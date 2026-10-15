REDMAGIC 12 Pro+ especificaciones y precio oficial

Nubia tiene, indiscutiblemente, el mejor móvil gaming del mercado, y la familia REDMAGIC lleva varias generaciones demostrando por qué.

El REDMAGIC 11 Pro del año pasado dejó el listón muy alto al combinar un sistema de refrigeración líquida (una primicia en el sector) con un ventilador activo, el procesador más potente de su generación, coprocesadores dedicados, una pantalla ultrarrápida y gatillos físicos para jugar con más precisión.

Y cuando parecía que la marca no podía hacerlo mejor, llegó el REDMAGIC 11S Pro, una versión overclockeada que volvió a demostrar que Nubia no se conforma con lo conseguido. Ahora, la compañía regresa al terreno de juego con el REDMAGIC 12 Pro+, un teléfono que perfecciona la fórmula del móvil gaming perfecto ya lograda para llevarla aún más lejos.

A continuación, te contamos todas las mejoras en pantalla, refrigeración, rendimiento, autonomía y características gaming con las que llega el nuevo REDMAGIC 12 Pro+ y al final te revelamos su disponibilidad y precio.

Especificaciones del REDMAGIC 12 Pro+

El nuevo REDMAGIC 12 Pro+ monta un panel OLED BOE X11 de 6,85 pulgadas con resolución 1.5K. Su principal novedad es el salto en la tasa de refresco que llega hasta los 185 Hz, compatible también con 165 Hz. Los marcos de solo 0,96 mm y la cámara frontal integrada bajo la pantalla permiten disfrutar de una superficie despejada, sin agujeros que interrumpan la imagen.

El panel ofrece color de 10 bits y está acompañado por el coprocesador dedicado a pantalla REDMAGIC G1, que gestiona esta altísima tasa de refresco. Y para mejorar la respuesta en partidas competitivas, combina una tasa de muestreo táctil global de 500 Hz con picos instantáneos de hasta 5000 Hz gracias al trabajo del coprocesador Synaptics Byrd y el algoritmo MagicTouch 4.0.

El procesador más potente de Qualcomm (y del mercado) + coprocesador para el gaming

En el interior encontramos el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, fabricado en proceso de 2 nm y con una frecuencia máxima anunciada de hasta 5 GHz, acompañado por la GPU Adreno 850. Nubia suma el coprocesador Red Core R5, dedicado a optimizar el control táctil, los efectos de iluminación y las funciones de superresolución y generación de fotogramas.

La configuración se completa con 12 o 16 GB de RAM LPDDR5T y almacenamiento UFS 4.1 de hasta 1 TB en su mejor versión. El fabricante también destaca funciones como el trazado de rayos y las mejoras de resolución y fluidez en juegos compatibles.

Refrigeración líquida y ventilador integrado

El sistema ICE Magic Cooling combina refrigeración líquida y activa. Un ventilador Wind Chaser 5.0 alcanza hasta 25500 RPM, mientras una microbomba mueve un fluido dieléctrico por un circuito líquido de doble anillo visible en la parte trasera. A esto se añaden metal líquido, una cámara de vapor y capas de grafeno para disipar el calor.

Todas estas tecnologías ya las vimos en la versión del año pasado, pero aquí han recibido una actualización con mejoras en cada apartado: 1500 RPM extra en el ventilador, mejoras de rendimiento en la refrigeración líquida, etc. La idea es mantener las temperaturas bajo control y reducir la pérdida de rendimiento durante sesiones exigentes.

Batería, cámaras y controles para jugar

Pese al enfoque gaming, el móvil integra una batería de 8400 mAh (de los 7500 mAh del REDMAGIC 11 Pro), carga por cable de 120 W (antes 80 W), carga inalámbrica de 80 W y carga bypass, que permite alimentar directamente el teléfono durante el juego.

En fotografía no ha habido mejoras sobre el papel. Repite la cámara principal de 50 MP con estabilización óptica, un ultra gran angular de 50 MP y una cámara frontal de 16 MP bajo la pantalla.

La experiencia se completa con gatillos laterales capacitivos de 700 Hz (los del año pasado eran de 500 Hz), altavoces estéreo simétricos, conector de 3,5 mm, lector de huellas ultrasónico en pantalla, WiFi 7 y Android 17 con REDMAGIC OS 12.

Ficha técnica del REDMAGIC 12 Pro+

Características REDMAGIC 12 Pro+ Dimensiones y peso 163,03 x 75,96 x 8,55 mm. 223 gramos. Pantalla 6,85″ 1,5 K (2688 x 1216 píxeles) con panel BOE X11 AMOLED, relación cuerpo-pantalla del 96,3 %, tasa de refresco de 185 Hz, brillo pico de 2000 nits, gama de colores DCI-P3 al 100 %, profundidad de colores de 10-bit, tasa de muestreo táctil de 500 Hz, muestreo instantáneo hasta 5000 Hz, atenuación PWM de 2592 Hz con certificación SGS y TÜV Rheinland. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 con gráfica Adreno 850 + REDMAGIC G1 + Synaptics Byrd + MagicTouch 4.0 + RedCore R5 + Energy Cube 4.0. RAM 12 GB / 16 GB de tipo LPDDR5T. Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB en formato UFS 4.1. Cámara trasera Principal de 50 MP (tamaño 1/1.55″) con f/1.88 y OIS.

Ultra gran angular de 50 MP con f/2.0.

Grabación de vídeos en 8K @ 30 FPS / 4K @ 60 FPS. Cámara frontal 16 MP con f/2.0 (debajo de la pantalla). Conectividad y extras USB-C 3.2 Gen 2, WiFi 7, Dual-SIM 5G, Bluetooth 6.0, GPS Dual (L1 + L5) + GLONASS + BDS + Galileo, NFC, jack de 3.5 mm, emisor infrarrojo, altavoces estéreo (dos 1115E simétricos) con sonido Dolby Atmos, tres micrófonos, gatillos de 700 Hz para juegos, resistencia IPX8, lector de huellas ultrasónico 3D, refrigeración ICE Magic con cámara VC, Liquid Metal 4.0, refrigeración líquida con luces RGB pulsátiles, ventilador Wind Chaser 5.0 de 25500 RPM, luces RGB personalizables, motor de vibración lineal 0815X, integración con Google Gemini y más. Batería 8400 mAh con carga rápida de 120 W, inalámbrica de 80 W y carga bypass. Sistema operativo REDMAGIC OS 12 basado en Android 17. Recomendado: El Sony Xperia 1 VIII llega oficialmente con el teleobjetivo más grande de su historia y un diseño más lujoso

Disponibilidad y precios del REDMAGIC 12 Pro+

El nuevo REDMAGIC 12 Pro+ ya está a la venta en China y en el país asiático se puede comprar en tres colores y tres configuraciones de memoria por los siguientes precios:

REDMAGIC 12 Pro+ (12 GB + 256 GB) : 6999 yuanes, unos 940 € al cambio.

: 6999 yuanes, unos 940 € al cambio. REDMAGIC 12 Pro+ (16 GB + 512 GB) : 7999 yuanes, unos 1065 € al cambio.

: 7999 yuanes, unos 1065 € al cambio. REDMAGIC 12 Pro+ (16 GB + 1 TB): 8999 yuanes, unos 1200 € al cambio.

Ahora bien, el resto de países tendrán que esperar un poco para ver a esta bestia del gaming. Y es que se espera que llegue a esta parte del mundo sin el «+» en su nombre, es decir, solo como REDMAGIC 12 Pro (esperemos que este sea el único recorte) el próximo 3 de noviembre. Te mantendremos informado por si surgen más detalles de su lanzamiento global.

Y tú… ¿Crees que el REDMAGIC 12 Pro+ es la bestia definitiva del gaming móvil?