El Black Friday ya está aquí y, con la llegada de esta fecha, llegan las mejores ofertas del año. Si quieres encontrar las mejores oportunidades, solo tienes que aprovechar las ventajas que te ofrece ChatGPT para dar con las mejores rebajas del mercado.

Hoy en día, varias inteligencias artificiales cuentan con funciones de búsquedas automáticas que puedes programar de antemano. Sin embargo, ChatGPT es de las pocas que te permite usar esta función de forma gratuita. Así que, si quieres conseguir los productos que buscas al menor precio posible, lee este artículo hasta el final.

Rastrea las mejores ofertas del Black Friday con ChatGPT

Dependiendo de la inteligencia artificial que quieras usar, los pasos para lograrlo pueden variar. Sin embargo, no tienes de qué preocuparte, porque te explicaremos lo que debes hacer para que ChatGPT busque las mejores ofertas por ti:

Abre la app de ChatGPT y pulsa el menú de dos barras situado en la esquina superior izquierda.

Selecciona la opción “Explorar” y luego entra en “Se programó”.

A continuación, aparecerán varias opciones, pero la que debes buscar es “Avísame cuando baje el precio”.

Lo siguiente es proporcionarle a ChatGPT el enlace del producto cuyo precio quieras vigilar. Para este ejemplo, usaremos un artículo de Amazon donde se vende una Power Bank Flowhole de 60000mAh.

Para este ejemplo, usaremos un artículo de Amazon donde se vende una Power Bank Flowhole de 60000mAh. Al completar el paso anterior, te aparecerá un menú donde podrás configurar la frecuencia con la que se repetirá la búsqueda , el cual puedes desplegar para configurar como más lo necesites con solo presionar el ícono del lápiz.

, el cual puedes desplegar para configurar como más lo necesites con solo presionar el ícono del lápiz. Una vez que modifiques los parámetros de tiempo según tus necesidades, debes marcar la opción “Ejecutar ahora” para que se guarden los cambios y el chatbot empiece la búsqueda.

Una vez completado el último paso, ChatGPT te notificará cualquier cambio en el precio del producto que te interesa. Sin embargo, esta función tiene una clara limitación: solo puede ejecutar tareas de este tipo una vez al día. Aun así, será más que suficiente para la víspera del Black Friday.

También puedes hacer esto si tienes un plan de pago en Gemini

Como dijimos anteriormente, existen otras IA que tienen una función de búsqueda programada que te puede servir para encontrar ofertas en el Black Friday, aunque Gemini y Claude la reservan para quienes cuentan con uno de sus planes de pago. Sin embargo, si tienes un plan de pago en alguna de estas dos plataformas, te explicamos los pasos que debes seguir.

Si usas Gemini, pulsa la opción “Programado” y describe tu tarea indicando el nombre del producto, su enlace exacto y horarios fijos diarios, como 6:00 AM., 12:00 PM y 6:00 PM entre las fechas que elijas. Además, pídele que resalte las rebajas de precio o las reposiciones de inventario para recibir notificaciones constantes.

Eso sí, ten en cuenta que Gemini no te servirá con los productos de Amazon, pero sí funcionará con otras grandes tiendas como Best Buy, Walmart, Target o las webs oficiales de los fabricantes. Solo tienes que facilitarle el enlace exacto del artículo junto con su nombre o SKU (unidad de mantenimiento de stock por sus siglas en inglés).

¿Y qué hay sobre Claude?

Para buscar ofertas del Black Friday en Claude, entra en “Programación” desde el menú lateral o de hamburguesa y pulsa “Nueva Tarea” o “New Task” arriba a la derecha. A continuación, configura la tarea manualmente o pídele a Claude que especifique los productos, los enlaces y las fechas del evento, ajustando los intervalos de tiempo que consideres necesarios.

Claude sí te permitirá revisar enlaces de Amazon, pero ofrece intervalos menos flexibles y limitados principalmente a opciones horarias, diarias o mensuales. Elegir revisiones por hora consume más rápido el límite de uso y te llenará el móvil de notificaciones, mientras que la frecuencia diaria resulta insuficiente ante los cambios rápidos durante el Black Friday.

La mejor solución es configurar alertas diarias en los días previos al Black Friday y cambiarlas a una frecuencia horaria desde el viernes del evento hasta el lunes.

Esperamos que esta guía te sirva para conseguir las mejores ofertas del Black Friday. Ahora queremos que nos cuentes… ¿prefieres ChatGPT, Gemini o Claude para buscar ofertas del Black Friday?