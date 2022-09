Hace apenas unas horas conocíamos la noticia de que DALL-E 2, el fenómeno de Internet que crea imágenes con texto, termina su beta cerrada y ya está disponible para todos. Pues bien, todo parece indicar que Meta no quiere quedarse atrás en el mercado de las inteligencias artificiales que generan contenido multimedia y ha aprovechado este momento para hacer un anuncio alucinante.

La empresa de Mark Zuckerberg acaba de anunciar Make-A-Video, una inteligencia artificial que va mucho más allá de lo que ofrece DALL-E 2… ¿Por qué? Pues porque crea vídeos automáticamente a partir de texto. ¿No crees que esto sea posible? Pues aquí abajo te dejamos los ejemplos que ha revelado Meta.

 

Ya sabemos que Meta lleva tiempo investigando en el campo de las inteligencias artificiales. Se sabe que los de Menlo Park están trabajando en una IA que permite darle vida a cualquier dibujo y en un traductor universal de voz.

Pero ahora, el mismísimo Mark Zuckerberg ha revelado en una publicación de Facebook su más ambiciosa IA hasta el momento: Make-A-Video, la tecnología que genera vídeos con texto. En el vídeo que dejamos aquí arriba puedes ver algunas de las cosas que ha creado esta inteligencia artificial.

We’re pleased to introduce Make-A-Video, our latest in #GenerativeAI research! With just a few words, this state-of-the-art AI system generates high-quality videos from text prompts.

Have an idea you want to see? Reply w/ your prompt using #MetaAI and we’ll share more results. pic.twitter.com/q8zjiwLBjb

— Meta AI (@MetaAI) September 29, 2022