Los móviles de bajos recursos suelen tener problemas de rendimiento cuando usan aplicaciones pesadas. Sin embargo, gracias a Android Go, una versión más ligera del sistema operativo de Google diseñada para dispositivos con menos de 2 GB de RAM, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia de uso más fluida y eficiente.

En este artículo, te presentamos una selección de las 12 mejores aplicaciones de Android Go que pueden marcar una gran diferencia en el rendimiento y funcionalidad de tu dispositivo. Desde navegadores web hasta apps de mensajería o de almacenamiento en la nube, estas alternativas ligeras te permitirán ahorrar espacio y datos, y disfrutar de las funcionalidades esenciales para tu día a día.

Las 12 mejores apps de Android Go para móviles de bajos recursos

Aquí te compartimos la lista completa de aplicaciones Android Go para descargar e instalar en cualquier dispositivo Android.

Gallery Go

Comenzamos nuestra lista con Gallery Go, una aplicación de fotografía de Google que organiza todas tus imágenes y vídeos de forma eficiente. Con una velocidad rápida y un tamaño menor de 10 MB, está diseñada para funcionar sin conexión. Es una versión más simple y reducida de Google Fotos, pero cuenta con una buena cantidad de características. Además, puedes retocar tus fotos con un sencillo editor y usar menos datos mientras trabajas sin conexión.

YouTube Go

Si eres un fanático de YouTube, pero te preocupa el uso de datos o el rendimiento lento de tu móvil, la aplicación YouTube Go es lo que necesitas. Puedes navegar, ver y descargar vídeos como en la app regular de YouTube, pero con características adicionales como la capacidad de ver cuántos datos usará un vídeo y compartir vídeos con amigos sin usar datos.

Si bien no hay opción para darle “me gusta” a los vídeos o suscribirse a canales, su pequeño tamaño (menos de 10 MB) y su capacidad offline, convierten a YouTube Go en una excelente opción para aquellos con recursos limitados en el móvil.

TikTok Lite

TikTok Lite es una versión más rápida y ligera de la popular aplicación de TikTok. Con solo 9 MB de almacenamiento, podrás disfrutar de millones de vídeos seleccionados para ti. Además, TikTok Lite carga los vídeos de manera más rápida y tiene funciones mejoradas de captura inmediata, lo que la hace ideal para móviles con poca capacidad de almacenamiento y conexiones a redes más lentas.

También podrás conectarte con una comunidad global de creadores y descubrir vídeos de diferentes categorías, como bailes, comedia, deportes y más. TikTok Lite también tiene nuevas funciones, como la capacidad de ver qué efectos se usaron en un vídeo y una función de arrastrar y soltar para vídeos más largos.

Files Go

Files Go tiene muchas funciones útiles, como eliminar archivos antiguos, buscar fotos específicas y compartir archivos de forma segura. También puedes proteger tus archivos con un bloqueo diferente al del dispositivo y reproducir contenido multimedia. Además, Files Go usa poco espacio en tu dispositivo (menos de 20 MB), no tiene anuncios y puede trabajar sin conexión. ¡Descarga esta app para liberar espacio y mejorar la organización de tus archivos!

Maps Go

Google Maps Go es una versión ligera y funcional de Google Maps, que pesa solo 2 MB en comparación con los más de 200 MB de la versión estándar. Aunque no ofrece todas las características de la versión completa, Maps Go todavía cuenta con más de 100 millones de lugares y más de 70 idiomas disponibles para elegir.

Es una excelente opción para aquellos que tienen móviles con bajos recursos o que necesitan ahorrar espacio. Sin embargo, debes tener en cuenta que hay algunas limitaciones, como la necesidad de usar una aplicación separada para navegar y la falta de opciones avanzadas, como la descarga de mapas sin conexión.

Twitter Lite

Con Twitter Lite, puedes estar al tanto de las últimas noticias de todo el mundo, seguir eventos deportivos y enterarte de las tendencias en el entretenimiento y la política, todo en vivo. También te permite interactuar con marcas y recibir atención al cliente mediante chat. Además, puedes chatear en privado con tus seguidores y recibir notificaciones de los Tweets que te interesan. Lo mejor es que no ocupará demasiado espacio en tu teléfono móvil.

Google Go

Si buscas una aplicación de Google que sea ligera, Google Go es para ti. Con esta app, puedes hacer prácticamente todo lo que harías en la aplicación de Google regular, como buscar en la web lo que quieras, encontrar y compartir GIFs rápidamente, hacer búsquedas por voz y mucho más. En la pantalla principal de Google Go, encontrarás enlaces rápidos a sus principales características, así como a aplicaciones web para Twitter, Instagram y más.

Lo mejor de todo es que Google Go puede ayudarte a ahorrar hasta un 40% de uso de datos en comparación con la aplicación regular de Google. Con menos de 10 MB de peso, esta app es una gran alternativa para móviles con Android Go, y también para aquellos que necesitan ahorrar espacio.

Instagram Lite

Si quieres disfrutar de Instagram sin preocuparte por el espacio que ocupa en tu móvil o la velocidad de tu red, entonces debes probar Instagram Lite. Esta versión es más ligera, consume menos datos y te permite conectarte fácilmente con amigos y otras personas. Además, puedes ver y crear vídeos divertidos o con historias para compartir. También puedes enviar mensajes a través de Direct y explorar contenido en la pestaña de búsqueda. ¡Diviértete y conéctate con muchas personas en Instagram Lite!

Google Assistant Go

Si usas Google Assistant con frecuencia para consultar el clima, ver cómo está el tráfico en el camino al trabajo o simplemente para hacer una búsqueda rápida, Assistant Go es una buena opción. Es mucho más liviana que la aplicación regular de Assistant y te permite hacer llamadas telefónicas, enviar mensajes, obtener indicaciones de navegación y mucho más.

Sin embargo, hay algunas limitaciones, como la imposibilidad de configurar recordatorios, controlar dispositivos del hogar inteligente o usar las acciones del asistente. Aun así, Assistant Go sigue siendo una excelente opción para aquellos que quieren las funciones principales del asistente de Google en una aplicación más ligera y con un tamaño de solo 14 MB.

Facebook Lite

Con Facebook Lite, mantenerse en contacto con tus amigos es más fácil que nunca. Esta app es pequeña (alrededor de 2 MB), por lo que no ocupa mucho espacio en tu móvil y funciona incluso en condiciones de red 2G. Esta app te permite encontrar a tus amigos, publicar actualizaciones, compartir fotos y emojis, recibir notificaciones y mucho más. Además, puedes guardar y compartir tus fotos de forma fácil y segura.

Gmail Go

Si te encanta Gmail, pero te preocupa el espacio que ocupa en tu móvil, Gmail Go es la solución ideal. Con solo 9,9 MB, ocupa mucho menos espacio que la aplicación regular de Gmail. Esta app te ofrece todas las funciones esenciales que te encantan, como la organización de correos electrónicos por categorías y respuestas rápidas.

Gmail Go cuenta con una bandeja de entrada inteligente, que te ayuda a organizarte y a proteger tus mensajes, y lo mejor es que también recibirás 15 GB de almacenamiento gratuito en la nube. Aunque no cuenta con funciones avanzadas como la pestaña de chat o salas de reuniones, Gmail Go sigue siendo una excelente opción para aquellos que quieren una experiencia de correo electrónico completa en un paquete más pequeño y ligero.

Uber Lite

Uber Lite es la versión más sencilla y ligera de la app de Uber que puedes usar en la mayoría de los móviles con Android. Con solo 5 MB de tamaño, esta app ahorra espacio y usa menos datos, y es ideal para zonas con baja conectividad. Puedes pedir un viaje en solo 4 pasos y sin escribir demasiado. Además, la app es segura y confiable, con funciones de seguridad sencillas. Puedes elegir entre diferentes opciones de vehículos y tarifas por adelantado. ¡Descarga Uber Lite y llega a donde quieras de manera rápida y sencilla!

Con estas 12 apps de Android Go, podrás disfrutar de un rendimiento más rápido, ahorro de espacio y datos. Si tienes un móvil con especificaciones limitadas, no dudes en probarlas para aprovechar al máximo tu dispositivo.