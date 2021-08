Gmail Go es la versión ligera de Gmail para móviles lentos o con pocos recursos. Si bien forma parte del ecosistema de apps de Android Go, esta versión de Gmail se puede instalar en cualquier teléfono con Android 10 o superior. Ahora bien, ¿vale la pena usar Gmail Go en lugar de la aplicación normal? A veces, las apps ligeras son mejores y más fáciles de usar porque eliminan opciones que nadie usa. ¿Será este el caso?

En esta ocasión, realizaremos una comparativa a fondo entre Gmail Go y Gmail para averiguar cuál de las dos es la mejor aplicación de correos de Google. Veremos todas sus diferencias, así como sus semejanzas. ¿Estás listo? Vamos allá…

Gmail Go vs Gmail: todas las diferencias y parecidos

Tanto Gmail como Gmail Go se pueden descargar gratis desde Google Play Store. Sin embargo, es posible que Gmail Go no te aparezca en la tienda si tu móvil no es Android Go, pues Google la bloquea para que la gente use la app completa. Pero afortunadamente puedes descargar Gmail Go en APKMirror sin restricciones.

Curiosamente, Gmail Go requiere al menos Android 10 para instalarla, mientras que Gmail que es la app completa requiere solo Android 6 como mínimo. Otra cosa muy interesante es que Gmail Go solo ha recibido dos actualizaciones en los últimos tres años, y Gmail se actualiza unas cinco veces al mes como mínimo… Ya puedes darte cuenta de a cuál app Google le da más importancia.

Gmail Go ocupa menos de la mitad de espacio que Gmail

Si tu móvil se está quedando corto de almacenamiento, Gmail Go le vendrá genial. En nuestro móvil ocupa 100 MB menos que Gmail con un peso de 64 MB. Eso sí, hay que admitir que, para ser una aplicación ligera, la verdad es que pesa bastante. Normalmente, las aplicaciones Go tienen un peso que no supera los 20 MB. En algunos casos, es menor a 10 MB.

Entonces, ¿por qué Gmail Go pesa tanto? Pues porque prácticamente tiene las mismas funciones de la app normal y en los siguientes apartados puedes comprobarlo.

La interfaz de Gmail Go es un poco más limpia: no tiene la opción de Reunirse

Cuando veas ambas aplicaciones, notarás que en el aspecto estético no tienen ninguna diferencia. Su interfaz es exactamente la misma como puedes ver en las capturas. Los correos están organizados de la misma manera con el botón de Redactar flotando en la parte de abajo.

En la pantalla principal, la única diferencia que hallamos es que Gmail Go no te permite iniciar una Nueva reunión desde la propia app. Esto sí se puede hacer en Gmail tocando el botón de Reunirse que está en la parte de abajo. Pero si eres de los que no usa esta opción, te gustará más Gmail Go porque no se come una porción de la pantalla para mostrarte esa opción.

Por lo demás, Gmail Go tiene los mismos gestos de navegación que Gmail, el mismo menú lateral e incluso el mismo panel para redactar o responder correos.

Gmail es la única que tiene las opciones de Chat, Salas y Meet

Si nos vamos a los ajustes de ambas apps, nos damos cuenta de que Gmail es una aplicación un poco más completa que Gmail Go. Y es que, además de la opción de Reunirse (Meet), también te permite activar las pestañas de Chat y Salas que son otros servicios de Google Workspace. En cambio, Gmail Go no te permite activar ninguna de estos tres servicios complementarios.

La versión ligera también pierde algunas funciones inteligentes ligadas a Workspace y no tiene la opción para definir los sonidos de las notificaciones. Sin embargo, sí tiene todas las funciones básicas y avanzadas (como la de redacción inteligente) propias de Gmail que te permiten gestionar tus correos electrónicos de la mejor manera.

Veredicto final: ¿vale la pena Gmail Go o es mejor quedarse con la app completa?

En resumen, Gmail Go es exactamente igual a Gmail normal, pero sin la integración con Meet, Salas y Chat. Si no usas ninguno de estos servicios y de paso tu móvil tiene poco espacio de almacenamiento, te recomendamos Gmail Go al 100%. No perderás ninguna de las funciones de correo y te ahorrarás hasta 100 MB de espacio.

Ahora bien, si el espacio no es un problema en tu teléfono, aunque no uses los servicios complementarios de Gmail, es mejor que te quedes con la versión completa de Gmail. ¿Por qué? Porque es la app en la que Google está trabajando activamente y que actualiza con mucha frecuencia. En otras palabras, será la primera en recibir nuevas funciones.

Dado que Gmail Go se actualiza muy poco, es probable que esta versión ligera sea abandonada por Google en unos años cuando no existan móviles que necesiten usarla. De todas formas, coméntanos… ¿cuál app vas a utilizar tú? ¿Gmail o Gmail Go?