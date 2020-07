Quizás has pensado que no hay nadie que te conozca mejor que tu propia familia, pero no es verdad. Google te conoce mejor que nadie, y sabe qué temas te interesan. ¿Cómo sabe lo que te gusta y lo muestra en tu teléfono? Pues ahí donde lo hace, se llama Google Discover, y aquí te explicaremos qué es y cómo funciona.

¿Qué es Google Discover y cómo funciona?

Google Discover es un feed de noticias personalizado que Google ha implementado en Android hace tiempo. En él aparecen todo tipo de noticias y artículos de páginas web de Internet.

A diferencia de usar el buscador, Google Discover te ofrece contenido sin pedirlo. Encontrarás muchos temas interesantes. Y cuanto más lo uses, mejor funcionará.

¿Dónde está y cómo se entra a Google Discover?

Puedes encontrar este feed personalizado en 3 lugares diferentes:

A la izquierda de la pantalla principal de tu teléfono (en muchos móviles viene por defecto).

de tu teléfono (en muchos móviles viene por defecto). En la aplicación de Google (la misma que usas para hacer búsquedas con el asistente de Google), como puedes ver en la imagen.

(la misma que usas para hacer búsquedas con el asistente de Google), como puedes ver en la imagen. En el propio navegador Google Chrome.

¿Qué temas pueden aparecer en Google Discover?

En Discover hay temas de todo tipo, de hecho, pueden aparecer artículos de cualquier página de Internet (la hayas visitado alguna vez o no). Encontrarás noticias sobre deportes, música, inventos recientes, novedades sobre móviles, etc. Eso sí, esta lista estará personalizada para ti y Google te mostrará cosas que te gusten.

¿Cómo sabe Google Discover qué cosas te gustan?

Desde el momento en el que creas una cuenta en Google, su algoritmo empieza a guardar información sobre tus búsquedas. Se guarda todo en su base de datos, y crea un patrón de tus gustos e intereses. Su inteligencia artificial usará este patrón para recomendarte el contenido que quieres ver.

¿De dónde saca Google la información para saber lo que te gusta?

Google monitoriza todo lo que haces, pero para Discover tiene en cuenta lo siguiente:

Tu historial de búsquedas.

El historial de las páginas a las que has entrado.

Información del uso de tu móvil, y otros dispositivos.

Las búsquedas que haces en Google Play, así como las apps que descargas en tu móvil.

Tu actividad en redes sociales a las que entraste con tu cuenta de Google (Twitter, por ejemplo).

E incluso te monitoriza si usas sus servicios:

Revisa algunos correos que recibes de los servicios que tienes enlazados a Gmail.

Consulta tus búsquedas en YouTube, y los vídeos que reproduces.

Sabe lo que haces con Google Lens.

Escucha lo que le dices al Asistente de Google.

Tiene tu ubicación, y sabe qué ubicaciones buscas en Google Maps.

Si quieres saber qué más puedes hacer con este feed de noticias, te gustará saber que puedes personalizar el contenido que ves en Google Discover. Pronto te lo explicaremos en otro artículo. Ahora ya sabes cómo funciona este recomendador de noticias de Google, no tiene ningún algoritmo diabólico, simplemente extrae información del uso que le das a Google y la usa para mostrarte temas de tu interés.