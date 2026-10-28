Tras la presentación de los Redmi K100 Pro y Redmi K100 Pro Max, Xiaomi completa la familia con la esperada versión estándar de esta serie. Desde un principio, este se perfilaba como la opción más accesible de esta generación centrada en potencia y gaming. Y, por suerte, el menor precio no llegó acompañado de una ficha técnica recortada.

Al contrario: el nuevo Redmi K100 conserva el procesador de gama alta, el chip gráfico dedicado para mejorar el rendimiento en juegos y además suma una pantalla de 165 Hz, batería de 10000 mAh y un sistema de refrigeración inteligente avanzado. A continuación, repasamos sus características, precios y al final te revelamos detalles sobre su posible llegada a este lado del mundo.

Especificaciones del Redmi K100

La pantalla es uno de los grandes atractivos del Redmi K100. Monta un panel AMOLED plano de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K y tasa de refresco de hasta 165 Hz. Xiaomi anuncia un brillo máximo localizado de 9000 nits (aunque el global es de 3500 nits bajo determinadas condiciones), compatibilidad con HDR10+, HDR Vivid y Dolby Vision, profundidad de color de 12 bits y cobertura DCI-P3.

Para el control táctil ofrece una tasa de muestreo de 480 Hz y un pico instantáneo de hasta 3500 Hz. También incorpora atenuación DC a todos los niveles de brillo, luz polarizada circular y certificaciones TÜV Rheinland relacionadas con el parpadeo, la luz azul y el ritmo circadiano.

En el interior trabaja el Qualcomm Snapdragon 8 Elite, fabricado en 3 nm y acompañado por el chip D2 dedicado para juegos, encargado de la superresolución y la interpolación de fotogramas. Según la marca, más de 40 juegos admiten 165 FPS y más de 100 pueden aprovechar la generación de fotogramas.

En cuanto a la autonomía, cuenta con una gigantesca batería 10 mil mAh de silicio-carbono que ofrece hasta 2,43 días de duración con un uso tipico. Admite carga rápida por cable de 100 W, carga inversa de 27 W para alimentar otros dispositivos y carga bypass, útil para reducir el calentamiento durante las partidas mientras el móvil permanece conectado a la corriente.

En fotografía, apuesta por una cámara principal Light Fusion 800 de 50 MP acompañada de un ultra gran angular de 8 MP. Y para completar la experiencia multimedia, añade altavoces estéreo simétricos Sound by Bose, motor lineal de eje X para retroalimentación háptica. También ofrece resistencia IP66, IP68, IP69 e IP69K y una refrigeración avanzada poco común en el mercado.

Refrigeración líquida pasiva 3D optimizada por IA

Uno de los aspectos más interesantes del Redmi K100 es su sistema de refrigeración líquida 3D con bomba de circulación de gran tamaño, diseñado para mantener el rendimiento durante largas sesiones de juego. Este se combina con una estructura de más de 31000 mm² de superficie total de materiales de disipación térmica, incluidos más de 12000 mm² de grafito de alta conductividad térmica.

El sistema también presta atención al estado del móvil mientras se juega. Su arquitectura de conducción térmica tiene en cuenta las posiciones habituales de agarre y criterios ergonómicos para optimizar las rutas por las que se transmite el calor, ayudando a reducir la concentración de temperatura en las zonas de contacto con las manos.

A esto se suma un algoritmo de control térmico inteligente mediante IA, apoyado en más de 13 sensores de temperatura NTC, que permite ajustar la gestión térmica según las condiciones de uso. El objetivo es mantener una experiencia de juego más estable y cómoda, reduciendo el calentamiento perceptible durante las partidas prolongadas.

Ficha técnica del Redmi K100

Características Redmi K100 Dimensiones y peso 162,91 x 77,93 x 8,65 mm. 234,5 gramos. Pantalla 6,83″ 1.5K (2772 x 1280 píxeles) con panel AMOLED M10, 447 ppi, tasa de refresco de 165 Hz, de muestreo táctil de 480 Hz, de muestreo instantáneo de 3500 Hz, brillo máximo local de 9000 nits (1 % APL), máximo global de 3500 nits y mínimo de hasta 1 nit, profundidad de colores de 12-bit, gama de colores DCI-P3 al 100 %, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, atenuación DC, Wet Hand Touch 2.0 y certificación triple de protección ocular TÜV Rheinland. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) con gráfica Adreno 830 + coprocesador D2 (12 nm) gaming de IA. RAM 12 GB / 16 GB de tipo LPDDR5X Ultra. Almacenamiento 256 GB / 512 GB en formato UFS 4.1. Cámara trasera Principal de 50 MP (Sony Light Fusion 800 de 1/1.55″) con f/1.68, lente 6P y OIS de tres ejes.

Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y lente 5P.

Flash LED. Grabación 8K a 30 FPS y 4K a 60 FPS. Cámara frontal 20 MP. Conectividad y extras USB-C, WiFi 7, Dual-SIM 5G, Bluetooth 5.4, NFC, GPS de doble banda, Beidou de triple banda, Galileo de doble banda, GLONASS, QZSS de doble banda, NavIC, A-GNSS, infrarrojos, altavoces estéreo simétricos 1115X firmados por Bose, sonido Hi-Res, Hi-Res Audio Wireless, Dolby Atmos, 3 micrófonos, motor lineal 0815 de eje X para vibración, protección IP66, IP68, IP69, IP69K contra agua y polvo, lector de huellas ultrasónico debajo de la pantalla y sistema de refrigeración líquida 3D por IA con más de 31000 mm² de área de disipación térmica y sensores térmicos inteligentes. Batería 10000 mAh con carga rápida por cable de 100 W y carga inversa por cable de 27 W. Sistema operativo Android 17 bajo Xiaomi HyperOS 4. Recomendado: HONOR X7e Plus: un gama baja 5G ultrarresistente con batería masiva

Disponibilidad y precios del Redmi K100

El nuevo Redmi K100 ya está disponible para su reserva en China y los envíos iniciarán el próximo 31 de octubre. En el país asiático se vende en tres colores (negro, blanco y verde fluorescente) y tres configuraciones de lanzamiento por los siguientes precios:

Redmi K100 (12 GB + 256 GB) : 3499 yuanes, unos 470 € al cambio.

: 3499 yuanes, unos 470 € al cambio. Redmi K100 (12 GB + 512 GB) : 4099 yuanes, unos 550 € al cambio.

: 4099 yuanes, unos 550 € al cambio. Redmi K100 (16 GB + 512 GB): 4499 yuanes, unos 610 € al cambio.

Como de seguro ya sabrás, el Redmi K100 no se lanzará a nivel global con este nombre, sino que llegará como el POCO F9 a este lado del mundo (así sucedió con los Redmi K100 Pro y Redmi K100 Pro Max y sus respectivas versiones globales POCO F9 Pro y POCO F9 Ultra). De momento, no se ha revelado la fecha de lanzamiento de este futuro POCO F9.

Y tú… ¿Cuál de los tres modelos de la serie Redmi K100 (o POCO F9) crees que vale más la pena?