OpenAI acaba de anunciar que su inteligencia artificial que crea imágenes a partir de texto ya está disponible para todos. Así es, DALL-E 2 acaba de culminar su beta cerrada y ahora puede ser usada por cualquier persona.

A principios de 2022, cuando OpenAI expandió el acceso a la beta de DALL-E 2, Internet se llenó de imágenes sorprendentes y fotorrealistas creadas con esta IA, lo que hizo que muchas personas quisieran probarla.

Sin embargo, hasta ahora solo se podía usar si recibías una invitación exclusiva, tal y como explicamos en este artículo sobre cómo probar DALL-E 2. Pero esto ya es cosa del pasado y a continuación te contamos cómo acceder a esta IA y cuántas imágenes puedes generar de manera gratuita.

La beta de DALL-E 2 terminó y ahora puede usarla todo el mundo

Con DALL-E 2 puedes hacer cosas sorprendentes. Esta inteligencia artificial no solo sirve para generar una imagen del estilo artístico que desees a partir de un texto, sino que además tiene la capacidad de expandir los bordes de una imagen, editar fotografías de manera automática e incluso cambiar el rostro de las personas.

Pues bien, ahora que el acceso a esta IA ya es público, de seguro que te debes estar preguntando… ¿Cómo usar DALL-E 2 sin invitación? Y la respuesta es muy sencilla, solo debes registrarte en su web con el enlace que dejamos aquí abajo:

Enlace | Crear una cuenta en DALL-E 2

Es importante mencionar que DALL-E 2 no está disponible en todos los países, por lo que, si al registrarte te aparece el mensaje «OpenAI’s API is not available in your country», tendrás que usar una VPN para poder probarla.

¿DALL-E 2 es gratuito?

Ahora bien, si te estás preguntando… ¿Cuánto cuesta usar DALL-E 2? Pues debes saber que, por el momento, es gratuita, pero limitada. Cada creación que hagas con DALL-E 2 tiene un precio: 1 crédito por 1 imagen.

Cuando te registres, la web te regalará 50 créditos en tu primer mes, y luego 15 créditos mensuales en los siguientes. Si te gastas todos tus créditos y quieres seguir usando esta inteligencia artificial deberás pagar 15 € para obtener 115 créditos adicionales.

Y tú… ¿Ya quieres comenzar a probar DALL-E 2?