El futuro nos está alcanzando cada vez con mayor rapidez. Ahora podemos escribirle a un programa qué clase de dibujo queremos que nos retrate, y este lo hará en menos de un periquete. Sí, leíste bien. Ahora las máquinas también pueden ser artistas gracias a la Inteligencia Artificial.

No solo son capaces de crear vídeos a partir de simples palabras. Para que entres en calor con este tema, te enseñaremos qué son los generadores de imágenes y la manera en la que funcionan para hacer su magia. Si además quieres conocer algunos de los portales dedicados a esto más usados, también te lo diremos.

¿Qué es un generador de imágenes por IA?

IA responde a las siglas de Inteligencia Artificial. Eso ya debiste imaginártelo. Y a través de esta tecnología, existen hoy en día sitios web que son capaces de generar imágenes sin la intervención humana.

En definitiva, que detrás de los generadores de imágenes hay una IA entrenada para diseñar paisajes o elementos cien porciento originales. Esta solo necesita que le escribas en una barra las características de lo que deseas ver dibujado, y luego de darle al botón para generar, te dará como resultado un retrato lo más parecido posible.

Puede arrojarte un resultado en formato animado, o incluso realista. A estos niveles son capaces de llegar los generadores de imágenes por IA. Mientras más específico seas, mejor.

¿Pero cómo funcionan estos generadores de imágenes por IA?

La capacidad de crear imágenes no se la sacan de la manga estas Inteligencias Artificiales. Detrás de sus habilidades hay un enorme trabajo previo que las ayuda a llegar a poder crear fotos o dibujos. Los generadores de imágenes están a rebosar de referencias que ya existen en su base de datos. Dichas referencias, por cierto, provienen de bancos de imágenes.

A estas IA se les enseña el significado de las palabras, cómo se representan en estas imágenes almacenadas, así como todo lo necesario para entender la idea de las personas cuando escriben una petición.

Hoy en día, la tecnología se encuentra todavía en etapa de prueba. Muchas páginas generadoras de imágenes no son perfectas y arrojan resultados que pueden no parecerse exactamente a lo que querías. No te asustes.

Por ejemplo: si le pides al generador de imágenes por IA una imagen de “una pintura de un zorro sentado en un campo al amanecer en el estilo de Claude Monet”, te producirá lo más parecido a ello en muy poco tiempo. Cuando le solicitamos esa clase de dibujo, esto fue lo que nos arrojó:

No solo puedes decidir qué quieres que dibuje la IA, sino que además es posible ser más específico: algunos generadores de imágenes te permiten configurar el tamaño del retrato e incluso el estilo de dibujo para hacerlo tan personalizado como es posible.

Luego es posible guardar o descargar las imágenes que se diseñaron para que puedas tenerlas en tu ordenador o smartphone.

Generadores de imágenes por IA más famosos

Por ahora, las páginas en fase beta abiertas al público con esta tecnología son pocas. Las más utilizadas y que salen de primeras en Google son:

Incluso recientemente, TikTok sacó su propia herramienta para generar imágenes por medio de una IA.

Aún les falta para ponerse a la altura de los artistas, pero resulta abrumador lo cerca que están de lograrlo. ¿Será este acaso el comienzo del dominio de las IA en las carreras humanas? ¿Qué te parece el alcance de esta curiosa tecnología?