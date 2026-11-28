Google Discover es una herramienta muy útil para descubrir noticias, artículos y contenidos relacionados con nuestros intereses sin tener que buscarlos manualmente. Sin embargo, en los últimos meses, el feed de Google ha comenzado a mostrar cada vez más publicaciones de redes sociales, como X (Twitter), que en ocasiones nos obligan a entrar en otras plataformas para acceder a la información original.

Si estás cansado de encontrarte publicaciones de X o Threads entre las noticias que Google te recomienda, tenemos buenas noticias. Google Discover está recuperando una opción que permite bloquear por completo el contenido de determinadas plataformas, de modo que puedes limpiar tu feed y volver a disfrutar de noticias y artículos de las fuentes que realmente te interesan.

Cómo quitar los tweets de X (Twitter) y posts de Threads en Google Discover

La opción para ocultar publicaciones de X y Threads está disponible desde el menú de ajustes individuales de cada recomendación. Para utilizarla, solo tienes que seguir estos pasos:

Abre Google Discover desde la aplicación de Google o deslizando hacia la derecha desde la pantalla de inicio, si tu móvil tiene habilitada esta función.

desde la aplicación de Google o deslizando hacia la derecha desde la pantalla de inicio, si tu móvil tiene habilitada esta función. Busca una publicación de X (Twitter) o Threads que aparezca entre tus recomendaciones.

que aparezca entre tus recomendaciones. Pulsa el botón de los tres puntos que encontrarás en la esquina inferior derecha de la publicación.

que encontrarás en la esquina inferior derecha de la publicación. En el menú que se abrirá, selecciona «No mostrar contenido de X» o «No mostrar contenido de Threads» .

. Google te mostrará una ventana de confirmación. Pulsa en «No mostrar» para aplicar el cambio.

A partir de ese momento, Google Discover dejará de recomendarte contenido procedente de X o Threads (o de ambas), por lo que tu feed debería mostrar menos publicaciones de esta plataforma y más noticias de medios y páginas web convencionales.

Eso sí, ten en cuenta que esta función podría no estar disponible todavía para todos los usuarios, ya que Google suele desplegar algunas novedades de forma gradual. Si aún no aparece en tu móvil, es posible que tengas que esperar unos días. Asegúrate de tener actualizada la app de Google para tener la función cuanto antes.

En cualquier caso, se trata de un cambio interesante para quienes utilizan Google Discover como fuente de noticias y prefieren acceder directamente a los artículos originales, sin tener que pasar por publicaciones de redes sociales.