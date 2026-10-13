La caída de ventas del mercado móvil sigue adelante y parece no tener final. Los altos precios de los componentes por culpa de la IA y que muchos móviles de años previos todavía tengan potencia y soporte suficiente para seguirlos usando a diario son cosas que disuaden para no gastar en un nuevo móvil.

Llevamos varios trimestres reseñando el menor flujo de ventas, y nada más en Europa el mercado se contrajo un 10% durante el Q2. Ahora, un nuevo informe revela algo todavía peor: el mercado móvil cayó un 20% durante el tercer trimestre de 2026, aunque Apple y Samsung siguen liderando y ganaron cuota.

El mercado móvil tuvo sus peores ventas en 14 años durante el Q3 de 2026

Un nuevo informe de Counterpoint Research, una de las firmas analistas de mercado más importantes del mundo, asegura que el tercer trimestre de 2026 (Q3 2026) fue muy malo para los móviles. Entre julio y septiembre de este año se vendieron 20% menos smartphones que en ese mismo periodo en 2025, una contracción de ventas importante.

Tan grande es el retroceso, que Counterpoint afirma que las ventas son las más bajas en el Q3 de los últimos 14 años. Sí, las más bajas en casi tres lustros.

En palabras de la propia Counterpoint, esta caída de ventas se debe principalmente a la «persistente escasez de memoria« que ha tenido un impacto tremendo en los precios de fabricación y, por tanto, en el precio final de venta.

Según la firma, no esperan que el mercado cambie en lo que queda de año. Por el contrario, estiman que seguirá siendo muy desafiante y que el balance final de 2026 será de una caída de un 20% en las ventas totales.

Samsung y Apple hacen caja en medio de la crisis, son las únicas compañías que aumentaron su cuota de mercado en el Q3 2026

Junto a lo anterior, Counterpoint apunta a que las empresas mantendrán las siguientes estrategias para lo que resta del 2026: reducir la producción, tener catálogos más pequeños y enfocarse más en dispositivos de gama alta para mantener la rentabilidad sin depender demasiado del volumen de ventas.

Esto es algo que se nota mucho en las cuotas del mercado global del Q3 de 2026, donde solamente Samsung y Apple crecieron. ¿Y qué tienen ambas empresas en común? Que ponen muchísimo foco (o todo en el caso de Apple) sobre sus móviles premium.

De hecho, Samsung pasó de un 19% en el Q3 de 2025 a un 23% en el Q3 de 2026, posicionándose con esto como la líder del mercado global. El segundo puesto lo tiene Apple con un 22% de cuota de mercado, viniendo de un 18% el año pasado.

Xiaomi ocupa el tercer puesto con un 10% de participación, pero tuvo una caída importante al venir de un 14%. OPPO pasó de 12% en el Q3 de 2025 a un 9% en el Q3 de 2026, mientras que Vivo pasó de 9% a 8% para cerrar el top 5. ¿Y el resto de marcas? Están todas agrupadas, pero ni así les valió para aumentar cuota, porque pasaron de 29% a un 27% para este año.

Por cierto, Counterpoint nos deja un dato curioso en su informe: el éxito de Samsung no es por la serie Galaxy S26, sino por los nuevos Galaxy Z de octava generación. Estos tuvieron una demanda muy sólida apenas se lanzaron, especialmente el Galaxy Z Fold8 con su nuevo tamaño en formato de billetera.