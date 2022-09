Hace unas semanas, Internet entera se llenó de fotos extrañas y sorprendentemente artísticas generadas por una Inteligencia Artificial que crea imágenes a partir de texto. Esa IA es nada más y nada menos que DALL-E (o DALL-E Mini, su versión gratuita) de la empresa OpenAI, la cual acaba de emitir un comunicado para anunciar que ya es posible editar las imágenes con rostros humanos mediante su popular IA.

Esta función estaba anteriormente vedada por temor a un uso indebido. Sin embargo, los de OpenAI han mejorado sus filtros para eliminar las imágenes con «contenido sexual, político y violento». Lo más interesante de esta noticia es que podrás pedir a DALL-E que cambie el rostro de una persona para que se vea como otra o para que cambie su expresión. La IA también te permitirá cambiar la ropa o el peinado de alguien.

DALL-E 2 the A.I. image generator can now do variations off of people/faces. Here's what happens when I upload my photo from Twitter #dalle2 pic.twitter.com/kIZpEBNOGS

— Allan Harding (@allanharding) September 19, 2022