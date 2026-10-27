Motorola acaba de anunciar el lanzamiento del Moto G47 Power, una variante del Moto G47 de finales de abril. Como otros modelos ‘Power’, su principal gancho comercial es la batería, que crece significativamente respecto al modelo base, pero ¿es su única novedad? Quédate para conocer todas las características del Moto G47 Power y descubrir la respuesta.

La batería del Moto G47 Power es un 35% más grande que la del Moto G47 y su potencia de carga un 50% mejor

Aunque puede que a muchos usuarios no les guste, Motorola entiende perfectamente el concepto de ‘variante’ y este móvil es uno de los mejores ejemplos. ¿Por qué lo decimos? Porque el Moto G47 Power es un Moto G47 en todas las de la ley, pero con más batería y potencia de carga. No cambia nada más y, en esencia, una variante debe ser eso: misma base y unos pocos cambios.

La batería del Moto G47 original es de 5200 mAh y tiene una potencia de carga de apenas 20 W. El Moto G47 Power eleva estos dos apartados en un 35% y un 50%, respectivamente, dejando la batería en 7000 mAh y la carga rápida en 30 W, lo que da para un máximo de 78 horas de autonomía.

Es un incremento sustancial de ambas características, lo que te permitirá usar el móvil por mucho más tiempo y cargarlo más rápido que antes. ¿Es algo que se agradece? Definitivamente sí, en especial si eres una persona que pasa mucho tiempo en la calle y no siempre tiene acceso a un punto de carga.

Ahora bien, como ya dijimos, el Moto G47 Power no tiene ningún otro cambio respecto a la versión original, lo que significa que te encontrarás con un Dimensity 6300, desde 4 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y Android 16.

Asimismo, la pantalla sigue siendo un panel LCD de 6,67″ con resolución HD+, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo de 1050 nits en modo HBM. Y sí, las cámaras tampoco cambian, pues mantiene el sensor principal de 108 MP con zoom digital de 3x sin pérdida, un sensor macro de 2 MP y el frontal de 8 MP.

¿Y el diseño y otros elementos? Exactamente los mismos, incluyendo la misma estética, la protección IP64, la resistencia MIL-STD-810H, el Corning Gorilla Glass 7i y los altavoces estéreo con certificación Dolby Atmos.

El peso aumenta ligeramente al pasar de 191 gramos a 215 gramos; lo mismo con el grosor, que pasa de 7,9 mm a 8,5 mm. Esto se debe al aumento de la batería y era algo esperable, pero es realmente poco el cambio.

Ficha Técnica del Moto G47 Power

Características Moto G47 Power Dimensiones y peso 166,23 x 76,50 x 8,89mm. 215 gramos. Pantalla 6,67″ LCD HD+ (720 x 1604 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz, brillo de 1050 nits (HBM) y protección Gorilla Glass 7i. Procesador MediaTek Dimensity 6300 con gráfica Mali-G57 MC2. RAM 4 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB UFS 2.2, ampliable mediante tarjeta microSD. Cámara trasera Principal de 108 MP con f/1.7

Macro de 2 MP con f/2.4.

Flash LED. Cámara frontal 8 MP con f/2.0. Conectividad y extras 5G/4G, Dual SIM + eSIM, WiFi 5, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C, jack de auriculares, lector de huellas, resistencia IP64 a salpicaduras y certificación MIL-STD 810H. Batería 7000 mAh con carga de 30 W e inversa de 6W. Sistema operativo Android 16. Recomendado: 53 móviles de Motorola recibirán Android 17 en los próximos meses, ¿está el tuyo entre ellos?

Precio y disponibilidad del Moto G47 Power

El Moto G47 Power ya está listado en la web de Motorola para Reino Unido en tres colores: azul, verde agua y negro. Su precio es de 299,99 libras esterlinas para la versión de 4 GB + 128 GB, unos 359 euros al cambio.

Nos parece un precio elevado para ser la versión de 4 GB de RAM, pues el Moto G47 de 8 GB de RAM partió en 319 euros. Además, el Moto G37 Power de 4 GB + 256 GB cuesta 299 euros y es bastante similar. Sin embargo, entendemos el contexto del mercado con la crisis de componentes actual.

De momento no está a la venta y no hay fecha concreta de lanzamiento. Solo puedes activar una notificación en la web de Motorola para que te avise cuando pueda comprarse/reservarse.