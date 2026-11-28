Cuando buscas una aplicación o un juego en Google Play, puedes encontrarte con la etiqueta «Compras en la aplicación». Esto ya te advierte que hay micropagos, pero no te dice exactamente qué puedes comprar ni cuánto cuesta cada artículo.

Como mucho, la tienda muestra un rango de precios (por ejemplo: de 0,99 € – 199 €) en el apartado «Compras en la aplicación», que está al abrir la sección de «Info de la app». Una información bastante limitada si quieres saber qué pagos encontrarás después de instalarla.

Por suerte, hay un truco muy sencillo para consultar todos los micropagos de una aplicación antes de descargarla de la Google Play Store.

Cómo ver micropagos de apps en Google Play antes de descargarla

El truco consiste en buscar esa misma aplicación en la App Store de Apple. A diferencia de Google Play, la tienda de Apple permite consultar una lista de las compras dentro de la aplicación, donde aparecen los diferentes productos, sus nombres y sus respectivos precios.

Lo mejor es que no necesitas tener un iPhone, un iPad ni ningún dispositivo de Apple para hacerlo. Puedes consultar esta información directamente desde el navegador de tu ordenador o móvil siguiendo estos pasos:

Abre Google Play y busca la aplicación o el juego cuyos micropagos quieres consultar. Anota su nombre exacto.

o el juego cuyos micropagos quieres consultar. Anota su nombre exacto. Abre Google o tu buscador habitual y escribe el nombre de la aplicación seguido de App Store . Por ejemplo: Duolingo App Store.

. Por ejemplo: Duolingo App Store. Entra en el resultado correspondiente a la tienda de Apple . Asegúrate de que sea la misma aplicación y no otra con un nombre parecido.

. Asegúrate de que sea la misma aplicación y no otra con un nombre parecido. Una vez dentro de la ficha de la aplicación , desplázate hacia abajo hasta encontrar el apartado Compras dentro de la app .

, desplázate hacia abajo hasta encontrar el apartado . Allí encontrarás una lista con los micropagos que ofrece la aplicación, sus nombres y los precios correspondientes.

De esta manera, puedes hacerte una idea mucho más clara de cuánto dinero podrías terminar gastando en un juego o aplicación antes de instalarlo en tu dispositivo Android.

Eso sí, hay un par de cosas que debes tener en cuenta. En primer lugar, este truco solamente funciona con aplicaciones que estén disponibles en ambas tiendas, tanto en Google Play como en la App Store. Si no existe una versión para los dispositivos de Apple, no podrás consultar su ficha de esta manera.

Además, la lista de la App Store tampoco garantiza que aparezcan absolutamente todas las compras disponibles en la aplicación. Puede haber diferencias de precio entre ambas versiones, compras que no se muestran o precios que varían según la región. Aun así, es una alternativa bastante útil para descubrir qué micropagos ofrece una aplicación y evitar sorpresas después de descargarla.

Y tú… ¿Conocías este truco para ver la lista de micropagos de una app sin descargarla?