,5x, AF y OIS.

Ultra gran angular de 50 MP con f/2.0, AF y campo visual de 116º.

Grabación de vídeo en 4K a 60 FPS. Cámara frontal 50 MP con f/2.0 y AF. 50 MP con f/2.0 y AF. Conectividad y extras WiFi 6, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.4, GPS, Glonass, Galileo, BDS, QZSS, NFC, infrarrojos, lector de huellas en pantalla y USB-C. WiFi 6, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.4, GPS, Glonass, Galileo, BDS, QZSS, NavIC, NFC, infrarrojos, lector de huellas en pantalla y USB-C. Batería 8000 mAh con carga rápida de 80 W. 7250 mAh con carga rápida de 80 W. Sistema operativo ColorOS 17.0 basado en Android. Recomendado: Huawei Nova 15 Max: batería para tres días y una pantalla por encima de la media

Precio y disponibilidad de los OPPO Reno17 y Reno17 Pro

Los nuevos OPPO Reno17 y Reno17 Pro se han presentado oficialmente en China. Ambos dispositivos ya se pueden reservar en este mercado, aunque su comercialización comenzará el próximo 20 de noviembre.

En cuanto a sus precios, el modelo estándar parte de los 3599 yuanes (unos 489 euros) para la configuración de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Estas son sus diferentes versiones:

OPPO Reno17 (8 GB + 256 GB) : 3599 yuanes (unos 489 euros ).

: 3599 yuanes (unos ). OPPO Reno17 (12 GB + 256 GB) : 3799 yuanes (unos 516 euros ).

: 3799 yuanes (unos ). OPPO Reno17 (12 GB + 512 GB) : 3999 yuanes (unos 544 euros ).

: 3999 yuanes (unos ). OPPO Reno17 (12 GB + 1 TB): 4899 yuanes (unos 666 euros ).

El modelo Pro, por su parte, comienza en los 4199 yuanes (unos 571 euros) para la versión con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Sus configuraciones tienen los siguientes precios:

OPPO Reno17 Pro (8 GB + 256 GB): 4199 yuanes (unos 571 euros ).

). OPPO Reno17 Pro (12 GB + 256 GB): 4599 yuanes (unos 625 euros ).

). OPPO Reno17 Pro (12 GB + 512 GB): 4999 yuanes (unos 679 euros ).

Por ahora, OPPO no ha confirmado cuándo llegarán estos smartphones a otros mercados, por lo que todavía no tenemos información sobre su posible lanzamiento en España ni sobre sus precios internacionales. Habrá que esperar a que la compañía anuncie sus planes de expansión para saber si podremos comprar los nuevos modelos de la familia Reno fuera de China.