HONOR está teniendo un cierre de noviembre sumamente activo: primero levantaron expectativas con un HONOR Watch 6 Pro que es precioso, luego presentaron los HONOR 700 con doble pantalla y hasta les dio chance de presentar un HONOR Magic9 Lite+ que dará de qué hablar en la gama media.
Sin embargo, noviembre todavía no termina y parece que HONOR no se ha cansado, porque acaban de anunciar otro lanzamiento. Se trata del HONOR Choice T20, un nuevo móvil de entrada con Android Go que tiene un precio ridículamente bajo para el contexto de mercado que estamos atravesando.
Batería de 7.000 mAh, 4 GB de RAM y Android 16 Go, todo por un precio ridículo
El HONOR Choice T20 no es un móvil del que puedas esperar unas especificaciones alucinantes, pues apunta a la gama más baja. Sin embargo, con un precio de partida de apenas 130 euros, ofrece muchísimo para la crisis de componentes que atraviesa el mercado.
Un gran ejemplo de eso es que tiene una batería de 7.000 mAh, un 40% más que la del Choice T10 (5000 mAh); también carga de 15 W, que no es mucho, pero es un 50% más que la generación pasada.
Otro buen ejemplo es que tiene 4 GB de RAM, que tampoco parecen gran cosa, pero que en 2026 son mucho para un smartphone tan económico. Le acompañan 64 GB de almacenamiento, así como bahía para usar ampliarlo mediante microSD.
El HONOR Choice T20 llega al mercado con un procesador Unisoc T7250, que no es más que el mismo T615 del Choice T10 renombrado. Este chip ofrece un rendimiento básico, pero al unirlo con Android 16 Go Edition obtendrás una experiencia muy decente. Aparte, te lo recordamos por si no ha quedado claro: es un móvil de gama baja de 130 euros, no le pidas maravillas.
Este móvil tiene una cámara trasera de 13 MP con autoenfoque y una cámara frontal de 5 MP. La pantalla del Choice T20 es IPS, con un tamaño de 6,78”, resolución HD+ y tasa de refresco de 90 Hz.
Por último, el diseño está claramente inspirado en lo que vimos a inicios de año con los HONOR 600, que al mismo tiempo se inspiran en los iPhone 17 Pro y Pro Max de 2025. Curiosamente, el Choice T20 es más delgado que el T10 pese a tener mucha más batería, aunque también es 21 gramos más pesado. Y sí, por supuesto que la conectividad es 4G, también tiene conector para auriculares y radio FM.
Ficha técnica del HONOR Choice T20
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Características
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HONOR Choice T20
|Dimensiones y peso
|168,3 x 78,3 x 8,8 mm. 213 gramos.
|Pantalla
|6,78″ HD+ (720 x 1576 píxeles) con relación de aspecto 19,5:9, panel IPS, tasa de refresco de 90 Hz y brillo de 600 nits.
|Procesador
|Unisoc T7250 con gráfica Mali-G57 MP1.
|RAM
|4 GB LPDDR4X.
|Almacenamiento
|64 GB en formato eMMC 5.1. Ampliable mediante microSD.
|Cámara trasera
|13 MP con autoenfoque.
Flash LED.
|Cámara frontal
|5 MP.
|Conectividad y extras
|USB C, WiFi 5, Dual SIM 4G, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, Bluetooth 5.2, radio FM, jack de audio de 3,5 mm y protección IP52.
|Batería
|7.000 mAh con carga de 15 W.
|Sistema operativo
|Android 16 Go Edition.
Precio y disponibilidad del HONOR Choice T20
El HONOR Choice T20 ya está a la venta en Rusia y Uzbekistán, aunque todavía no hay información sobre su llegada a otras regiones. En esos países se vende en negro, plateado o naranja, siempre con cuerpos de plástico.
En Rusia su precio es de 12.000 rublos, unos 135 euros al cambio. Mientras, en Uzbekistán se vende por 1.650.000 soms uzbekos, equivalentes a unos 125 euros al cambio. Si llega a España por menos de 160 euros será una súper compra.