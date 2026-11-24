El Motorola Edge 70 Neo aterriza en el mercado como el noveno móvil de esta serie en poco más de un año, cuando se lanzó el Edge 70 original en octubre de 2025. Motorola venía lanzando pequeños adelantos en India desde la semana pasada, pero hoy es una realidad.

Se trata del modelo más modesto de su familia, aunque no por ello deja de tener algunas especificaciones interesantes como su batería de 7000 mAh y pantalla de 144 Hz. ¿Quieres saber más? Entonces llegaste al lugar correcto, porque te diremos todas las características del Motorola Edge 70 Neo, con sus virtudes y flaquezas.

Batería de 7000 mAh, excelente pantalla, 8 GB de RAM y cargador de 45W en la caja, el Motorola Edge 70 Neo se las trae

Como ya adelantamos, uno de los apartados más fuertes del Edge 70 Neo es el de la energía. Este móvil cuenta con una batería de 7000 mAh, suficiente para jornadas intensas de uso. Además, cuenta con carga rápida de 45 W para que recuperes autonomía en cuestión de pocos minutos y no podemos dejar de mencionar que es de los pocos dispositivos que incluye su propio cargador (también de 45 W).

Su pantalla es otra de sus fortalezas, pues cuenta con un panel Extreme AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución de 1,5K, tasa de refresco de 144 Hz y brillo pico de 5200 nits. Es una configuración excelente para un móvil de gama media, especialmente porque esos 144 Hz se ven mucho más en paneles IPS en este segmento.

El procesador en su interior es el Snapdragon 7s Gen 3, un chip que no está en la cúspide de la gama media, pero que rinde muy bien. Le acompañan 8 GB de RAM, una buena configuración en medio de esta crisis de componentes que hasta hizo volver a los 4 GB de RAM, y almacenamiento de 128 GB.

¿Y qué tal va el apartado fotográfico? Es acá donde más se nota que es el modelo más modesto de la serie, pero aun así te encontrarás con un sensor Sony Lytia 710 de 50 MP y estabilización óptica de imagen (OIS). Junto a este está un sensor macro de 2 MP que es más simbólico que otra cosa, pero al menos la cámara frontal es de 32 MP.

El diseño es el mismo de toda la serie Edge 70 y Motorola lo dotó de gran parte de las mismas ventajas que sus hermanos de mayor precio: protección IP64, resistencia MIL-STD-810H y altavoces estéreo con certificación Dolby Atmos. Estas tres cosas son casi un fijo en móviles de gama media de la compañía, así que el Edge 70 Neo no iba a quedarse fuera.

Ahora, como último detalle, debes saber que el Edge 70 Neo viene con Android 16 y apenas tres años de actualizaciones de sistema aseguradas. Android 17 lleva meses en el mercado, así que no entendemos por qué no lo lleva preinstalado. Además, tres años de actualizaciones son pocos, cuando otras como Samsung dan hasta seis años en su gama baja.

Ficha técnica del Motrola Edge 70 Neo

Características Motorola Edge 70 Neo Dimensiones y peso 162,7 x 75,7 x 8,5 mm y 204 gramos. Pantalla 6,8″ 1,5K (1272 x 2772 píxeles) con panel AMOLED, 449 ppp, tasa de refresco de hasta 144 Hz, muestreo táctil de 360 Hz, brillo pico de 5200 nits, HDR10+ y protección Corning Gorilla Glass 7i. Procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 con gráfica Adreno 810. RAM 8 GB de tipo LPDDR5. Almacenamiento 128 GB en formato UFS 3.1. Cámara trasera Principal de 50 MP (Sony LYTIA 710) con f/1.8, PDAF y OIS.

Macro de 2 MP.

Flash LED y grabación en 4K a 30 FPS. Cámara frontal 32 MP con f/2.2. Conectividad y extras USB-C, WiFi 6E, Dual SIM 5G, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, AGPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, lector de huellas en pantalla, protección IP64 contra el agua y polvo, resistencia militar MIL-STD 810H, altavoces estéreo, sonido Hi-Res, Dolby Atmos y más. Batería 7000 mAh con carga rápida de 45 W. Incluye el cargador en la caja. Sistema operativo Android 16 con tres años de actualizaciones.

Precio y disponibilidad del Motorola Edge 70 Neo

El Motorola Edge 70 Neo se vende en rosa, azul, verde oscuro y verde oliva. Ya está disponible en India a través de la web de la marca, así como otros puntos de ventas, pero no tenemos información de cuándo llegará al resto del mundo.

¿Su precio? 40.999 rupias según filtraciones recientes, que equivalen a unos 450 euros al cambio actual. Todavía no hay un precio oficial. No es un móvil económico para lo que ofrece, pero ¿qué móvil lo es en el contexto actual? Así que, tomando en cuenta la realidad del mercado, realmente está bien de precio.