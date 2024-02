¿Te has preguntado alguna vez si existe alguna aplicación para bloquear el botón de apagado de tu teléfono? Quizás te preocupe que alguien pueda apagarlo sin tu permiso, o que se te apague accidentalmente en un momento crítico. Sea cual sea tu motivo, en este artículo te voy a contar si hay alguna app que pueda hacer eso en móviles Samsung, Xiaomi y otros Android, y cómo funciona.

Las aplicaciones para bloquear el botón de apagado existen, pero no funcionan como deberían

Lo primero que hay que saber es que el botón de apagado es una función de hardware, es decir, que depende del circuito eléctrico del teléfono y no del software. Esto significa que ninguna aplicación puede impedir que el botón funcione, ya que está conectado directamente a la batería. Lo único que puede hacer una app es retrasar el apagado o el reinicio, mostrando una pantalla de confirmación o pidiendo una contraseña.

Sin embargo, esto no es infalible, ya que si se mantiene pulsado el botón de apagado durante unos segundos, el teléfono se apagará o se reiniciará de todas formas, sin importar lo que diga la app. Además, hay otras formas de apagar el teléfono sin usar el botón, como quitar la batería (si es extraíble), usar un imán o provocar un cortocircuito.

Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de si existe alguna app para bloquear el botón de apagado es no. No hay ninguna app que pueda hacer eso de forma efectiva y segura. Lo mejor que puedes hacer es proteger tu teléfono con un código PIN o un patrón de desbloqueo, y activar el modo avión si quieres evitar las actualizaciones automáticas. Así podrás tener más control sobre tu dispositivo y evitar posibles problemas.

Las mejores aplicaciones para bloquear el botón de apagado en Android

Si aun con lo anterior explicado quieres probar una app de bloqueo del botón de apagado para comprobar su funcionamiento, las dos mejores que hemos conseguido son Smart Screen Lock Protector y Cerberus Lock Screen Protector. Ambas funcionan de forma similar y son efectivas para poner algunas trabas a quienes intenten apagar tu móvil sin tu permiso.

No obstante, ten en cuenta que ninguna es capaz de impedir que alguien apague tu teléfono. Si dejan presionado el botón de apagado durante unos 10 – 15 segundos, las apps no pueden evitar que el móvil se apague. Así que, usa estas aplicaciones para añadir una capa de seguridad extra a tu móvil, como pedir contraseña o PIN, pero no olvides que ninguna puede bloquear el botón de apagado al 100%.

De hecho, ningún fabricante, ni Samsung, ni Xiaomi, ha implementado funciones de sistema para bloquear el apagado de sus dispositivos. Así que no pierdas tu tiempo en conseguir una función que no existe ni es posible en Android.