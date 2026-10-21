HONOR vuelve a la carga en el terreno gaming con los nuevos HONOR WIN 2, HONOR WIN RT2 y HONOR WIN Turbo2, la segunda generación gaming de una serie con la que la marca se metió de lleno en el mercado de los móviles para jugar.
Los HONOR WIN, WIN RT y WIN Turbo del año pasado ya dejaron claras sus intenciones. Ahora, sus sucesores elevan la apuesta con pantallas de frecuencia extrema, más potencia sostenida y tecnologías específicas para jugar.
La marca se suma así al estándar que ya vienen definiendo lanzamientos recientes como el REDMAGIC 12 Pro+ y OnePlus 16: tasas de refresco de hasta 185 Hz, soluciones de refrigeración activa y coprocesadores dedicados a mejorar la respuesta y la estabilidad en partida. A continuación, te contamos todo sobre esta nueva generación gaming de HONOR.
Especificaciones de los HONOR WIN 2, WIN RT2 y WIN Turbo2
Los tres modelos comparten una de las características más llamativas de la serie: pantalla OLED de 6,89 pulgadas con resolución 2K a 185 Hz y brillo máximo de 10000 nits. HONOR acompaña este panel con los chips dedicados WIN Display y WIN Touch, pensados para optimizar la imagen y la respuesta táctil.
También anuncia una tasa de muestreo táctil instantánea de 5000 Hz, registro multitáctil de 520 Hz y un giroscopio capaz de alcanzar los 800 Hz, cifras enfocadas en que los controles respondan con rapidez en juegos competitivos.
Las diferencias aparecen en el rendimiento y la refrigeración. El HONOR WIN 2 es el modelo más ambicioso: integra el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, memoria y almacenamiento de alta velocidad, el motor de optimización HONOR Phantom Engine y un sistema de refrigeración activa con doble ventilador capaz de llegar a las 35000 RPM.
El HONOR WIN RT2 baja un peldaño en potencia con el Snapdragon 8 Elite Gen 5, pero mantiene la optimización Phantom Engine y suma la segunda generación de refrigeración activa de un solo ventilador. Por su parte, el HONOR WIN Turbo2 se posiciona como la alternativa más contenida de la gama (Snapdragon 8s Gen 4 con refrigeración pasiva) y pone el acento en la autonomía.
Precisamente, el WIN 2 apuesta por una batería de 10100 mAh, mientras que el WIN RT2 y el WIN Turbo2 suben hasta los 12070 mAh y admiten carga por cable de 90 W. Aunque en términos de carga, el HONOR WIN 2 sigue siendo superior al ofrecer rápida por cable de 100 W e inalámbrica de 80 W. Aquí abajo te dejamos una ficha técnica detallada para comparar todas sus especificaciones:
Ficha técnica de los HONOR WIN 2, HONOR WIN RT2 y HONOR WIN Turbo2
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Especificaciones
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HONOR WIN 2
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HONOR WIN RT2
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HONOR WIN Turbo2
|Dimensiones y peso
|163 × 78 × 8,5 mm. 237 gramos.
|163 × 78 × 8,5 mm. 238 gramos.
|163 × 78 × 8,5 mm. 235 gramos.
|Pantalla
|6,89″ 2K (3104 × 1440 píxeles) con panel OLED LTPS, tasa de refresco de 185 Hz, muestreo táctil instantáneo de 5000 Hz, frecuencia de muestreo táctil de 520 Hz para diez dedos, instantánea de 5000 Hz, profundidad de colores de 1.07 millones, gama de colores DCI-P3, brillo máximo de 10000 nits, brillo mínimo de 1 nit, atenuación PWM de hasta 5920 Hz, HDR, Dolby Vision, chip de pantalla WIN DISPLAY, WIN TOUCH y certificación Rheinland Global Eye Protection 6.0.
|Procesador
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 con gráfica Adreno 850.
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 con gráfica Adreno 840.
|Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 con gráfica Adreno 825.
|RAM
|12 GB / 16 GB de tipo LPDDR5X Ultra.
|8 GB / 12 GB / 16 GB de tipo LPDDR5X Ultra.
|Almacenamiento
|256 GB / 512 GB / 1 TB en formato UFS 4.1.
|256 GB / 512 GB en formato UFS 4.1.
|Cámara trasera
|Cámara principal de 200 MP, sensor de 1/1,4″, apertura f/1.9 y estabilización óptica OIS.
Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2.
Flash LED y grabación de vídeo en 4K a 60 FPS.
|Cámara principal de 200 MP, sensor de 1/1,55″, apertura f/1.9 y estabilización óptica OIS.
Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2.
Flash LED y grabación de vídeo en 4K a 60 FPS.
|Cámara principal de 50 MP, sensor de 1/2″, apertura f/1.9 y estabilización óptica OIS.
Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2.
Flash LED y grabación de vídeo en 4K a 60 FPS.
|Cámara frontal
|50 MP con apertura f/2.0 y campo de visión de hasta 90°. Grabación de vídeo en 4K.
|Conectividad
|USB-C 3.2 Gen 1, Wi-Fi 7 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 6.3, NFC, GPS de doble banda, BeiDou de cuatro bandas, GLONASS, Galileo de triple banda, QZSS de doble banda, NavIC de doble banda, chip HONOR C3, A-GNSS, infrarrojos, OTG, resistencia al agua y al polvo IP68, IP69, IP69K, sensor de huellas ultrasónico 3D, altavoces estéreo dobles 1216, giroscopio de 800 Hz y sistema de refrigeración activa Dongfeng Twin Star Turbine (dos ventiladores) a 31000 RPM.
|USB-C 2.0, Wi-Fi 7 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 6.0, NFC, GPS de doble banda, BeiDou de cuatro bandas, GLONASS, Galileo de triple banda, QZSS de doble banda, NavIC de doble banda, chip HONOR C3, A-GNSS, infrarrojos, OTG, resistencia al agua y al polvo IP68, IP69, IP69K, sensor de huellas ultrasónico 3D, altavoces estéreo dobles 1216, giroscopio de 800 Hz y sistema de refrigeración activa Dongfeng Turbo Cooling (un ventilador) de segunda generación.
|USB-C 2.0, Wi-Fi 7 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 6.0, NFC, GPS de doble banda, BeiDou de cuatro bandas, GLONASS, Galileo de triple banda, QZSS de doble banda, NavIC de doble banda, infrarrojos, OTG, resistencia al agua y al polvo IP68, IP69, IP69K, sensor de huellas ultrasónico 3D, altavoces estéreo dobles 1216 y refrigeración pasiva.
|Batería
|10100 mAh con carga rápida por cable de 100 W, carga inalámbrica de 80 W y carga inversa por cable de 27 W.
|12070 mAh con carga rápida por cable de 90 W y carga inversa por cable de 27 W.
|Sistema operativo
|Android 17 basado en MagicOS 11.
Disponibilidad y precios del HONOR WIN 2, WIN RT2 y WIN Turbo2
Los nuevos HONOR WIN 2, WIN RT2 y WIN Turbo2 ya están a la venta en China y los tres modelos se venden en diferentes configuraciones de memoria y los mismos tres colores. De momento, no se ha confirmado su lanzamiento global. Aquí abajo te dejamos los precios:
- HONOR WIN 2 (12 GB + 256 GB): 5499 yuanes, unos 735 € al cambio.
- HONOR WIN 2 (16 GB + 256 GB): 5799 yuanes, unos 775 € al cambio.
- HONOR WIN 2 (12 GB + 512 GB): 6299 yuanes, unos 840 € al cambio.
- HONOR WIN 2 (16 GB + 512 GB): 6999 yuanes, unos 935 € al cambio.
- HONOR WIN 2 (16 GB + 1 TB): 7999 yuanes, unos 1065 € al cambio.
- HONOR WIN RT2 (12 GB + 256 GB): 4199 yuanes, unos 560 € al cambio.
- HONOR WIN RT2 (16 GB + 256 GB): 4599 yuanes, unos 615 € al cambio.
- HONOR WIN RT2 (12 GB + 512 GB): 4899 yuanes, unos 655 € al cambio.
- HONOR WIN RT2 (16 GB + 512 GB): 5199 yuanes, unos 695 € al cambio.
- HONOR WIN Turbo2 (8 GB + 256 GB): 3199 yuanes, unos 425 € al cambio.
- HONOR WIN Turbo2 (12 GB + 256 GB): 3499 yuanes, unos 465 € al cambio.
- HONOR WIN Turbo2 (16 GB + 256 GB): 3899 yuanes, unos 520 € al cambio.
- HONOR WIN Turbo2 (12 GB + 512 GB): 4199 yuanes, unos 560 € al cambio.
- HONOR WIN Turbo2 (16 GB + 512 GB): 4499 yuanes, unos 600 € al cambio.
Y a tí… ¿Te gustaría que estas tres bestias del gaming lleguen a este lado del mundo?