La inteligencia artificial generativa está llegando prácticamente a todas las aplicaciones que usamos a diario. Cada vez hay más herramientas para generar imágenes, escribir textos o editar fotografías con IA, pero no todos los usuarios quieren utilizarlas.

De hecho, para algunas personas, encontrarse con estas funciones en cada rincón de sus aplicaciones puede resultar molesto. Si eres de los que prefieren crear sus diseños de forma tradicional y no te gustan las herramientas de IA de Canva, tenemos buenas noticias.

Canva se acaba de actualizar y añade un interruptor para desactivarlas. A continuación, te explicamos cómo hacerlo.

Cómo quitar las funciones de IA en Canva: paso a paso

Canva anunció esta novedad en su blog oficial, donde presentó sus nuevos controles de IA. Desde la app explican que, aunque estas herramientas pueden ser muy útiles para acelerar el proceso creativo, consideran que cada persona debe tener la libertad de decidir si quiere usar o no.

Por eso, ha incorporado una opción que permite desactivar las funciones de IA generativa en toda la plataforma. Para hacerlo, solo tienes que seguir estos pasos:

Abre Canva e inicia sesión en tu cuenta.

e inicia sesión en tu cuenta. Pulsa Más y entra en Configuración .

y entra en . Dirígete al apartado Permisos .

. Busca el interruptor Habilitar funciones de IA generativa y desactívalo.

¡Y listo! A partir de ese momento, las funciones de IA generativa quedarán deshabilitadas y ocultas en Canva. Además, puedes volver a activarlas cuando quieras siguiendo el mismo procedimiento.

Eso sí, hay que tener en cuenta que esta opción no desactiva todas las herramientas de edición que utilizan tecnologías inteligentes. Las funciones de edición asistida seguirán disponibles, como el eliminador de fondos y la opción de elegir un elemento de la imagen y moverlo, ya que no generan contenido nuevo, sino que modifican elementos existentes.

Esta nueva opción de configuración está disponible tanto para los usuarios gratuitos como para los de Canva Pro, sin coste adicional.

Y tú… ¿Usabas alguna herramienta de IA generativa de Canva?