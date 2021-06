Siempre lo hemos dicho: Google Maps es por mucho una de las mejores y más completas aplicaciones que desarrolla Google. El problema es tiene tantas funciones y abarca tanto que puede llegar a ser abrumadora. Y lo peor (o mejor, dependiendo de qué lado estés) es que Google sigue añadiéndole nuevas cosas para convertirla en una red social o en una app “todo en uno” a lo Facebook.

Si solo quieres una aplicación de mapas que te guíe a tu destino sin complicaciones ni extras que no vienen a cuento, Google Maps ya no es opción que podamos recomendarte. Pero su versión ligera, Google Maps Go, sí lo es. ¿Por qué? Porque mantiene tiene todo lo esencial de Google Maps, elimina los extras prescindibles, funciona más rápido, no ocupa tanto espacio y no bebe la batería tan rápido.

Reduce Google Maps a lo esencial instalando Google Maps Go

Google Maps Go es la versión de Google Maps desarrollada por Google para Android Go (el Android para móviles con pocos recursos). Solo ocupa unos 8 MB en tu móvil frente a los más de 120 MB que ocupa la app original. ¿Por qué pesa tan poco? Porque solo almacena en tu teléfono lo esencial: el último mapa que viste, el menú de opciones y poco más.

Su minimalismo de funciones también permite que funcione más rápido que Google Maps (en los móviles donde esta app completa va lenta). Así que, si en tu smartphone Google Maps se está volviendo un problema porque cada día crece más y se vuelve más lento, antes de que devore a tu móvil reemplázalo por su hermano menor: Google Maps Go.

¿Qué puede hacer Google Maps Go?

Las funciones de navegación y GPS que podrás disfrutar con Google Maps Go son las siguientes:

Indicaciones paso a paso de cómo llegar a un sitio en coche o moto, a pie o en bici.

Muestra la ruta más rápida para llegar a un lugar, combinando tramos en moto, en metro, en autobús, en taxi, a pie y en ferri.

Actualizaciones sobre el tráfico en tiempo real.

Información sobre el transporte público de la ciudad (horarios de los autobuses y trenes, por ejemplo).

Información sobre millones de sitios (dirección, número telefónico, fotos, reseñas, página web y hasta descripción de restaurantes, hoteles, etc.).

Opción de guardar sitios para encontrarlos más rápido luego.

Mapas con imágenes en relieve y por satélite de más de 200 países y territorios.

Lo bueno y lo malo de Google Maps Go

Para ser ligero y rápido en cualquier dispositivo, Google Maps Go sacrifica algunas características de Google Maps que quizás no extrañes o quizás sí. Por ello, vamos a poner en una balanza las ventajas de Google Maps Go y las desventajas para que tú mismo decidas si vale la pena.

Pros de Google Maps Go

Más rápido que Google Maps (en especial en móviles con pocos recursos).

Interfaz de usuario más sencilla y amigable.

Más fácil de usar para un niño o una persona mayor.

Consume menos batería.

Ocupa menos espacio.

Contras de Google Maps Go

Es básica y limitada: no recibe las funciones más nuevas de Google Maps.

No permite la visualización en 3D y no se puede cambiar el ángulo del mapa.

No deja añadir lugares en los mapas o fotos.

Falta la opción de descargar mapas sin conexión.

Debes instalar otra app, Navegación para Google Maps Go, para obtener la función de navegación.

Requiere Google Chrome, que es un navegador que consume muchos recursos.

Aunque tengas Google Maps Go, seguramente no podrás desinstalar por completo Google Maps (porque es una app que viene preinstalada).

Por estas razones, solo te recomendamos usar Google Maps Go si la app original funciona mal o es lenta en tu dispositivo. También es interesante tener ambas apps instaladas para aprovechar lo mejor de las dos. Por ejemplo, cuando quieras usar el mapa de forma sencilla, abres Google Maps Go. Y cuando vas a utilizar un mapa sin Internet o a añadir un sitio, usas Google Maps. En fin, tú eliges.