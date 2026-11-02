Redmi M100 Pro todas las características y precio oficial

Xiaomi ha decidido ampliar su familia de móviles Redmi M con una versión Pro que apuesta por una pantalla de mayor calidad y mejores cámaras. El llamativo Redmi M100 Pro ya se ha dejado ver en la tienda oficial de China, y podemos decir que sus especificaciones sonarán bastante familiares, sobre todo para quienes conozcan otros Redmi.

El terminal en cuestión llega pocos meses después del Redmi M100, un modelo que destacaba por su enorme batería de 7900 mAh. Aquí la compañía cambia de prioridades: reduce la capacidad, pero incorpora una pantalla OLED curva, un procesador más capaz y estabilización óptica en la cámara principal.

Especificaciones técnicas del Redmi M100 Pro

Características Redmi M100 Pro Dimensiones y peso 162,33 x 74,42 x 8,24 mm (8,46 mm en la versión con acabado de cuero sintético). 190 gramos. Pantalla 6,67″ OLED curva 1,5K (2712 x 1220 píxeles), tasa de refresco de hasta 120 Hz, profundidad de color de 12 bits, gama DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision, atenuación PWM de 1920 Hz, muestreo táctil instantáneo de hasta 2560 Hz, brillo máximo local de 3000 nits y protección Corning Gorilla Glass Victus 2. Procesador MediaTek Dimensity 7300-Ultra de 4 nm, CPU de ocho núcleos con frecuencia de hasta 2,5 GHz y GPU Mali-G615 MC2. RAM 12 GB LPDDR4X. Almacenamiento 256 GB UFS 2.2. Cámara trasera Principal de 50 MP con sensor Sony LYT-600 de 1/1,96″, apertura f/1.5 y estabilización óptica OIS.

Ultra gran angular de 8 MP.

Sensor macro de 2 MP.

Flash LED, modo retrato, modo noche, HDR y seguimiento de sujetos. Cámara frontal 20 MP. Conectividad y extras 5G, Dual SIM (nanoSIM + nanoSIM), WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou. USB-C, lector de huellas óptico bajo la pantalla, altavoces estéreo, motor de vibración lineal de eje X, emisor de infrarrojos y resistencia IP68 al agua y al polvo. Batería 5500 mAh con carga rápida por cable de 45 W. Sistema operativo Android 16 con Xiaomi HyperOS 3. Recomendado: POCO X8s: el POCO compacto que todos queríamos no sacrifica nada

Así es el Redmi M100 Pro: un móvil que sorprende por su pantalla

Su característica principal está en la parte frontal, la cual está ocupada por una pantalla OLED curva de 6,67 pulgadas, resolución 1,5K (2712 x 1220 píxeles) y tasa de refresco de 120 Hz. Xiaomi anuncia hasta 3000 nits de brillo máximo, compatibilidad con HDR10+ y protección Gorilla Glass Victus 2.

Por dentro encontramos al famoso MediaTek Dimensity 7300-Ultra, chip que llega acompañado por 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Una combinación para desenvolverse bien con aplicaciones, multitarea y juegos, aunque no pretenden competir con los procesadores más potentes del mercado.

En cuanto a fotografía, el terminal dispone de una cámara principal de 50 MP con sensor Sony LYT-600 y estabilización óptica, útil para reducir las fotos movidas. Le acompañan un ultra gran angular de 8 MP y una cámara macro de 2 MP. Por su parte, la cámara frontal se queda en 20 MP.

La batería alcanza los 5500 mAh y admite carga rápida de 45 W. Por tanto, ofrece menos capacidad que el M100 convencional, una diferencia más que llamativa para un modelo Pro. También cuenta con resistencia IP68 al agua y al polvo, altavoces estéreo, NFC, infrarrojos, lector de huellas para pantalla y conectividad 5G, WiFi 6 y Bluetooth 5.4.

Precio y fecha de lanzamiento del Redmi M100 Pro

El Redmi M100 Pro ya está a la venta en China por 2499 yuanes, unos 335 euros al cambio actual, en una única configuración de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Puede elegirse en negro, blanco, azul verdoso y morado (este último color cuenta con acabado que imita el cuero).

Por ahora, Xiaomi no ha anunciado su llegada a España. Y hay una explicación sencilla al respecto: comparte gran parte de sus especificaciones con el Redmi Note 14 Pro 5G. Todo apunta a que estamos ante un cambio de nombre para el mercado chino, no ante un teléfono completamente nuevo.

Fuente | Gizmochina